Schnell noch 316 Euro sparen! Witcher- und Cyberpunk-Fans sollten sich dieses Bundle nicht entgehen lassen

Bei Humble Bundle gibt's gerade eine sehr gutes Angebot für alle, die die Spiele von CD Projekt Red lieben.

Cyberpunk- und Witcher-Fans aufgepasst! Falls ihr nicht genug von den Universen bekommen könnt und auch gerne mal ein Buch oder Comic zur Hand nehmt, dann solltet ihr dieses Humble Bundle nicht verpassen. Noch wenige Tage könnt ihr euch nämlich ein Paket zum Bestpreis sichern und nebenbei sogar noch etwas Gutes tun.

Witcher x Cyberpunk-Bundle für den guten Zweck zum Schnäppchenpreis

Was? Humble Book Bundle: The Witcher x Cyberpunk by Dark Horse

Humble Book Bundle: The Witcher x Cyberpunk by Dark Horse Preis: mindestens 16,89 Euro (es kann auch mehr gezahlt werden, um die Spende zu erhöhen)

mindestens 16,89 Euro (es kann auch mehr gezahlt werden, um die Spende zu erhöhen) Eigentlicher Wert: 332,93 Euro

332,93 Euro Wie lange gilt das Angebot? bis zum 1. Juni 2024 (auf der Webseite findet ihr einen genauen Countdown)

PDFs statt Bücher: Bevor es zu Missverständnissen kommt: Bei dem Bundle geht es nicht um haptische Bücher, sondern PDF-Versionen, die ihr so auf jedem Gerät lesen könnt.

Nur auf Englisch: Sagt euch das Bundle zu, solltet ihr allerdings beachten, dass alle Bücher und Comics auf Englisch sind. Die deutschen Ausgaben werden leider nicht verkauft.

Diese Bücher und Comics sind im Humble Bundle enthalten

In dem Bundle stecken insgesamt 19 Werke von Dark Horse Comics – ein Mix aus Büchern, Comics, Mangas und Artbooks – mit denen ihr tiefer in die Lore der beiden Franchises abtauchen könnt.

Cyberpunk

Cyberpunk 2077: Trauma Team

Cyberpunk 2077: You Have My Word

Cyberpunk 2077: Blackout

Cyberpunk 2077: Where's Johnny

Cyberpunk 2077: Your Voice

Cyberpunk 2077: Big City Dreams

The World of Cyberpunk 2077

The Witcher

Andrzej Sapkowski's The Witcher: A Grain of Truth

Andrzej Sapkowski's The Witcher: The Lesser Evil

Gwent: Art of The Witcher Card Game

The World of the Witcher

The Witcher: Ronin (Manga)

The Witcher Volume 1: House of Glass

The Witcher Volume 2: Fox Children

The Witcher Volume 3: Curse of Crows

The Witcher Volume 4: Of Flesh and Flame

The Witcher Volume 5: Fading Memories

The Witcher Volume 6: Witch's Lament

The Witcher Volume 7: The Ballad of Two Wolves

Falls ihr nicht alle Bücher und Comics braucht, könnt ihr auch ein Bundle mit nur acht oder zwei Artikeln wählen und entsprechend weniger zahlen. Dabei handelt es sich aber immer um einen Mix beider Franchises. Außerdem könnt ihr bei den kleineren Bundle nicht eure bevorzugten Artikel wählen.

Neues Futter in Form von Spielen und Serien wird es auch in Zukunft noch zu The Witcher und Cyberpunk geben:

Was ist Humble Bundle?

Bei Humble Bundle werden Spiele, Bücher oder auch Software zeitlich begrenzt als Bundles angeboten, teilweise in verschiedenen Stufen. Statt eines festen Preises gilt hier abseits eines Mindestpreises das Motto "Zahle so viel zu willst", um so die Spende zu erhöhen. Ein Teil oder der gesamte Erlös geht nämlich an Wohltätigkeitsorganisationen.

Im Fall des Witcher x Cyberpunk-Bundles wird SpecialEffect unterstützt, die sich darum kümmern, körperlich eingeschränkten Menschen durch Technologien das Zocken von Videospielen zu ermöglichen und so die Lebensqualität zu erhöhen. Weitere Informationen zu der Wohltätigkeitsorganisation findet ihr ebenfalls auf der Humble Bundle-Angebotsseite.