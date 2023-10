Cyberpunk 2077-Sequel 'Project Orion' - Alle Infos und Gerüchte zu Release, Story und Gameplay

Cyberpunk 2077 hatte zwar einen technisch katastrophalen Release, war aber dennoch ein finanzieller Erfolg. Letztendlich patchte CD Projekt Red das Spiel zu dem Spielerlebnis, dass es zum Start hätte sein sollen. Nun haben wir mit Update 2.0 und dem DLC Phantom Liberty ein tolles Gesamtpaket erhalten, das auch Spieler*innen nach einer Fortsetzung betteln lässt.

Tatsächlich wurde bereits im Oktober 2022, als Cyberpunk 2077 seinen Ruf noch nicht ganz wiederhergestellt hatte, ein Nachfolger angekündigt, den wir bislang unter den Projektnamen "Orion" kennen, aber auch gerne als Cyberpunk 2 betitelt wird.

Inhaltsverzeichnis

Wer entwickelt das Cyberpunk 2077-Sequel?

Ein Zusammenschluss aus mehreren Teams arbeitet an Orion. Viele Entwickler*innen gehören zum neu gegründeten Studio CD Projekt Red North America, sowie Vancouver und Boston. Es sollen aber auch Mitarbeiter*innen von Polen aus dazukommen.

Wann erscheint Project Orion?

Das Spiel wurde am 4. Oktober 2022 im Rahmen eines Strategie-Updates bestätigt, befindet sich aber noch in der Konzeptphase (via VGC). Laut CD Projekts CEO Adam Kicinski sollen die Arbeiten am Spiel erst 2024 richtig losgehen.

Außerdem arbeitet das Studio noch an anderen Spielen, wie etwa zu The Witcher. Wir werde uns wohl noch ein paar Jahre gedulden müssen, bis wir überhaupt handfeste Infos bekommen. Einen Release-Zeitraum oder Gerüchte zu einem Termin gibt es noch nicht.

Für welche Plattformen kommt Project Orion?

Hierzu gibt es noch keine klaren Informationen. Wird werden aber sicherlich damit rechnen dürfen, dass Orion auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheint.

Worum geht es in der Cyberpunk-Fortsetzung?

Orion wird eine direkte Fortsetzung von Cyberpunk 2077. Allerdings ist nicht klar, was das im Detail für die Welt und Charaktere bedeuten wird.

Wie spielt sich Project Orion?

Auch wenn CDPR es noch nicht bestätigt hat, dürfen wir sicherlich davon ausgehen, dass Orion wieder ein Action-Rollenspiel wird. Das soll "das Cyberpunk-Franchise weiterführen und das Potenzial des düsteren Zukunftsszenarios weiter ausschöpfen", was auch immer wir genau darunter verstehen dürfen.

First- und/oder Third-Person?

Cyberpunk 2077 setzte ausschließlich auf eine Ego-Sicht. Der Gedanke liegt daher nahe, dass es bei Orion nicht anders sein wird. Vor allem, da Quest Director Pawel Sasko während einer Präsentation für Investoren nochmals betont habe, dass die "Ego-Perspektive das Hauptmerkmal von Cyberpunk" sei. So solle sich das Franchise von ihren anderen Titel wie The Witcher stärker unterscheiden. Allerdings merkte er auch an, dass sie die Entscheidung für oder gegen eine Ego-Perspektive für Orion nicht nicht getroffen wurde. Es wäre also noch möglich, dass wir ausschließlich oder zusätzlich (wie z.B. in Starfield) eine Third-Person-Perspektive erhalten (via GamingBolt).

Gibt es einen Multiplayer?

Auf die Nachfrage hin, wie es um einen Multiplayer steht, gab CD Projekt Red keine klare Antwort. Das Studio will zwar einige Projekte mit Multiplayer-Elementen versehen, ob und wie das aber für Orion zutrifft, ist unklar.

Abseits von Projekt Orion werkelt CD Projekt Red noch an anderen Spielen. Darunter eine ganz neue IP, die bislang auf den Codenamen Hadar hört. Das The Witcher-Universum soll dagegen gleich um drei Projekte erweitert werden, wobei CDPR selbst nur an einer neuen Trilogie arbeitet. "Sirius" wird dagegen von The Molasses Flood entwickelt, während sich 3rd Party um "Canis Majoris" kümmert.