Crunchyroll: Diese sieben Animes bekommen eine deutsche Synchronisation

Die Protagonisten aus Tower of God, Black Clover und Frieren. © Crunchyroll

Crunchyroll liefert in den nächsten Tagen die deutschen Vertonung für einige Animes nach, die noch keine oder nur teilweise eine erhalten haben. Ein paar der Serien haben bereits zum Start eine deutsche Synchro bekommen, aber nur bis zu bestimmten Folgen und werden nun komplett vertont.

Andere hingegen werden erstmal nicht vollständig vertont und erhalten entweder wöchentliche Updates zu bestehenden Folgen oder im Laufe der nächsten Monate Stück für Stück ihre deutsche Synchro. Welche das sind, erfahrt ihr hier.

Alle 7 Animes in der Übersicht

Yashahime: Princess Half- Demon: komplette erste Staffel

komplette erste Staffel The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, Really Love You: erste Folge

erste Folge Dead Mount Death Play : zweite Hälfte

: zweite Hälfte The Ancient Magus’ Bride: zweite Hälfte der zweiten Staffel

zweite Hälfte der zweiten Staffel Black Clover: alle Folgen bis Episode 154

alle Folgen bis Episode 154 Frieren: Beyond Journey’s End: erste vier Episoden

erste vier Episoden Tower of God: alle Episoden

Das erwartet euch in den 7 Animes

Yashahime: Princess Half-Demon

1:00 Yashahime: Die Halb-Dämonen Prinzessin - Das Sequel dreht sich um die Töchter der Dämonen-Brüder!

Yashahime: Princess Half-Demon ist die Fortsetzung des RTL2 Klassikers Inuyasha und handelt von den Töchtern der Hauptfiguren Inuyasha und Sesshomaru. Im Sequel werden die Halbdämonen-Zwillinge Towa und Setsuna in der feudalen Zeit Japans während eines Waldbrandes voneinander getrennt.

Towa landet auf der Suche nach ihrer Schwester im heutigen Japan. Beide Schwestern treffen sich nach 10 Jahren wieder, als Towa einen Weg ins feudale Japan durch den mysteriösen Tunnel findet. Zusammen mit Moroha, der Tochter von Inuyasha und Kagome, bestreiten sie Abenteuer.

The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, Really Love You

1:25 The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, REALLY Love You - Wenn Ablehnung tödlich ist

The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, Really Love You erzählt die Geschichte von Rentaro Aijo, der bereits 100 Mädchen seine Liebe gestanden hat und abgeblitzt ist.

Daraufhin besucht er einen Schrein, bei dem er Unterstützung in Liebesangelegenheiten sucht und trifft dort auf eine Gottheit. Diese verspricht ihm 100 Seelenverwandte, aber mit einem Haken: Sollte er die Gefühle seiner Seelenverwandten nicht erwidern, werden sie sterben!

Dead Mount Death Play

Der ganze Cast von Death Mount Death Play. © Crunchyroll

In Dead Mount Death Play geht es um einen mächtigen Nekromanten, der sich selbst Leichengott nennt, und den Helden Sir Shagrua Edith Lugrid. Beide befinden sich in einem finalen Kampf um Leben und Tod, doch noch bevor der Held dem Nekromanten den finalen Schlag verpassen kann, nutzt dieser Magie, um in einer anderen Welt wiedergeboren zu werden.

Er landet im modernen Shinjuku der jetzigen Zeit im Körper eines ermordeten Jungen namens Polka Shinoyama. Der Nekromant hofft, in dieser neuen Welt das friedliche Leben führen zu können, das er in seiner alten Welt begehrt hatte, und schließt sich der Unterwelt von Shinjuku an, die von einer Frau namens Clarissa und ihren Handlangern angeführt wird.

Black Clover

1:00 Black Clover kämpfen Asta und Yuno um den Titel 'Königs der Magier'

In der Anime-Serie Black Clover geht es um die beiden Waisenjungen Asta und Yuno. Während jede Person in dieser Welt mit der Fähigkeit geboren wird, eine Art Magie durch Mana zu nutzen, besitzt Asta von Geburt an keine Fähigkeiten und konzentriert sich stattdessen auf reine körperliche Stärke.

Im Gegensatz dazu wurde Yuno als Wundertalent in der Nutzung von Magie geboren. Mit dem Wunsch, der nächste Wizard King (Zauberkönig) zu werden, begeben sich beide in die weite Welt und stehen in einer Rivalität; allerdings messen sie sich auf freundschaftliche Art.

The Ancient Magus’ Bride

Der offzielle Banner zur zweiten Staffel von The Ancient Magus Bride. © Crunchyroll

The Ancient Magus’ Bride erzählt von der 15-jährigen Chise Hatori, die bei unterschiedlichen Verwandten lebte, nachdem ihre Mutter verstarb und ihr Vater verschwand. Schließlich landet sie nach einem Selbstmordversuch bei einer merkwürdigen und zwielichtigen Auktion, bei der sie selbst verkauft wird und trifft dort auf Elias Ainsworth.

Er ist ein Mann mit einem Kopf aus Knochen, der sie kauft und ihr verspricht, sie in Magie zu unterrichten; aber nicht nur das: Er will mehr als ein Lehrmeister sein, sondern sie auch zu seiner Frau nehmen. Die Geschichte verfolgt die Romanze und die Abenteuer von Chitose und Elias.

Frieren: Beyond Journey’s End

2:10 Der Anime Frieren erzählt eine Geschichte über die Vergänglichkeit des menschlichen Lebens

Frieren: Beyond Journey’s End verfolgt die Reise der gleichnamigen Elfe Frieren durch die Erinnerungen an ihre alten Reisepartner. Dabei handelt es sich um den Helden Himmel, den Priester Heiter und den Krieger Eisen sowie neue Bekanntschaften, die im Laufe der Geschichte dazukommen.

Die Serie befasst sich damit, wie lang das Leben von Frieren im Vergleich zu ihren menschlichen Freunden ist und wie vergänglich das Leben sein kann. Sie wird außerdem mit ihrer Reue konfrontiert, sich nicht tiefer mit ihren menschlichen Begleitern, Freunden und Mitmenschen befasst zu haben.

Tower of God

Der Hauptcharakter Bam aus Tower of God. © Crunchyroll

In Tower of God geht es um den jungen Bam, der sein ganzes Leben lang unter einem mysteriösen Turm an der Seite seiner Kindheitsfreundin Rachel verbracht hat. Als Rachel eines Tages den Turm betritt und nicht wieder zurückkommt, ist Bam am Boden zerstört und durchschreitet die Tür zum Turm selbst auf der Suche nach ihr. Dort muss er sich gefährlichen Herausforderungen stellen.

Freut ihr euch auf die deutsche Vertonung der jeweiligen Animes? Welchen werdet ihr euch ansehen?