Cyberpunk 2077-Entwickler entschärft Befürchtungen, dass die Switch 2-Version ähnlich mies laufen könnte wie auf PS4 und Xbox One

Die Switch 2-Version von Cyberpunk 2077 erscheint direkt zum Launch der neuen Konsole.

Einer der Titel, die ihr direkt zum Launch für die Switch 2 kaufen könnt, wird Cyberpunk 2077 sein. Auf der Nintendo-Konsole erscheint das Action-RPG nämlich in einer Ultimate Edition, die gleich auch die hervorragende Erweiterung Phantom Liberty mit an Bord hat.

Doch in die Vorfreude auf die Umsetzung hat sich bei vielen auch Sorge gemischt. Denn da die Switch 2 leistungstechnisch zwar deutlich über der ersten Switch, aber merkbar unter einer PS5 oder Xbox Series X liegt, gibt es Befürchtungen, dass es zu einem ähnlichen Performance-Desaster wie damals bei den PS4- und Xbox-Versionen kommen könnte.

Zur Erinnerung: Die technische Umsetzung der Last Gen-Versionen war damals derart mies gewesen, dass zumindest die PS4-Version von Sony aus dem PSN verbannt wurde.

Speicher war bei der Switch 2-Version kein Flaschenhals

Ein CD Projekt Red-Entwickler hat diesbezüglich nun Entwarnung gegeben. Expert Engineer Tim Green sprach mit Game File über die Performance auf der neuen Nintendo-Konsole und wurde auch auf die Performance-Bedenken angesprochen. (via gamerant.com)

Laut Green habe man anders als bei der PS4 und Xbox One bei der Switch 2-Version "nicht mit dem Speicher zu kämpfen gehabt". Dementsprechend gebe es auch keine extremen Textur-Pop-Ins, einer der Hauptkritikpunkte an der Last Gen-Version.

5:36 Cyberpunk, Final Fantasy 7 Remake und mehr - Trailer zeigt Spiele, die für die Switch 2 kommen

Autoplay

In den beiden TV-Modi (Qualität, Performance) sowie dem Handheld-Qualitäts-Modus visiere man zudem eine Auflösung von 1080p an, im Handeld Performance-Modus 720p, so Green. Außerdem werde im Handheld-Modus DLSS eingesetzt, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.

Zur Bildrate machte Green hingegen keine Angaben. Und genau diese könnte auch nach unseren Einschätzungen ein Knackpunkt werden. Denn unseren ersten Eindrücken von den Switch 2-Experiences in Paris und Berlin nach sieht Cyberpunk 2077 auf der Switch 2 zwar wirklich gut aus, hatte allerdings auch mit merkbaren Framerate-Drops zu kämpfen.

Natürlich sind das nur sehr vorsichtige erste Einschätzungen, an deren Basis bis zum Launch möglicherweise noch gearbeitet wird, dennoch könnte eine unruhige Bildrate natürlich letztendlich Auswirkungen auf das Gesamterlebnis haben.

Mehr dazu könnt ihr auch im Artikel von Kollege Chris lesen:

Die Cyberpunk Ultimate Edition für Nintendo Switch 2 erscheint am 5. Juni 2025. Für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC ist das Cyberpunk-Komplettpaket bereits seit Dezember 2023 erhältlich.

Wie sind eure Erwartungen an die Switch 2-Umsetzung von Cyberpunk 2077? Werdet ihr das RPG (noch einmal) auf der Nintendo-Konsole spielen?