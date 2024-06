Niemand arbeitet mehr an Cyberpunk 2077 und dennoch bekommt das Spiel jetzt eine richtig geniale Neuerung

In Cyberpunk 2077 gibt es wohl noch einmal ordentlich auf die Ohren.

Eigentlich hat CD Projekt RED gesagt, dass niemand mehr innerhalb des Studios am Rollenspieldauerbrenner Cyberpunk 2077 arbeitet. Offensichtlich gilt das aber nur für interne Entwickler*innen, denn es wurde soeben eine Zusammenarbeit mit den Sound-Spezialisten von Embody angekündigt.

Deren Immerse-Software für den PC wird um ein speziell an Cyberpunk 2077 angepasstes "Gamepack" erweitert. Hier könnt ihr in den damit erzeugten 3D-Sound (am besten per Headset beziehungsweise Kopfhörer) zur Probe reinlauschen:

1:20 Cyberpunk 2077 ist laut CD Projekt RED komplett fertig, bekommt jetzt aber ein neues Audio-Feature

Die Tonausgabe klingt absolut klar, jede Geräuschquelle ist perfekt im virtuellen Raum zu orten. Ein ordentliches Upgrade also!

Stellt sich nur die Frage, wie sich das Immerse-Gamepack gegen Raumklang-Apps wie beispielsweise Dolby Atmos for Headphones schlägt. Das funktioniert ganz ähnlich und berechnet die Sound-Quellen ebenfalls als dreidimensionale Objekte in einem virtuellen Raum.

Cyberpunk 2077 unterstützt Dolby Atmos sogar von Haus aus, ein direkter Vergleich gegen Immerse wird uns im Trailer aber leider nicht gezeigt. Beide Apps sollten jedoch im Hinblick auf den grundsätzlichen Klang relativ nah beinander liegen.

Head Tracking ist ein seltener Anblick in Sachen Audio. Ziemlich spannend!

Allerdings bringt die Immerse-App noch ein paar clevere Neuerungen mit: So könnt ihr etwa euren gesamten Kopf per Smartphone vermessen und danach im Spiel per Webcam tracken lassen.

Dadurch soll der räumliche Klang perfekt an euren Körper angepasst sein, die Neigung eures Haupts soll sich außerdem in Echtzeit auf den räumlichen Klang des Spiels übertragen.

Klingt ziemlich cool, wie gut das in der Praxis funktioniert, wird sich aber wohl erst bei Tests zeigen!

Release und Preis vom Cyberpunk 2077 x Immerse Gamepack

Am 20. Juni wird das Immerse-Gamepack für Cyberpunk 2077 auf dem PC erscheinen, ein Preis konnte uns leider nicht genannt werden. Immerhin müsst ihr aber wohl kein Abo zahlen, so wie es bei vielen Immerse-Produkten der Fall ist.

CD Projekt RED schreibt, dass ihr für das Gamepack lediglich einmalig blechen müsst. In einer 14-tägigen Testphase könnt ihr zudem in die App reinhören.

Unterstützt wird "eine breite Palette" an Headsets, gemeint sind damit wohl vorgefertigte Presets. Generell soll die App jedoch mit allen Kopfhörern kompatibel sein.

Seid ihr mit dem 3D-Sound von Cyberpunk 2077 zufrieden oder wollt ihr am liebsten noch mehr aus dem Spiel herausholen?