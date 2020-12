Einige The Witcher 3-Fans glauben schon seit Jahren fest daran, dass Geralts Ziehtochter Ciri in irgendeiner Form in Cyberpunk 2077 auftreten könnte. Und nachdem das neue RPG von CD Projekt nun auf dem Markt ist, fängt die richtige Suche nach Hinweisen und Easter Eggs erst an. Haben Fans bereits erste Anspielungen auf Ciri entdeckt? Ja, das haben sie - wenn auch bisher nur im Kleinformat.

Darum glauben Fans, dass Ciri aus The Witcher 3 in Cyberpunk 2077 auftritt

Der Hintergrund: Die Kolleg*innen von der GameStar berichteten im Jahr 2018 von einer kuriosen Prophezeiung von Ciri in The Witcher 3: In einem Dialog erzählt sie Geralt, dass sie in eine fremde Welt reiste, in der Menschen "Metall im Kopf hatten und aus großen Distanzen Krieg führten". In dieser Welt habe sie gesehen, dass Menschen nicht auf Pferden, sondern mit fliegenden Schiffen reisten...

In unserem Video zeigen wir besagte Dialog-Zeile:

Eine klare Anspielung auf Cyberpunk, dachten sich daraufhin viele Fans. Einige Hobby-Sherlocks gingen damals sogar noch einen Schritt weiter und nahmen an, dass sogar Ciri selbst in Cyberpunk 2077 auftreten könnte, da die junge Frau die Fähigkeit besitzt, durch Dimensionen zu reisen. Die Universen von Cyberpunk 2077 und The Witcher 3 wären nach dieser Theorie also miteinander verbunden.

Vor drei Jahren stellte ein Fan auf Reddit sogar die Vermutung in den Raum, dass Ciri der Hauptcharakter in Cyberpunk 2077 - also V - selbst sein könnte. Von letzterer Theorie wissen wir mittlerweile, dass sie nicht stimmt. V ist V. Ein eigenständiger Charakter.

Doch was ist mit einem Auftritt von Ciri in Cyberpunk 2077? Nun, das hat CD Projekt im Jahr 2018 bereits verneint.

Was sagt CD Projekt RED dazu? "Wir werden keine Universen miteinander verbinden, wir sind nicht Kingdom Hearts", meinte damals Game Director Adam Badowski gegenüber Polygon. Und die vermeintliche Prophezeiung in The Witcher 3? Tja, dabei kann es sich auch nur um einen Verweis auf unsere eigene Welt handeln. Menschen führen Kriege mit Schusswaffen, reisen mit Flugzeugen...

Nichtsdestotrotz haben viele Spürnasen die Suche nach Ciri nicht aufgegeben, im Gegenteil: Aktuell tauchen auf Reddit mehrere Threads auf (hier ebenfalls), in denen Fans dazu aufrufen, ganz Night City nach der jungen Frau aus dem Fantasy-RPG abzugrasen.

Erste Easter Eggs wurden bereits sogar schon entdeckt. Wenn auch nicht Ciri selbst, sondern nur in Form einer Hommage an die Figur und einer Anspielung auf The Witcher 3 im Allgemeinen.

Diese Easter Eggs zu Ciri & The Witcher 3 wurden bereits in Cyberpunk 2077 entdeckt

Ein Magazin mit eindeutigem Cover-Star: Wer gleich zu Beginn ein eindeutiges Ciri-Easter Egg finden will, sollte den Corpo-Lebensweg nehmen. Gehen wir dabei in Vs Büro an den Schreibtisch und öffnen die Schublade, dann erblicken wir darin ein Magazin namens "Retro Gaming", auf dessen Cover ein bekanntes Gesicht abgebildet ist. Logisch: Im Jahr 2077 ist The Witcher 3 aus 2015 eben schon Retro.

Ein Schmugglerversteck: Das zweite Witcher 3-Easter Egg ist nicht ganz so eindeutig, sondern eine Referenz auf eine spezielle Quest-Art im Fantasy-Rollenspiel (via Eurogamer): Die Schmugglerverstecke, die wir mit Geralt ausheben können.

In Cyberpunk 2077 finden wir zwischen Heywood und Pacifica, direkt am Wasser, eine Leiche auf einer schwimmenden Plattform mit einer Notiz: Darauf schreibt die verstorbene Person, dass sie "auf der Jagd nach einem weiteren Schmugglerversteck die Kraft verlassen habe" und ihre Arbeit nicht vergebens sein soll. In der Notiz erklärt die Person auch, dass sie bereits alle anderen Schmugglerverstecke in Night City gefunden habe, klar: Deshalb können wir als V nun selbst keine mehr ausheben.

Die Suche geht weiter: Es ist davon auszugehen, dass sich daneben noch weitere The Witcher-Easter Eggs in Night City verstecken und es ist nur eine Frage der Zeit, bis adleräugige Spieler*innen sie ausfindig machen.

Ob Ciri selbst in Cyberpunk 2077 vorkommt bleibt fraglich, aber wer weiß: Vielleicht hat es sich CDPR ja trotz eindeutiger Dementi im Jahr 2018 nicht nehmen lassen, die Figur irgendwo auftreten zu lassen, möglicherweise ja in Form eines ähnlich aussehenden NPCs, den wir irgendwo antreffen können. Aber das ist nur Spekulation.

Habt ihr schon Hinweise auf Ciri in The Witcher 3 gefunden?