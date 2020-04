Cyberpunk 2077: Neues Gameplay-Material macht Fans den Mund wässrig

Der Release von CD Projekt Reds Action-Rollenspiel Cyberpunk 2077 lässt noch etwas auf sich warten. Erst am 17. September stürzen wir uns in das Abenteuer. Doch nun gibt es überraschend neues Gameplay zu sehen. Dieses ist in einem Q&A-Video mit den Entwicklern aufgetaucht.

So gut sieht Cyberpunk 2077 aus: Das Gameplay ist nur rund eine Minute lang. Auf Reddit wurden die Szenen ohne den Rest der Q&A-Runde gepostet. Spektakuläre Actionsequenzen dürft ihr zwar nicht erwarten, da die Spielfigur nur ein wenig in der Stadt herumläuft und auch mit NPCs spricht, doch allein das macht schon Lust darauf, endlich selbst spielen zu können.

Die Umgebung von Night City wirkt lebendig und auch die Interaktion mit beispielsweise dem Händler am Ende zeigt, wie sich die Präsentation von Cyberpunk 2077 qualitativ vom ebenfalls hochwertigen The Witcher 3 unterscheidet. So wirken etwa die Animationen deutlich lebensechter.

So reagieren Spieler

Auf Reddit finden bereits Diskussionen rund um das neue Gameplay-Material statt. Spieler zeigen sich sehr begeistert von dem, was CD Projekt Red präsentiert.

Tstinzy etwa schreibt: "Dies ist definitiv ein Spiel, bei dem man einfach nur herumlaufen und von allem fasziniert sein kann. Man muss dazu nicht mal Nebenmissionen erledigen. Ich gehe zu einem Ort, sehe einen anderen in der Ferne und verbringe Stunden damit, herumzulaufen."

Sgt_Heisenberg erklärt: "Ich erinnere mich, wie viele Leute enttäuscht waren, als sie die Ego-Perspektive enthüllten, aber ich muss sagen, dass sie in einem Third-Person-Spiel niemals die gleiche Atmosphäre erreichen könnten."

Mortanius ist der Meinung: "Worte können nicht beschreiben, wie sehr ich mich auf dieses Spiel freue."

JacoBee93 zeigt sich etwas verhaltener: "Ich freue mich auch aber die Leute müssen sich beruhigen. Möglicherweise ist die Populationsdichte auf Konsolen nicht so hoch. Siehe GTA. Die Populationsdichte ist da auf dem PC viel höher."

Was meint ihr zum neuen Gameplay-Material? Macht es euch noch mehr Lust darauf, Cyberpunk 2077 endlich spielen zu können? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.