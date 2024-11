Crunchyroll für 0,99€ pro Monat: Jetzt über 1000 Anime-Serien und -Filme schauen mit diesem Black-Friday-Angebot!

Jetzt könnt ihr euch eine riesige Auswahl an Animes für nur einen einzigen Euro im Crunchyroll-Abo ansehen.

Anime-Fans können sich zum Black Friday über ein ganz besonderes Angebot freuen. Den Anime-Streamingdienst Crunchyroll, der über tausend Serien und Filme beinhaltet, könnt ihr jetzt drei Monate lang für nur 0,99€ im Monat ausprobieren, wenn ihr ihn hier über Amazon Prime Video abonniert:

Bei dem Angebot geht es um die sogenannte Fan-Mitgliedschaft, die normalerweise 6,99€ im Monat kostet und euch Zugriff auf den gesamten Crunchyroll-Katalog bietet. Anders als bei der Mega-Fan-Mitgliedschaft für 9,99€ könnt ihr die Animes allerdings nur online streamen und nicht herunterladen.

Auch den Aniverse-Channel bei Amazon Prime Video, der Hits wie Hunter x Hunter bietet, gibt's jetzt für 0,99€!

Falls ihr Crunchyroll schon habt, könnt ihr übrigens auch den Anime-Channel Aniverse drei Monate lang für 0,99€ abonnieren. Dieser ist zwar etwas kleiner, bietet aber dennoch einige große Titel, die ihr bei Crunchyroll nicht findet, etwa The Eminence in Shadow, Oshi No Ko, Hunter x Hunter oder Fullmetal Alchemist: Brotherhood:

Die Deals laufen noch bis zum 2. Dezember, also bis nächste Woche Montag. Wie alle Channels auf Amazon Prime Video sind auch Crunchyroll und Aniverse nur für diejenigen verfügbar, die bereits Amazon Prime abonniert haben.

Was bietet der Anime-Streamingdienst Crunchyroll?

Der inzwischen zu Sony gehörende Abo-Dienst Crunchyroll ist schon seit Langem die Nummer 1, wenn es ums Anime-Streaming geht, und gerade in den letzten Jahren durch die Übernahme anderer Anime-Dienste wie Anime on Demand und Wakanim noch bedeutend gewachsen. Vor allem dann, wenn ihr die neusten und beliebtesten Anime-Serien jeder Season sehen wollt, kommt ihr um Crunchyroll kaum herum.

In der aktuell laufenden Herbst-Saison sind zwei der größten Highlights beispielsweise die dritte Staffel des Isekai-Animes Re:ZERO und der Newcomer DanDaDan, in dem sich ein Junge und ein Mädchen gegenseitig davon überzeugen wollen, dass Geister und Außerirdische existieren. Gemeinsam beginnen die beiden, übernatürliche Ereignisse zu erforschen, und machen dabei schnell die unglaublichsten Entdeckungen.

Natürlich findet ihr im Crunchyroll-Katalog noch viele weitere berühmte Filme und Serien, von Klassikern bis hin zu aktuellen Hits. Hier nur eine kleine Auswahl:

Girls Band Cry ist einer der Top-Anime-Geheimtipps 2024 und verdient hier zumindest eine kurze Erwähnung ehrenhalber. Crunchyroll hat sich erst kürzlich die Streaming-Rechte gesichert.

Gibt es Unterschiede zwischen dem Prime-Channel und dem Abo direkt bei Crunchyroll?

In der Regel findet ihr im Crunchyroll-Channel bei Amazon Prime Video und direkt bei Crunchyroll dieselben Animes. Es gibt aber wenige Ausnahmefälle, in denen Animes nur auf einer der beiden Plattformen zu finden sind. Hin und wieder kann es zudem vorkommen, dass ein Anime auf der einen Plattform früher erscheint als auf der anderen, das hat aber meist technische Gründe und wird schnell behoben.

