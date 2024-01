'Echter als das echte Leben': Neue ultrarealistische Cyberpunk 2077-Mod lässt Fans an ihrem Verstand zweifeln

Diese Mods für Cyberpubk 2077 begeistern Fans mit Ultrarealismus.

Kleine Vorwarnung: Bei dem unteren Video zu Cyberpunk 2077 müsst ihr euch wahrscheinlich einmal kräftig die Augen reiben. Modder haben das Night City-Abenteuer so aufgemotzt, dass viele Spieler*innen in der Kommentarspalte des YouTube-Clips im ersten Moment gar nicht glauben wollten, dass es sich bei dem gezeigten Material nicht um Videoaufnahmen eines echten Autos handelt.

Aber genug geschnackt, schaut euch das untere Video selbst an. Es zeigt Cyberpunk 2077 mit einer neuen "ultrarealistischen" Ray Tracing-Mod-Sammlung:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Daraus besteht die Mod-Sammlung

Na, schon am Sabbern? Die Grafik-Enthusiast*innen unter euch können sich die Mod-Sammlung selbst herunterladen, Voraussetzung dafür ist natürlich ein leistungsstarker PC, unter anderem mit DLSS 3.5 und eine Nvidia RTX 4090.

Unter dem oberen YouTube-Video findet sich eine Liste an Mods, die ihr für den "ultrarealistischen" Look installieren müsst:

Grafik-Mods:

Nova LUT von theCyanideX (Full Version)

Cyberpunk 2077 HD Reworked Project von HalkHogan

Custom Very Lightweight Reshade von NextGenDreams

Fahrzeug-Mods:

Pagani Zonda Cinque Roadster

Lamborghini Aventador SVJ

1993 Nissan 240SX (S13)

Porsche 911 GT3 RS

Porsche 918 Spyder

Ford Mustang RTR Spec 5

Fans begeistert: In den Kommentaren unter dem Video finden sich etliche begeisterte Stimmen: "Der Intro-Shot war echter als das echte Leben", scherzt beispielsweise ein YouTube-User. "Ich schwöre, ich dachte, dass der erste Part des Videos aus dem realen Leben stammt. Ich dachte, dass jemand einen Pagani besitzt und einen 'Real Life-Look' wie in Cyberpunk damit kreiert", schreibt ein anderer.

Wie geht es mit Cyberpunk 2077 weiter?

Mit dem einzigen Story-DLC Phantom Liberty und den umfangeichen Content-Updates 2.0 und 2.1 gilt Cyberpunk 2077 als endgültig abgeschlossen. Das bestätigte CD Projekt RED vor einigen Wochen. In Zukunft dürften uns also keine größeren neuen Inhalte mehr erwarten, sondern lediglich kleinere Patches bzw. Hotfixes zur Fehlerbeseitigung.

Das polnische Entwicklerstudio hat vor einer Weile bereits bestätigt, dass Cyberpunk 2077 ein Sequel erhält. Dieses trägt aktuell den Arbeitstitel "Orion" und befindet sich noch in der Konzeptphase. Handfeste Infos zum Nachfolger stehen also noch aus. Alle bislang bekannten Infos dazu haben wir in der oberen GamePro-Übersicht für euch verlinkt.

Nutzt ihr Mods für Cyberpunk 2077 und was haltet ihr von dem oberen Video?