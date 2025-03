Neues Open World-RPG kommt mit der wohl besten Wasser-Grafik, die ihr je in einem Spiel gesehen habt

Crimson Desert liefert richtig schicke Wasser-Effekte in einer großen Open World.

Wenn ihr euch einen Grafikeffekt heraussuchen könntet, der euch seit Jahren in Spielen begeistert, welcher wäre das? Wir haben dahingehend einen ziemlich einstimmigen Vorschlag: Wasser! Egal, ob wir damals in Wave Race auf dem N64 über tosenden Wellen gefegt sind, mit Granaten in Crysis realistische Wellengänge erzeugt haben oder heutzutage in Sea of Thieves die wunderschönen Lichtbrechungen bestaunen – hübsche animiertes Wasser beeindruckt jedes Mal aufs Neue.

Demnächst reiht sich in diese Historie wahrscheinlich auch das Open World-Rollenspiel Crimson Desert ein. Zur Game Developers Conference in diesem Jahr hat das koreanische Studio Pearl Abyss gezeigt, wie gut die Flüssigkeitssimulation in ihrem RPG sein wird und jop: Das ist mal richtig realistisches Wasser!

Crimson Desert erhält zahlreiche Physikeffekte, darunter eine geniale Wasser-Simulation

Pear Abyss ist vor allem für das Rollenspiel-MMO Black Desert bekannt, das immer noch zu den schönsten Online-RPGs überhaupt gehört. Für das Singleplayer-Spinoff Crimson Desert wurde auf Basis der Black Desert-Technik die hauseigene BlackSpace Engine entwickelt. Und die möchte eine richtig schicke Grafik auf eure Bildschirme zaubern.

Neben einer gelungenen Ray-Tracing-Implementierung sind zahlreiche Physikeffekte das Hauptaugenmerk der Entwickler*innen. Dazu zählt beispielsweise ein authentischer Wasser-Effekt, den ihr hier im Video-Clip seht:

0:31 In wohl kaum einem Open World-Spiel war das Wasser bisher so schön wie in Crimson Desert

Eine Szene im Meer zeigt richtig gut, wie Gischt über die Felsen spritzt und sich Wellen an den Steinen brechen. Vor allem das schäumende Weiß sorgt dabei für viel Realismus, genau wie in der zweiten Szene, in der ein tosender Bach durch eine Kluft strömt.

Die Wassermassen fließen glaubwürdig um die Felsen herum, sie bilden Abstufungen je nach Tiefe und werden dynamisch abhängig vom Bewegungstempo der Strömung verformt. Solch eine Darstellungsqualität haben wir bisher selten in Spielen gesehen.

Und wie funktioniert das?

Noch wurde der Vortrag, den die Enwickler*innen von Pearl Abyss auf der GDC gehalten haben, nicht veröffentlicht. Einzelnen Berichten lässt sich jedoch entnehmen, dass das Team an einer "FFT-Ozean-Simulation" arbeitet. FFT dürfte dabei für Fast Fourier Transform stehen und einen Algorithmus meinen, bei denen sich überlagernde Sequenzen zügig verarbeitet werden.

Bereits Crytek nutzte für die Wassersimulation in Crysis diesen Algorithmus (via Technische Universität Hamburg), allerdings in einer sehr niedrigen Genauigkeit.

Das Wasser von Crysis war mal bahnbrechend und gut sieht es bis heute aus.

Bei Crimson Desert dürfte die zusätzliche Power heutiger Grafik-Chips in Kombination mit Partikeleffekten und sogenannten "Zell-Gruppen", die unter anderem Trägheit und Beschleunigung abspeichern, für den dynamischen Wasser-Effekt sorgen.

Cooles Detail: Wie VentureBeat berichtet, durchnässt das Wasser in Crimson Desert die Kleidung der Spielcharaktere und durchtränkt sogar das Fell von Pferden, sobald sie hindurchschreiten.

Das Wasser ist nicht der einzige Physikeffekt in Crimson Desert

Flüssigkeitssimulationen werden zumeist auch noch für Nebel- und Rauch-Effekte, da das grundsätzliche Verdrängungsprinzip bei Gasen ganz ähnlich funktioniert. Und auch der Nebel in Crimson Desert wird auf diese Weise dynamisch animiert. Außerdem reagieren Klamotten wohl auf umherzischende Luftströme, sie wiegen sich also realistisch im Wind.

Hier könnt ihr euch alle Grafikeffekte in der Zusammenfassung anschauen:

Aber auch Bäume, Gräser und Haare reagieren auf den aufziehenden Wind, ähnlich wie aktuell in Assassin's Creed Shadows.

Ob Crimson Desert all die Features dann auch auf den Konsolen auffährt, ist aber noch nicht ganz klar. Der Titel erscheint gegen Ende des Jahres für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC. Vielleicht gibt es die volle Grafikpackung dann ja auf der PS5 Pro, die über genug Leistung für sämtliche Effekte verfügen sollte.

Welches Spiel hat das eurer Meinung nach schönste Wasser? Und kommt Crimson Desert an eure Wahl heran?