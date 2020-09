Mit einem Metascore von 91 und generell sehr hohen Wertungen sowie einer Steam-Bewertung von 92% kann das Strategiespiel Crusader Kings 3 derzeit absolut überzeugen. Doch bisher kommen nur Besitzer eines PCs in den Genuss des Spiels. Heißt das, wer eine Konsole besitzt, kann den Titel nie genießen?

Keine Konsolenfassung angekündigt: Paradox Interactive hat Crusader Kings 3 bisher noch nicht für PS4, Xbox One oder die Nintendo Switch angekündigt. Zu potenziellen Next-Gen-Versionen für PS5 und Xbox Series X gibt es ebenfalls keine Informationen. Doch Spieler suchen dennoch nach Informationen bezüglich möglicher Konsolenversionen. Das Interesse ist also vorhanden.

Eine Konsolenportierung ist fraglich

Die Chancen stehen nicht allzu gut: Schaut man sich die anderen Strategiespiele des Publishers an, darunter die Vorgänger von Crusader Kings 3, die Hearts of Iron-Serie oder Europa Universalis sowie Imperator: Rome, dann sind diese Titel ausschließlich für den PC in den Handel gekommen. Dies liegt mit an der komplexen Handhabung dieser Spiele.

Die Titel sind in der Regel darauf ausgelegt, mit Maus und Tastatur gespielt zu werden. Ihr navigiert beispielsweise durch viele Menüs, was sich mit einem Controller sicher nicht so bequem steuern lässt.

Allerdings wäre eine Fassung für Nintendo Switch aufgrund des Touchscreens durchaus denkbar. Und auch mit Cities: Skylines und Pillars of Eternity konnte Paradox zeigen, dass komplexer zu bedienende Spiele auch auf Konsolen funktionieren. Ganz abwegig ist eine Version von Crusader Kings 3 für PS4/PS5, Xbox One/Xbox Series X und Nintendo Switch also nicht.

Wir haben bei Paradox nach einem Statement bezüglich einer Konsolenversion von Crusader Kings 3 gefragt. Sollten wir eine Antwort erhalten, werden wir diesen Artikel selbstverständlich sofort updaten.

Was ist Crusader Kings 3?

Im Strategiespiel übernehmt ihr die Rolle des Herrschers einer mittelalterlichen Nation und versucht, eure Dynastie durch die Jahrhunderte zu bringen. Dabei spielen Eroberungen eine Rolle aber auch Politik. Ihr müsst durch Hochzeiten und Erben für passende Nachfolger sorgen, Revolten unterdrücken, Überfälle abwehren und euch sogar mit Religion auseinandersetzen.

Es erwartet euch ein sehr komplexes und tiefgründiges Strategiespiel, das euch viele Freiheiten bietet, wie ihr mit eurer Familie durch die Jahrhunderte kommt und euer Königreich immer weiter ausbaut.

Würdet ihr Crusader Kings 3 auf der Konsole spielen wollen? Habt ihr es vielleicht schon am PC gespielt?