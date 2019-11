Crash Bandicoot: Hinweise auf neuen Teil verdichten sich

Lange war Crash Bandicoot das PlayStation-Maskottchen, aber noch länger war es sehr still um die Spielereihe. Dank der Remake-Anstrengungen in Form von Crash Team Racing Nitro-Fueled und Crash Bandicoot N. Sane Trilogy erfreut sich der fidele Beuteldachs nun aber wieder größter Beliebtheit und Bekanntheit. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass die Marke auch noch ein komplett neuwertiges Spiel spendiert bekommt. Das glauben auch viele Fans, die einige Hinweise darauf entdeckt haben könnten.

Werbung enthält womöglich versteckten Hinweis auf ein neues Crash Bandicoot

Wer kennt die Maske? In einem aktuellen PlayStation 4-Werbespot sehen wir allerlei bekannte Figuren aus der PS4-Welt. Die treiben in der echten Welt ihr Unwesen beziehungsweise ihre Späße. Das Besondere daran ist ein klitzekleines Detail.

Im Video ist bei den Kartfahrern und Fahrerinnen im Parkhaus nämlich eine Maske zu sehen, die bisher in keinem Crash Bandicoot-Spiel aufgetaucht ist. Sie schwebt hinter Coco (oder Cortex?) und kann leicht übersehen werden. Im Werbespot taucht sie ungefähr ab Minute 0:16 auf:

Entwickler stimmt mit ein: Der Character-Artist Nicholas Kole arbeitet bei Toys For Bob (Spyro Reignited Trilogy) und hat vor einiger Zeit bereits vermeintlich geleakte Konzeptkunst von einem möglichen neuen Crash Bandicoot-Teil retweetet, um es anschließend wieder rückgängig zu machen.

Jetzt reagiert er mit einem nachdenklichen Smiley auf den Hinweis mit der Crash Bandicoot-Maske aus dem Video. Es scheint ihn geradezu in den Fingern zu jucken, endlich etwas über sein neues Projekt preisgeben zu dürfen. Dabei könnte es sich um einen neuen Teil handeln.

Leak & Bus deuten ebenfalls auf einen neuen Crash Bandicoot-Teil hin

Neues Crash-Modell? Dann wäre da auch noch dieser Bus mit einer riesigen Werbeanzeige. An sich wirkt es nicht einmal ungewöhnlich, dass Crash Bandicoot dort so eine prominente Rolle einnimmt. Aber es soll sich bei der Figur um ein komplett neues Charaktermodell handeln, das so noch in keinem Spiel zum Einsatz gekommen ist.

Crash Bandicoot Worlds-Leak: Last but not least gibt es da auch noch einen Menschen, der steif und fest behauptet, dass nächstes Jahr ein neues Spiel namens Crash Bandicoot Worlds erscheinen soll. Es handelt sich dabei um eine wenig seriöse 4chan-Quelle, die allerdings wohl bei den Crash Team Racing- und N Sane Trilogy-Remakes richtig lag.

Wie wahrscheinlich ist das? Die Chancen stehen nicht schlecht. Immerhin gibt es bereits einige Hinweise auf einen neuen Teil, die dafür sprechen, dass da etwas auf uns zukommt. Die Marke ist aktuell wieder angesagt, die Remakes waren erfolgreich und es gibt keinen Grund, wieso Activision nicht noch mehr Geld damit machen wollen sollte.

Wie denkt ihr über einen möglichen neuen Teil? Glaubt ihr, dass das alles Anzeichen dafür sind?