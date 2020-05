Cyberpunk 2077 - Editor lässt euch Größe der Genitalien bestimmen

Entscheidungsfreiheit fängt bei Cyberpunk 2077 bereits im Charakter-Editor an. So wussten wir bislang, dass ihr zu Spielbeginn ohne die Zuweisung von Geschlechterrollen eure Figur frei nach euren Wünschen erstellt. Durch ein aktuelles ESRB-Rating - ähnlich der USK in Deutschland - sind jetzt neue Details zum Umfang des Editors aufgetaucht, der weit über die Anpassung der Frisur, der Hautfarbe etc. hinausgeht. (via VG247)

So mächtig ist der Charakter-Editor

Die ESRB vergibt nicht nur eine Eignungsempfehlung (ohne Rechtsverbindlichkeit) für Kinder und Jugendliche, sondern begründet ihr Rating auch stets mit Beispielen. Durch diese Beschreibungen wissen wir jetzt, dass sich unter anderem auch die Größe der Genitalien anpassen lässt.

"Das Spiel enthält Nacktheit und sexuelles Material: Spieler wählen einen Charakter, den sie verändern können. Anpassungen können für Brüste, Gesäße und Genitalien vorgenommen werden, was verschiedene Größen und Kombinationen von Genitalien beinhaltet."

Sexuelle Inhalte und Gewalt in Cyberpunk 2077

Neben Beispielen für den Editor, geht die ESRB auch auf die sexuellen Inhalte genauer ein. Demnach kann euer Held Sex mit anderen Hauptfiguren und Prostituierten haben.

Im Detail: Cyberpunk 2077 beinhaltet Sex-Szenen aus der First Person-Perspektive, in denen sowohl Oral - als auch Geschlechtsverkehr gezeigt wird.

Auch in Sachen Gewaltdarstellung ist das Action-RPG den Infos aus dem Rating nach zu urteilen nicht zimperlich. Neben Verstümmelungen soll es unter anderem auch eine Szene geben, in der einer Person Nägel durch Hände und Füße getrieben werden.

Cyberpunk 2077 erscheint nach Verschiebung am 17. September 2020 für PS4, Xbox One und PC. Vergangene Woche wurde neues Gameplay-Material präsentiert, das die Vorfreude auf den Release des Spiels für viele weiter gesteigert hat.