Cyberpunk 2077-Fan entdeckt seltenen Dialog, weil er eine wirklich dumme Entscheidung getroffen hat

In Cyberpunk 2077 könnt ihr haufenweise Entscheidungen treffen – auch wirklich bescheuerte.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty hält eine Überraschung für alle bereit, die eine eher fragwürdige bis extrem waghalsige Entscheidung treffen. Das Coole daran ist vor allem, dass CD Projekt RED sogar daran gedacht hat, dass die Spieler*innen so etwas wahrscheinlich versuchen werden und einen eigenen kleinen Dialog eingebaut hat.

ACHTUNG, es folgen SPOILER zum Ende von Phantom Liberty, dem Cyberpunk 2077-DLC.

Das Wichtigste in Kürze: Der Cyberpunk 2077-DLC Phantom Liberty enthält eine Überraschung für Spieler, die eine riskante Entscheidung treffen.

CD Projekt RED hat extra Dialogzeilen eingeführt, wenn der Spieler sich wie ein Trottel benimmt.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty hat sogar extra Dialogzeilen dafür, wenn V sich wie ein kompletter Trottel benimmt

Darum geht's: Cyberpunk 2077 hat mittlerweile massenhaft Updates und einen umfangreichen Story-DLC erhalten. Das bedeutet, dass die meisten Probleme der Launch-Version nun der Vergangenheit angehören und wir endlich in etwa das Spiel bekommen haben, das uns zum Release versprochen wurde. Mit haufenweise kuriosen, kleinen Details wie diesem hier.

16:38 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ist eine fantastische Story-Erweiterung

Am Ende der großen und einzigen Story-Erweiterung zu Cyberpunk 2077 begebt ihr euch auf eine Raketen-Abschussbasis, wenn ihr euch auf die Seite von Songbird geschlagen habt. Dort kommt es in der allerletzten Mission am Spaceport auch zum Start der einen oder anderen Rakete. Das lädt natürlich zu Experimenten ein.

Versucht ihr als V, euch am Rand des Einstiegs der Rakete festzuhalten und so mit auf den Mond geschossen zu werden, spricht euch Johnny Silverhand (Keanu Reeves) an. Er fragt, wohin wir wollen und V antwortet nur mit einem lapidaren: "Just watch the show, Johnny."

Das kann nicht gut ausgehen: Johnny flucht im Angesicht dieser hochgradig bescheuerten Idee und V selbst stöhnt ein bisschen vor sich hin. Als es aber zum Raketenstart kommt, stürzen wir ab. Es handelt sich dabei offenbar um ein geskriptetes Ereignis, wir können einfach nicht mit der Rakete wegfliegen.

Hier seht ihr die Aktion und den Dialog im Video:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Fans feiern die Liebe zum Detail: Vor allem, dass CD Projekt RED sogar an diese Eventualität gedacht und einen eigenen Dialog dafür an diese Stelle eingeführt hat, kommt bei den Cyberpunk 2077-Fans extrem gut an. Bei näherer Betrachtung liegt es aber auch wirklich irgendwie nahe, dass die Leute so etwas ausprobieren, wenn schon eine Rakete startet.

Kein neuer Dialog? Ob dieses Gespräch nun extra für diese Szene aufgezeichnet wurde, steht nicht fest. Unter den Fans in den Kommentaren herrscht Uneinigkeit, einige gehen davon aus, dass es sich dabei um Recycling handelt. Das würde bedeuten, dass die Textzeilen schon einmal woanders im Spiel zu hören waren. Aber es bleibt natürlich trotzdem cool, dass CDPR auch an diese Eventualität gedacht hat.

Welches kleine Detail hat euch in Cyberpunk 2077: Phantom Liberty bisher am besten gefallen?