Cyberpunk 2077: Alle Romanzen in der Übersicht

Kein Rollenspiel der letzten Jahrzehnte kommt ohne die obligatorischen Romanzen aus. Meistens läuft es darauf hinaus ein paar eher peinliche Dialogoptionen mit großem Herzsymbol auszuwählen, um mit einem NPC wenig später in der Kiste zu landen. Das fühlt sich meist alles so natürlich an, wie die Schauspielkünste im Nachmittags Reality-TV.

Beziehung statt kurzer Bettgeschichte: Cyberpunk 2077 hingegen wählt einen organischeren Weg. Alle vier großen Romanzen trefft ihr in ausufernden Questreihen, bei denen ihr eine richtige Beziehung zu dem Charakter aufbauen könnt. Diese wirkt sich sogar auf das Ende des Spiels aus. Einem romantischen Ritt in den Sonnenuntergang steht also nichts im Wege.

Direkt zu den einzelnen Romanzen:

12 4 Mehr zum Thema Cyberpunk 2077: Welcher Lebensweg ist der richtige für euch? Der Lebensweg spielt für Beziehungen in Cyberpunk übrigens keine Rolle. Ob dieser andere Auswirkungen hat, erfahrt ihr hier.



Judy Alvarez

Voraussetzung: Für Judys Romanze muss V einen weiblichen Körperbau und eine weibliche Stimme haben.

Ihr trefft Judy schon sehr früh in der Hauptgeschichte. Wenn ihr ihren Teil der Hauptstory in Kapitel zwei abgeschlossen habt, wird sie euch im Laufe des Spiels anrufen. Dann startet ihre Nebenquestreihe mit der Mission Ex-Factor. Diese lange Serie von Quests endet mit der großartigen Mission Pyramid Song. Hier könnt ihr eure Flirtkünste spielen lassen.

Nach der gemeinsamen Nacht mit der quirligen Braindance-Technikerin fragt sie euch, was das Erlebte für euch bedeutet hat. Hier könnt ihr entscheiden, ob ihr eine längerfristige Beziehung eingeht, oder es bei dem One-Night-Stand belasst.

Panam Palmer

Voraussetzung: Für Panams Romanze muss V einen männlichen Körperbau haben.

Ihr trefft Panam, genau wie Judy, während der Hauptstory. Während eurer Suche nach Hellmann könnt ihr sogar schon mit dem Flirten beginnen, was aber noch nicht wirklich von Erfolg gekrönt sein wird. Nach erledigtem Job beginnt auch hier eine Nebenquestreihe. Diese beginnt mit Riders on the Storm. Nutzt auch hier eure Chance zu flirten, genau wie in With a Little Help from my Friends und Queen of the Highway.

In der letzten Mission habt ihr schlussendlich die Gelegenheit, dass es ernster wird. Dann steht einer Beziehung mit einem der coolsten Charaktere in Cyberpunk nichts mehr im Wege.

River Ward

Voraussetzung: Für Rivers Romanze muss V einen weiblichen Körper haben.

Im Gegensatz zu den beiden Frauen, trifft man River zum ersten Mal in einer Nebenmission mit dem Namen I Fought the Law. Sie ist Teil der Peralez Questreihe, bei dem ihr dem zukünftigen Bürgermeister helft. Habt ihr die Ermittlung abgeschlossen, erhaltet ihr eine der besten Quests im Spiel: The Hunt. Während der Jagd auf einen Serienkiller wird es noch nicht wirklich romantisch. Dafür stehen zu viele Leben auf dem Spiel.

Erst in der Folgequest Following the River fängt es zwischen V und River an zu knistern. Ihr werdet wissen, wann der Moment gekommen ist.

Kerry Eurodyne

Voraussetzung: Für Kerrys Romanze muss V einen männlichen Körper und eine männliche Stimme haben.

Für diese Beziehung müsst ihr richtig arbeiten. Sie versteckt sich hinter einer ganzen Wagenladung Quests, die euch einige Stunden beschäftigen werden. Im Laufe der Story wird sich Johnny Silverhand V gegenüber langsam öffnen. Ihr sollt für ihn einige Dinge erledigen, um mit seiner Vergangenheit abzuschließen.

Dabei staubt ihr nicht nur jede menge Gegenstände wie Johnnys Pistole und Wagen ab, sondern trefft auch alle möglichen Figuren aus seiner Vergangenheit. Wir wollen hier nicht ins Detail gehen.

Nachdem ihr eine Quest abgeschlossen habt, die in einem Konzert endet, wird euch Kerry anrufen. In der Mission Of the Leash habt ihr die erste Möglichkeit ihn zu küssen. Die Zweite bei der Mission Boat Drinks. Ab da könnt ihr eure Beziehung in trockene Tücher packen.

Andere Optionen

Falls ihr auf nichts Festes aus seid, dann gibt es noch Alternativen zu den vorigen vier Beziehungen.

Meredith Stoud

Voraussetzung: keine

Ihr trefft die Militech-Mitarbeiterin während der Quest, bei der ihr den Flathead besorgen sollt. Damit ihr eine Chance auf das Techtelmechtel habt, solltet ihr euch auf jeden Fall auf ihre Seite im anstehenden Konflikt schlagen. Gebt dafür dem Mahlstrom den Chip, ohne den Virus zu entfernen. In Kapitel 2 erhaltet ihr dann einen Anruf. Geht auf den Flirt ein und trefft euch im No-Tell-Motel. Dabei ist das Geschlecht und die Stimme von V übrigens unerheblich.

Aus dieser kurzen Liaison ergibt sich allerdings nichts Längerfristiges. Nach einer gemeinsamen Nacht ist alles schon vorbei.

Joytoys

Voraussetzung: keine

Ansonsten habt ihr noch die Möglichkeit euch gegen Eddies zu vergnügen. In der Jig-Jig Street gibt es zwei Joytoys, mit denen ihr private Stunden verbringen könnt. Einmal ein Mann und eine Frau. Auch hier ist Vs Geschlecht und Stimme nicht von Belang.

Ob der Rest des Spiels mit den gut gemachten Romanzen mithalten kann, erfahrt ihr hier.

449 14 Mehr zum Thema Cyberpunk 2077 im Test: Meisterhafte Dystopie mit technischen Problemen

Wie gefallen euch die Romanzen in Cyberpunk 2077, auch im Vergleich zu anderen Spielen?