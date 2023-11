Cyberpunk 2077: Fan findet nach 500h versteckte Möglichkeit, diesen einen verstorbenen Freund zu kontaktieren

In Cyberpunk 2077 verstecken sich viele hochemotionale Momente wie dieser.

Die Story von Cyberpunk 2077 geht oft genau dort hin, wo es wehtut. Dabei müssen wir uns im Lauf der Geschichte auch von einigen wirklich lieb gewonnenen Charakteren verabschieden, was natürlich alles andere als leicht fällt. Aber immerhin gibt es die Möglichkeit, eine dieser Figuren noch einmal anzurufen und ihr unser Herz auszuschütten. Das ist einem Fan jetzt aufgefallen, nachdem er selbst schon über 500 Stunden in dem CD Projekt RED-Spiel verbracht hat.

ACHTUNG, es folgen SPOILER zu Cyberpunk 2077!!

'Geht ans Herz': In Cyberpunk 2077 könnt ihr einen Fanliebling auch nach dessen Tod noch kontaktieren

Darum geht's: In Cyberpunk 2077 schließen wir Jackie relativ schnell ins Herz. Wir ziehen aber auch den einen oder anderen sehr gefährlichen Coup mit ihm durch und dabei kann natürlich sehr viel schiefgehen. Es kommt also, wie es kommen muss (und auch in einem der ersten Trailer schon zu sehen war): Jackie stirbt auf dem Rücksitz eines Autos, während wir verzweifeln:

4:14 Cyberpunk 2077 - Im E3-2019-Trailer taucht Keanu Reeves auf - Im E3-2019-Trailer taucht Keanu Reeves auf

Aber da ist noch nicht Schluss: In Cyberpunk 2077 versteckt sich ein geheimer Dialog, oder besser gesagt Monolog. Wir haben nämlich die Möglichkeit, Jackie auch nach seinem Tod noch anzurufen. Dann können wir ihm eine Nachricht aufs Band sprechen und davon macht V Gebrauch (via: Reddit).

Wer will, kann also zumindest noch ein letztes Mal mit Jackie Welles reden, sogar nach seinem Tod – auch wenn der Fanliebling selbst leider keine Antworten liefert. Nichtsdestotrotz ist es natürlich extrem rührend, wie V ihrem alten Freund nochmal ihr Herz ausschüttet. Das hier sind die Dialog-Optionen, die es gibt:

Redet mit Jackie über seine Freundin Misty und das Mandala, das er gebastelt hat.

Erzählt Jackie davon, dass ihr auf seiner Ofrenda wart und dort seine Familie getroffen habt.

Teilt Jackie mit, was mit Johnny Silverhand und eurem eigenen Leben passiert ist.

Wählt "Nein, das ist bescheuert" und lasst es bleiben.

Keine Bange: Ihr müsst euch hier nicht für eine Auswahlmöglichkeit und gegen die anderen beiden entscheiden. Ihr könnt Jackie Welles auch einfach mehrmals anrufen, nachdem er gestorben ist und euch alle drei Optionen anhören, wenn ihr das wollt. Aber Vorsicht, falls ihr nah am Wasser gebaut sein solltet: Sie fallen alle sehr emotional aus.

Kanntet ihr dieses Detail aus Cyberpunk 2077 schon? Was würdet ihr Jackie sonst gern noch mit auf den Weg geben?