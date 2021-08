Cyberpunk 2077-Entwickler verrät erste Inhalte zu Patch 1.3

Patch 1.3 für Cyberpunk 2077 kommt, so viel ist klar, die große Preisfrage ist nur wann. Spätestens seit CD Projekt Community-Manager Marcin Momot die Ankunft des Patches angeteast hat, ist die Ungeduld bei vielen Fans groß - nicht zuletzt, da der Patch auch den ersten kostenlosen DLC enthalten könnte.

Ein klein wenig Geduld brauchen Fans aber noch, denn wie schon zuvor bei Patch 1.2 hat Entwickler CD Projekt Red im Vorfeld eine Art Teaser zu Patch 1.3 herausgegeben.

In dem Blogeintrag wird uns erneut eine Fake-Nachrichtensendung des Ingame-Senders N54 News präsentiert. Darin berichtet Sprecherin Gillean Jordan davon, dass diverse Fahrzeughersteller ihre GPS-Navigationstechnology verbessert hätten. Zu dem Bericht gibt es einen kurzen Clip, der einen Vergleich zwischen der 1.23-Version und der 1.3 Version liefert. Darin ist klar zu sehen, dass die Minimap beim fahren weiter rausgezoomt ist. Ob die ingame-Andeutungen des Berichtes auch bedeuten, dass es automatisches Fahren geben wird, ist nicht klar.

Ein weiterer Bericht deutet eine Änderung für die Quest Automatic Love an: Der kurze Clip zeigt dabei, dass der Zeitraum deutlich verlängert wurde, in dem Spieler*innen sich zwischen Sky und Angel entscheiden können.

Der dritte und letzte Teaser auf die kommenden Änderungen zeigt eine neue Schaltfläche, die es offenbar ermöglicht, Vorteilspunkte im Fertigkeitenbaum neu zu verteilen.

Alle Infos zur bisher bekannten Roadmap von Cyberpunk 2077 findet ihr hier:

Wann kommt Patch 1.3? Ein genaues Datum für die Veröffentlichung hat CD Projekt noch nicht genannt. Wenn es sich aber wie mit dem Teaser zu 1.2 verhält, können wir aber innerhalb der nächsten zwei Wochen (mit Glück auch schon eher) mit der Veröffentlichung des heißersehnten Patches rechnen.

CDPR hat allerdings bereits via Twitter angekündigt, dass die kompletten Patchnotes "bald" kommen sollen. Auch einen Developer-Stream soll es am 17. August 2021 um 18 Uhr deutscher Zeit auf dem Twitch-Kanal von CD Projekt Red geben. Hier können wir also auf mehr Infos hoffen.

Welche Änderungen wünscht ihr euch am meisten vom neuen Patch?