Cyberpunk 2077 schenkt euch jetzt cooles Sturmgewehr - schnappt es euch sofort dank Amazon Prime

Cyberpunk 2077 schenkt euch eine neue Waffe via Amazon Prime Gaming.

Über Amazon Prime Gaming werden regelmäßig Spiele aber auch Inhalte und Boni zu bestimmten Games verschenkt. Für das Action-RPG Cyberpunk 2077 könnt ihr euch jetzt beispielsweise ein ikonisches Sturmgewehr schnappen. Dafür benötigt ihr den DLC Phantom Liberty sowie ein Amazon Prime-Abo.

Welche Waffe? Pit Bull (ikonisches Assault Rifle/Sturmgewehr)

Pit Bull (ikonisches Assault Rifle/Sturmgewehr) Bis wann verfügbar? 29. November 2023

29. November 2023 Für welche Plattformen? PS5, Xbox Series X/S und PC.

Wo bekomme ich das Gewehr? Hier könnt ihr euch die Waffe bei Amazon Prime sichern.

Und so sieht die ikonische Waffe aus, die ihr dank Amazon Prime Gaming ab sofort gratis bekommt:

In der Beschreibung zur Knarre liest sich Folgendes:

Diese Knarre hat echt Biss! Das Power-Sturmgewehr Pit Bull ist mit einer ikonischen Mod ausgerüstet, die dir nach Eliminierungen und Verstümmelungen ein erhöhtes Bewegungstempo sowie mehr Panzerdurchdringung verleiht. Je schneller du dich bewegst, desto mehr Schaden verursacht es – und alle Boni bleiben aktiv, solange du zwischen verschiedenen BARGHEST-Waffen wechselst.

Seit dem 26. September mit Phantom Liberty der einzige Story-DLC zu Cyberpunk 2077 verfügbar, unser Testvideo zur Erweiterung seht ihr hier:

16:38 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ist eine fantastische Story-Erweiterung

Das erwartet euch in der Erweiterung: In Phantom Liberty verwickelt uns NUSA-Präsidentin Rosalind Myers in eine heikle Spionagemission, bei der wir es mit politischen Machtspielen zu tun bekommen. Dabei schlüpfen wir erneut in die Rolle von V, natürlich ebenfalls wieder in (Zwangs-)Begleitung von Johnny Silverhand, der im Kopf unserer Spielfigur haust.

Darüber hinaus hat CD Projekt mit dem umfangreichen Update 2.0 entscheidende Änderungen und Anpassungen in die düsteren Straßen von Night City gebracht, unter anderem gibt es jetzt einen komplett überarbeiteten Skilltree und das neue Polizeiverfolgungssystem, wodurch Cyberpunk 2077 jetzt endlich (fast) das Spiel ist, das uns zum Release versprochen wurde.