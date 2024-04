CD Projekt sagt zigmal, Cyberpunk 2077 sei abgeschlossen - stellt nun doch neue Content-Updates in Aussicht

Ist Cyberpunk 2077 vielleicht doch nicht ganz abgeschlossen?

Nach dem katastrophalen Release von Cyberpunk 2077 hatte CD Projekt Red immer wieder neuen Content nachgeliefert, der das Spiel den vielversprechenden Trailern immer näherbrachte. Mit dem Update 2.1 sollte das Spiel endlich abgeschlossen sein – doch diese Aussage hat der Game Director Gabe Amatangelo nun in einem Podcast relativiert.

Vielleicht ist Cyberpunk 2077 doch nicht wirklich ganz abgeschlossen

In der 42. Folge des Podcasts „Friends Per Second“ spricht Game Director Gabe Amatangelo über Cyberpunk 2077. Unter anderem antwortet er auf die Frage, ob nun wirklich keine neuen Inhalte für das Spiel geplant seien.

Er hat die Frage zwar nicht verneint, gleichzeitig aber auch keine konkreten Pläne vorgestellt. Wir übersetzen die Stelle für euch:

„In Zukunft könnten einige kleine Sachen folgen. Es kommt darauf an, wie der Fokus auf dem Nachfolgespiel liegt und wie sich die Möglichkeiten anbieten. Wenn es zum Beispiel eine Kleinigkeit ist und jemand aus dem Team dafür brennt, dann sind wir offen dafür. Wer weiß, was da in den nächsten Jahren folgt. Es wird jedoch nichts Großes sein.“

Wie ihr seht, besteht da also durchaus die Möglichkeit für die eine oder andere Ergänzung. Das steht zwar im Kontrast zur mehrmaligen Beteuerung des Entwicklungsstudios, dass das Spiel wirklich abgeschlossen sei, doch über mehr mögliche Inhalte wollen wir uns an dieser Stelle nicht beschweren.

Die bisher erschienen Updates zu Cyberpunk 2077 haben wir uns ebenfalls angeschaut. Allein das Update 2.0 war extrem umfangreich:

18:54 Mit Update 2.0 wird Cyberpunk 2077 dem Hype endlich gerecht

Die Zukunft von Cyberpunk

Nach den vielen Updates und der Erweiterung Phantom Liberty ist das Franchise noch lange nicht abgeschlossen. Ein Sequel ist nämlich bereits in Arbeit. CD Projekt Red hat Anfang Januar 2024 mit der Entwicklung von „Project Orion“ begonnen.

Wir wünschen „Project Orion“ an der Stelle einen besseren Release als Cyberpunk 2077. CD Projekt Red sollte aber hoffentlich auch aus dieser Geschichte etwas gelernt haben. Das Team ist jetzt jedoch vor allem mit der Entwicklung von The Witcher 4 beschäftigt. Auf den Cyberpunk-Nachfolger werden wir also eine ganze Weile warten müssen.

Was in Cyberpunk 2077 würde eurer Meinung nach von einem Update profitieren?