Xbox-Spiele 2025: Diese neuen Games für Xbox Series X/S erwarten euch nächstes Jahr

Das sind alle Xbox Series X/S-Spiele, die bisher für 2025 angekündigt sind.

Welche Xbox-Spiele erscheinen 2025? Mit unserer Releaseliste schauen wir schon einmal in die Zukunft und werfen einen Blick auf die Spiele, die im nächsten Jahr für Xbox Series X/S und Xbox One erscheinen sollen.

Im Laufe des Jahres werden immer mehr Spiele für 2025 angekündigt. Deshalb halten wir den Artikel stets aktuell.

Release-Liste aller Xbox-Spiele, die offiziell 2025 erscheinen sollen

GTA 6 – Grand Theft Auto 6

Genre: Action

Action Plattformen: PS5, Xbox Series X/S

PS5, Xbox Series X/S Release: 2025

Darum geht's: Die legendäre Videospielreihe geht nach knapp 12 Jahren und vielen Neuveröffentlichungen und Updates für GTA Online endlich weiter. Mit dem Gangster-Duos Lucia und Jason (letztere Name wurde noch nicht bestätigt) als Hauptfiguren erwartet euch mit GTA 6 ein Open World-Actionspiel in Vice City, das Miami nachempfunden ist.

Aktuell sieht es so aus, dass das Spiel im Jahr 2025 erscheint. Jedoch voraussichtlich erst gegen Ende des Jahres, da TakeTwo im Finanzbericht von einem sehr hohen Gewinn im Geschäftsjahr 2025/2026 spricht, das erst ab dem 01. April 2025 beginnen wird. Alle weiteren Infos zum Spiel gibt's hier:

The Sinking City 2

Genre: Action-Adventure/Detektiv-Mystery

Action-Adventure/Detektiv-Mystery Plattformen: PS5, Xbox Series X/S

PS5, Xbox Series X/S Release: 2025

Darum geht's: Nachdem Frogwares die Rechte an ihrem eigenen Spiel zurückbekommen haben, arbeiten sie nun an einem Sequel zu dem Detektiv-Survival-Horror-Spiel. Die Geschichte findet dabei unabhängig vom Vorgänger in der übernatürlich gefluteten Stadt Arkham in den 1920ern statt.

