Cyberpunk 2077 entführt uns in die dystopische SciFi-Stadt Night City. Logischerweise galoppieren wir hier nicht mit dem Gaul durch die Gassen, sondern bewegen uns entweder zu Fuß oder mit dem Auto fort.

Und nun stellt euch mal vor, ihr lasst euer treues Gefährt irgendwo stehen, um eine Quest zu absolvieren. Nach Abschluss der Mission wollt ihr euch wieder ans Lenkrad klemmen, wisst aber gar nicht mehr, wo ihr geparkt habt und müsst nun verzweifelt durch die Gegend irren. Albtraum! Aber keine Bange, genau das wird euch in Cyberpunk 2077 nicht passieren.

Ihr könnt Fahrzeuge zu euch rufen

Was wissen wir jetzt? In einem Interview mit VG 24/7 erklärt Lead-Quest-Designer Pawel Sasko, dass ihr eure Vehikel per Knopfdruck zu euch rufen könnt, wenn ihr es verloren habt (oder ihr einfach zu faul zum Laufen seid).

Karren sowie Motorräder sind im kommenden RPG nämlich mit einer künstlichen Intelligenz ausgestattet. Rufen wir sie zu uns, sehen wir, wie sie auf uns zu gebraust kommen. Laut Sasko können wir unser Gefährt stehen lassen, wo wir wollen.

Diese Mechanik kennen wir unter anderem aus The Witcher 3. Hier kommt Plötze nach einem kräftigen Pfiff angelaufen, wenn wir das Pferd wieder einmal irgendwo in der Pampa haben stehen lassen.

CD Projekt weiß noch nicht, wie viele Autos es geben wird

Im Laufe des Spiels könnt ihr neue Apartments innerhalb von Night City kaufen. Jede Wohnung soll über eine große Garage verfügen, die euch erlaubt, zwischen mehreren Vehikeln zu wechseln.

Allerdings ist sich CD Projekt RED aktuell noch nicht sicher, wie viele Fahrzeuge, also Autos und Bikes, es letztendlich ins Spiel schaffen werden. Schließlich solle sich jedes individuell und gut anfühlen.

Cyberpunk 2077 erscheint am 16. April 2020 für PS4, Xbox One und PC. Auf der E3 2019 haben wir bereits die neue Gameplay-Demo gesehen und das sind unsere Highlights.

Was ist cooler: Gaul oder KI-Karre?