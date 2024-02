Cyberpunk 2077-Cosplay setzt den heimlichen Star des Spiels in Szene und könnte direkt aus dem Spiel stammen

Hier seht ihr einen Ausschnitt aus einem der drei Bilder des tollen Misty-Cosplays.

In Cyberpunk 2077 finden sich nicht nur spannende und vielschichtige, sondern auch unglaublich stylische Charaktere. Kein Wunder also, dass Cosplayerinnen gerne in die Rollen von Judy, Panam und Co. schlüpfen. Diese coolen Bilder stellen allerdings einen Charakter nach, der im Spiel nicht ganz so viel Beachtung findet, an dem Fans aber trotzdem sehr hängen.

Das ist das coole Cyberpunk 2077-Cosplay

"Ich dachte, sie hätte zuerst einen Screenshot als Vergleich hochgeladen", merkt ein verblüffter Fan an, der das Cosplay von Reddit-User mashygotye für ein Bild aus dem Spiel gehalten hat. Das bestätigen sämtliche weitere Kommentare unter dem Post. Kaum verwunderlich, denn hier stimmt einfach (fast) alles.

Die Spiritualistin Misty Olszewski fällt im Spiel durch ihren stark von den 80er-Jahren und Synthpop inspirierten Look auf. Die Cosplayerin trägt ihre blonde Mähne mit Ponyschnitt, das akzentuierte dunkle Make Up, den weiten Pulli im Used Look zu kurzem Rock und Netzstrumpfhose. Allerdings erklärt mashagotye im Post:

Leider habe ich meinen Schmuck für Misty direkt vor dem Foto-Shooting verloren.

Tatsächlich fehlt nämlich Mistys auffälliger Halsschmuck. Falls ihr euch gar nicht mehr erinnert, wie der im Spiel aussah, wenn ihr dieses Cosplay anschaut: Sie trägt eigentlich ein breites Nietenhalsband und auffällige Totenkopf-Ketten. Aber auch ohne die Accesoires sieht mashagotyes Hommage richtig gut aus.

Was hier nämlich dafür sorgt, dass der Look wie aus dem Spiel gefallen wirkt, sind die Szenerie und der Farbfilter. Die Bilder sind in einer coolen neonbeleuchteten Bar geschossen und setzen stark auf Blau- und Rottöne. Kein Wunder also, dass der Post bereits knapp 9000 Upvotes erhalten hat.

Misty spielt in Cyberpunk 2077 zwar eine wichtige Rolle, aber einige Fans (wie beispielsweise in diesem Reddit-Post) finden trotzdem, dass sie unterbewertet ist oder mehr Interaktionen verdient hätte. Sie gehört nicht zu den Romance Optionen wie beispielsweise Judy oder River, sondern ist die Freundin von Jackie Welles und wird auch zu einer Vertrauten von V.

In wichtigen Schlüsselszenen der Handlung legt sie V die Karten oder versucht, der Hauptperson Mut zu machen. Da dürfte es einige Fans bestimmt freuen, dass sie mit diesem tollen Cosplay gewürdigt wird.

Wie gefällt euch dieses Cosplay, beziehungsweise welche Aspekte daran gefallen euch besonders?