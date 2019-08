Cyberpunk 2077 - Neues Kartenspiel Afterlife erscheint 2020

Cyberpunk 2077 ist aktuell eines der Spiele, auf das Fans weltweit am sehnlichsten warten. Um den Hype noch weiter zu steigern, hat Entwickler CD Projekt Red jetzt ein neues Kartenspiel mit dem Namen Cyberpunk 2077 - Afterlife angekündigt. Das Spiel soll ebenfalls im kommenden Jahr erscheinen und wird vom Brettspiel-Publisher CMON entwickelt.

Darum geht's: In Afterlife spielt ihr einen "Fixer", eine Person aus einer Gruppe die als "databrokers and masterminds" von Night City beschrieben wird. Eure Aufgabe ist es Cyberpunks zu rekrutieren und sie mit Ausrüstung zu versorgen, bevor ihr sie auf Missionen schickt.

Ready to become a Fixer?



We’re excited to announce Cyberpunk 2077 – Afterlife: The Card Game, a standalone physical card game created in collaboration with @CMONGames!



