In Crime Boss: Rockay City überfallen wir Banken im GTA-Stil mit gleich mehreren Hollywood-Stars

Während der diesjährigen The Game Awards 2022 wurde der Action-Titel Crime Boss: Rockay City von Publisher 505 Games enthüllt. Im Reveal-Trailer wird bereits deutlich, was die großen Pluspunkte des Spiels sein sollen und was wir von dem Gameplay erwarten dürfen, das uns im ersten Augenblick an GTA erinnert.

Crime Boss: Rockay City hat GTA-Vibes

Worum geht es? In Crime Boss: Rockay City werden wir Morde und Raubüberfälle durchführen. Dafür müssen wir uns durch die Gebäude hindurchschleichen und Wachen erledigen, um an die fette Beute zu gelangen oder unsere Zielperson aus dem Weg zu räumen.

Zu den Missionszielen zählen dabei beispielsweise auch, dass wir Alarmsysteme ausschalten oder Schlüssel besorgen. Mithilfe von selbstgebastelten Bomben können wir uns den Weg zu den Tresoren freisprengen. Für den Angriff stehen uns Pistolen zur Verfügung.

Der PvE-Koop-Mehrspielermodus kann mit bis zu drei weiteren Spieler*innen erlebt werden. Doch die Missionen lassen sich auch allein bewältigen, falls ihr keine so große Mannschaft zusammentrommeln könnt oder das Spiel lieber alleine zocken wollt.

Den Reveal-Trailer seht ihr hier:

1:08 Crime Boss Rockay City lässt die Gangster-Filme der 90er mit Star-Ensemble aufleben

Spielt zusammen mit Hollywood-Stars der 90er

Der Titel spielt in einem fiktiven Florida der 90er Jahre. Und wie es sich für ein Gangster-Setting der 90er gehört, werden im Spiel hochkarätige Schauspieler*innen vertreten sein, die zur damaligen Zeit hoch im Kurs waren. Die Hollywood-Größen sind in Crime Boss: Rockay City alle als jüngere Version vertreten.

Folgende Hollywood-Legenden tauchen in Crime Boss: Rockay City auf:

Michael Madsen (Reservoir Dogs, Kill Bill)

Kim Basinger (L.A. Confidential, 8 Mile)

Michael Rooker (Guardians of the Galaxy, The Walking Dead)

Danny Glover (Lethal Weapon)

Danny Trejo (From Dusk Till Dawn, Machete)

Vanilla Ice (Ice Ice Baby)

Chuck Norris (Memes und Witze)

Doch wir selbst schlüpfen nicht in die Rolle der Stars, sondern in die von Travis Baker. Er hat es sich in den Kopf gesetzt, der neue König von Rockay City zu werden. Und wir verhelfen ihm, sein Ziel zu erreichen.

Wann erscheint Crime Boss: Rockay City? Der Titel wird am 28. März 2023 exklusiv im Epic Games Store für PC erscheinen. Die PS5- und Xbox Series X/S-Version sollen zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden. Doch wann genau das der Fall sein wird, ist nicht bekannt.

Was haltet ihr von Crime Boss: Rockay City?