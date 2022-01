Crusader Kings 3 soll schon im Februar für PS5 und Xbox Series X/S kommen

Dass Crusader Kings 3 auch für Konsolen erscheint, wissen wir bereits seit August. Seitdem haben wir jedoch nichts mehr über den Port für PS5 und Xbox Series X/S gehört. Jetzt könnte aber alles ganz schnell gehen. Wie der Twitter-Kanal Playstation Game Size erfahren haben möchte, ist der Konsolen-Launch bereits in wenigen Wochen. Zwar stammen die Informationen aus der Playstation-Datenbank, doch der Release der Xbox-Version dürfte aller Voraussicht nach zeitgleich stattfinden.

Wann erscheint Crusader Kings 3 für Konsolen?

Laut Playstation Game Size ist der Release von Crusader Kings 3 für PS5 (und Xbox Series X/S) momentan für den 8. Februar 2022 vorgesehen. Das wäre bereits in vier Wochen. Im ersten Moment klingt das sehr spontan, doch die kurzfristige Bekanntgabe einer Veröffentlichung ist bei einem Port durchaus üblich.

Wie sicher ist das? Natürlich handelt es sich hierbei um ein Gerücht - zumindest so lange, bis wir offizielle Informationen erhalten. Wie immer bei der Angabe von Erscheinungsdaten, könnte es sich lediglich um einen Platzhalter handeln.

Allerdings erscheint am 8. Februar auch der nächste DLC für Crusader Kings 3, „Royal Court“. Dass Paradox Interactive diesen Termin parallel für die Veröffentlichung der Konsolen-Version nutzen möchte, klingt plausibel. Auf diese Weise können die PR-Kampagnen vereint werden. Wir sollten schon bald mehr erfahren, und vielleicht wird Crusader Kings 3 ja auf Sonys nächster State of Play gezeigt, die angeblich im Februar stattfinden soll.

Das ist Crusader Kings 3

Hier seht ihr noch einmal den Ankündigungs-Trailer:

Crusader Kings 3 erschien im September 2020 für den PC und heimste damals eine Topwertung nach der anderen ein. Es handelt sich um ein rundenbasiertes Strategiespiel, in dem ihr nicht nur Armeen, sondern ganze Königreiche lenken müsst. Überlegt genau, mit wem ihr euch anlegen wollt, wer zu euren Verbündeten zählt und welche Art von Herrscher ihr sein wollt. Crusader Kings 3 bietet euch unzählige Möglichkeiten, mit Feinden, Freunden und eurem Hofstaat zu interagieren.

Was macht Crusader Kings 3 so besonders? Obwohl ihr über viele Jahre hinweg regiert – ihr könnt euer Königreich an eure Nachkommen weitergeben – und über das Schicksal vieler Menschen bestimmt, nimmt sich Crusader Kings 3 nicht allzu ernst. Alleine wenn ihr euch die absurden Patch-Notes anseht, bekommt ihr einen Eindruck von dem spaßigen Chaos und der Liebe zum Detail, die in dem Spiel vorherrschen.

Mit AoE 4 könnte das nächste Strategiespiel für Konsole kommen

Umsetzungen von Strategiespielen für Konsole könnten in dieser Generation salonfähig werden. Mit Civilization 6 oder Jurassic World Evolution gibt es einige gelungene Beispiele aus den letzten Monaten.

Neben Crusader Kings 3 könnte auch Age of Empires 4 diesen Trend weiter vorantreiben. Ein Leak deutet darauf hin, dass Microsoft intern bereits eine Xbox-Version des Spiels testet.

Freut ihr euch auf den Konsolen-Port von Crusader Kings 3?