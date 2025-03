Assassin's Creed Shadows ist das beste PS5 Pro-Spiel und das alles nur wegen einer Grafiktechnik

Für die PS5 Pro-Version hat sich Ubisoft eine kleine Auszeichnung verdient.

Nachdem der erste große Schwung an PS5 Pro-Patches zum Launch der Premium-Konsole erschienen ist, konnte kein Titel mehr so wirklich mit einem richtig großen Grafik-Upgrade glänzen. Stellar Blade flimmert ein bisschen weniger, Kingdom Come: Deliverance 2 stellt ein paar mehr zusätzliche Grafikdetails dar, genau wie Warhammer 40.000: Space Marine 2.

Das ist ganz nett, bei einem Aufpreis von fast 100 Prozent für die Power-PlayStation sollte aber schon mehr drin sein. Und genau dieses 'Mehr' liefert jetzt endlich Assassin's Creed Shadows, das mit Ray-Tracing in jedem Bildmodus für einen regelrechten Generationssprung sorgt.

Ubisoft liefert eines der besten Pro-Upgrades überhaupt

Nach den "Verschlimmbesserungen", die Ubisoft bei den Pro-Upgrades von Star Wars: Outlaws und Avatar: Frontiers of Pandora veröffentlicht hat, wurde die PS5 Pro-Version vom neuesten AC-Ableger heiß erwartet.

Und das Warten hat sich gelohnt! Wie unter anderem Digital Foundry in einem Video berichtet, ist der grafische Unterschied von der Standard- zur Pro-Version massiv. Vor allem im Leistungsmodus, der im Gegensatz zur Standardversion nicht auf sogenannte Lightmaps – also vorberechnete Beleuchtungsdaten in Texturform – zurückgreift, sondern echtzeitberechnetes Ray-Tracing einsetzt.

Ab Sekunde 45 könnt ihr euch anschauen, was die PS5 Pro in der Hinsicht kann:

Dass die Beleuchtung im Leistungsmodus auf der PS5 Pro so viel besser aussieht, liegt vorrangig an der Implementierung von Ray-Traced Global Illumination, kurz RTGI. Die Technik simuliert pixelgenau Lichtstrahlen, die von der Sonne über dem historischen Japan ausgesendet werden.

Sie prallen indirekt durch die detaillierte Szenerie und fluten Innen- wie Außenareale mit Licht. Gleichzeitig sorgen sie aber auch für realistische Schatten und vor allem in dieser Hinsicht fehlt es dem Leistungsmodus auf der Basis-PS5 an "Tiefe".

Ray-Tracing An Ray-Tracing Aus

Die PS5 Pro kann also die vorab versprochene, hohe Ray-Tracing-Power liefern und somit für ein gewaltiges Grafik-Upgrade sorgen.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Assassin's Creed Shadows mit Ray-Tracing im Hinterkopf entworfen wurde und ohne die Lichtstrahlensimulation beispielsweise gegenüber der Beleuchtung von Assassin's Creed Mirage oder Valhalla leicht ins Hintertreffen gerät.

Beide Spiele sind aber auch kleiner angelegt, haben nicht die hohe Detailfülle und verzichten auf eine realistische Windsimulation, mit der in Shadows permanent Blütenblätter, Funken und Pollen verweht werden.

Außerdem gibt es in AC Shadows dynamische Wetterkonditionen und Jahreszeiten. Dass die Beleuchtung ohne Ray-Tracing dann nicht ganz auf dem Level der optisch eher statischen Vorgänger rangiert, ist zu erwarten.

Ubisoft verzichtet auf PS5 Pro-exklusiven KI-Upscaler

Mit PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) hat Sony einen KI-basierten Upscaler für die PS5 Pro entwickelt, der aus niedrig aufgelösten Spielen mehr Bildschärfe auf einem 4K-Display herausholen soll.

Sowohl auf der PS5 als auch auf der PS5 Pro läuft Assassin's Creed Shadows beispielsweise mit ungefähr 1080p, PSSR könnte also daraus eine Bildausgabe nahe an 4K herausholen. Aber Ubisoft verzichtet entgegen ersten Ankündigungen auf die Pro-eigene Technologie und nutzt eine eigene Lösung, die auf Bildinformationen vorheriger Frames zurückgreift, wie Digital Foundrys Oliver Mackenzie berichtet

Die Vermutung liegt nahe, dass Ubisoft aus den schlechten Erfahrung von Star Wars: Outlaws und Avatar: Frontiers of Pandora gelernt hat, da dort Schatten massiv flimmerten. PSSR hat bei vielen Spielen, die dynamischen Schattendarstellungen nutzen, mit flackernden Artefakten zu kämpfen und Shadows setzt wie bereits erwähnt in erheblichem Umfang auf Echtzeitschatten.

Zwar gibt es in jüngster Zeit auch positive Beispiele wie Kingdom Come: Deliverance 2, die nahezu flimmerfrei im Zusammenspiel mit PSSR wirken, das kann aber auch daran liegen, dass die Funktionsweise der mächtigen CryEngine besser mit dem Sony-Skalierer harmoniert, während andere wiederum Schwierigkeiten damit haben.

Weniger deutliche Unterschiede in den 40- und 30-fps-Modi

Bei den Grafikdetails liegt die Pro-Version im Qualitätsmodus und auf Ausgeglichen auf einem Level mit der Basis-Konsole. Der ausgeglichene Modus liefert somit beispielsweise eine präzise Haarsimulation, bei der sogar einzelne Strähnen animiert werden.

Die Haarsimulation ist im 40 fps- und Qualitätsmodus aktiv, dann werden einzelne Strähnen animiert. Sie wehen also im Wind, sogar während des Gameplays und nicht nur in Zwischensequenzen.

Entgegen Ubisofts Ankündigung fehlen auf der Pro jedoch Ray-Tracing-Spiegelungen, die seien lediglich dem Qualitätsmodus vorbehalten, wie Mackenzie herausgefunden hat. Das ist im Vergleich zu den standardmäßigen Screen Space Reflections, die den dargestellten Bildschirminhalt ganz simpel doppeln, aber wohl nicht ganz so schlimm, da die Ray-Tracing-Spiegelungen sehr einfach gehalten sind.

Der Leistungsmodus macht also den mit Abstand größten Sprung und da er mit 60 fps eine richtig gute Optik liefert, ist das Schleich-Adventure auch für uns der bisher beste Pro-Patch.

Oder wie seht ihr das? Wollt ihr lieber 60 fps oder muss es auch noch die realistische Haarsimulation des 40 fps-Modus sein? Ist vielleicht sogar die maximale Auflösung im Qualitätsmodus die erste Wahl?