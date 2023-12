CD Projekt sagt: Cyberpunk 2077 ist jetzt endlich wirklich fertig, Update 2.1 war der letzte große Patch

Was ein wilder Ritt: Drei Jahre nach dem mehr als holprigen Launch ist Cyberpunk 2077 endlich wirklich fertig.

Die Entwicklung von Cyberpunk 2077 ist jetzt endlich vollständig abgeschlossen – drei Jahre, nachdem das Spiel veröffentlicht wurde. Patch 2.1 bleibt das letzte große Update, außer kleineren Bugfixes soll jetzt nichts mehr kommen. Das sagt zumindest Entwicklerstudio CD Projekt RED. Zeit, sich dem Nachfolger und den kommenden The Witcher-Spielen zu widmen.

CDPR ist endlich wirklich fertig mit der Entwicklung von Cyberpunk 2077

Das war's: Update 2.1 hat Cyberpunk 2077 endlich die U-Bahn gebracht, die im ersten richtigen Trailer zu sehen war. Im neuesten Patch stecken aber natürlich noch ein paar mehr Änderungen, die das Spiel abrunden. Damit wäre dann wohl alles erledigt, was das Entwicklerstudio vorhatte.

Update 2.1 wurde relativ überraschend veröffentlicht und als "ein weiterer Patch" angekündigt. Gegenüber IGN hat ein Mensch von CDPR jetzt allerdings bestätigt, dass "Update 2.1 das letzte große Update sein soll".

Weitere Überraschungsupdates für Cyberpunk 2077 sind damit aber nicht ausgeschlossen: Denn bereits nach Patch 2.0 gab CDPR zu verstehen, dass das Spiel damit abgeschlossen sei.

Drei Jahre zu früh veröffentlicht? Böse Zungen würden jetzt behaupten, dass Cyberpunk 2077 offensichtlich ganze drei Jahre zu früh auf den Markt gebracht wurde. Wenn es so lange gebraucht hat, wirklich alle Inhalte nachzuliefern, hätte der Titel einfach nicht schon 2020 in so einem desolaten Zustand erscheinen dürfen.

Oder genialer Fan-Service? Wieder andere dürften die Sache entspannter sehen und sich freuen, dass Cyberpunk 2077 noch so lange nach Release mit neuen Inhalten und zusätzlichen Features versorgt wurde. Immerhin hätten andere Entwicklerstudios nach einem so missglückten Launch vielleicht einfach die Segel gestrichen.

Cyberpunk Orion und neues The Witcher - Was kommt als nächstes?

Die Entwickler*innen, die bisher immer noch an Cyberpunk 2077 gearbeitet haben, sollen sich jetzt intern auf andere Teams verteilen. Einige arbeiten künftig wohl an Cyberpunk: Orion, wie das Sequel bisher heißt. Andere Mitarbeiter*innen sollen stattdessen am nächsten The Witcher arbeiten.

Bis das nächste Cyberpunk-Spiel von CD Projekt RED erscheint, dürfte es aber noch sehr lange dauern. Im November hieß es nämlich noch, dass das Team bisher lediglich aus zehn Personen bestehe. Die Entwicklung befindet sich also noch in einer extrem frühen Phase. Wahrscheinlich kommt vorher ein neues The Witcher-Spiel.

Wie denkt ihr über die lange Entwicklungszeit von Cyberpunk 2077 nach dem Release? Freut ihr euch auf den Nachfolger?