'Endlich Zeit fürs Sequel' - CDPR schließt mit Cyberpunk 2077 endgültig ab

Cyberpunk 2077 ist abgeschlossen, Zeit fürs Sequel.

Cyberpunk 2077 ist nach Update 2.0 (fast) endlich das Spiel, das wir uns zu Release gewünscht haben. Mit Phantom Liberty ist vor wenigen Tagen außerdem die richtig gute Story-Erweiterung zum Abenteuer in Night City erschienen, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Und damit schließt CD Projekt RED das Kapitel "Cyberpunk 2077" nun endgültig ab. Dies bestätigte nun noch einmal Game Director Gabe Amatangelo gegenüber PC Gamer.

Cyberpunk 2077-Nachfolger "Orion" kann kommen

Was sagt Amatangelo genau?

2.0 und Phantom Liberty sind die letzten großen Updates. Wir machen noch ein klein wenig mehr, aber das sind die letzten großen.

Hinter dem angedeutetem "ein klein wenig mehr" dürften sich lediglich Hotfixes und Updates ohne nennenswerte Neuerungen verbergen.

Das Kapitel "Cyberpunk 2077" ist damit zwar abgeschlossen, nicht aber die Marke Cyberpunk selbst. Denn wie das polnische Entwicklerstudio bereits im Oktober 2022 bekanntgab, ist bereits ein Nachfolger mit dem Arbeitstitel "Orion" in Arbeit.

Amatangelo bestätigt im Interview mit PC Gamer zudem, dass das Team sich nun aufs Sequel konzentrieren werde. Mehr Informationen ließ sich der Entwickler aber nicht entlocken. Viel ist ohnehin nicht über den Nachfolger bekannt. Lediglich, dass er laut CDPR "die ganze Power und das Potenzial des Cyberpunk-Universums" ausreizen soll.

Mit Update 2.0 bringt CD Projekt RED entscheidende Änderungen und Anpassungen in die düsteren Straßen von Night City, unter anderem ein komplett überarbeiteter Skilltree und das neue Polizeiverfolgungssystem. Wie gut das Action-RPG sich mit dem Patch jetzt spielt, lest ihr im GamePro-Special:

Darüber hinaus ist seit dem 26. September mit Phantom Liberty der einzige Story-DLC zu Cyberpunk 2077 verfügbar, den Trailer dazu seht ihr hier:

1:32 Cyberpunk 2077 Phantom Liberty - Der finale Trailer vor dem Release ist da

In Phantom Liberty verwickelt uns NUSA-Präsidentin Rosalind Myers in eine heikle Spionagemission, bei der wir es mit politischen Machtspielen zu tun bekommen. Dabei schlüpfen wir erneut in die Rolle von V, natürlich ebenfalls wieder in (Zwangs-)Begleitung von Johnny Silverhand, der im Kopf unserer Spielfigur haust.

Was sind eure Wünsche und Erwartungen an den Nachfolger von Cyberpunk 2077?