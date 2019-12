Das Jahr 2019 mag sich langsam dem Ende nähern, doch kurz vor Schluss gibt es gleich zwei Gaming-Events, die noch einmal um unsere Aufmerksamkeit buhlen. Sowohl Die Game Awards als auch Sonys State of Play werden Neuankündigungen von Spielen zu bieten haben und eine davon könnte ein neues Crash Bandicoot-Spiel sein.

So lautet zumindest das aktuellste Gerücht um den Beuteldachs, der nach den Remakes der Original-Trilogie und Crash Team Racing wieder hoch im Kurs steht. Kurz vor Weihnachten hat Activision eine Reihe von Crash Bandicoot-Produkten an Influencer verschickt - allesamt mit einer Weihnachtsmütze auf dem Kopf.

7 LARGE SCALE influencers have just received Crash products with little Santa hats on them out of the blue.



Strap in and hang on. Things are about to go nuts.#CrashBandicoot #CrashPartner pic.twitter.com/DkxvyUr7to