Cyberpunk 2077 bekommt kostenlose Mini-DLCs wie The Witcher 3

Dass Cyberpunk 2077 auch nach dem Launch noch mit DLC-Inhalten versorgt werden soll, wissen wir schon. Offenbar geht es hier aber nicht nur um große Story-DLCs, sondern auch kleinere, kostenlose Content-Updates. Das bestätigte CD Projekt RED über den offiziellen Twitter-Accounts des Spiels.

Cyberpunk 2077-Spieler bekommen nach Launch wieder Gratis-DLCs spendiert

Auf die Nachfrage eines Fans, ob Cyberpunk 2077, ähnlich wie The Witcher 3: Wild Hunt, mit kostenlosen DLCs ausgestatet wird, beantworteten die Entwickler mit einer schlagkräftigen GIF-Bildchen:

Link zum Twitter-Inhalt

Auch wenn Gratis-DLC erst einmal sehr gut klingt, sind damit aber wohl nicht die großen Story-Erweiterungen wie Hearts of Stone oder Blood and Wine gemeint. Viel wahrscheinlicher ist, dass sich hier auf die 16 kostenlosen Updates bezogen wird, die The Witcher 3 nach und nach erhalten hat.

Diese bestanden unter anderem aus:

neuen Rüstungssets

neuen Waffen

alternativen Kostümen für NPCs

neue Bärten und Frisuren

neuen Tötungsanimationen

vereinzelt auch ein paar Quests

Cyberpunk 2077 - Alle Infos zu den DLC-Plänen

Gut möglich also, dass es ähnliche Gratis-Updates auch für Cyberpunk 2077 geben wird. Einfluss auf die tatsächlichen, großen DLC-Pläne wird das aber eher nicht haben. Hier gab es die offizielle Aussage, dass Cyberpunk 2077 "nicht weniger" DLCs erhalten wird, als es bei The Witcher 3 der Fall war.

Das würde mindestens zwei große Story-Erweiterungen bedeuten, sowie eine Reihe an kleineren Updates, die - wie wir jetzt wissen - aller Vorraussicht nacht kostenlos erscheinen werden. Jedenfalls soll Cyberpunk 2077 trotz eingeplanter DLCs wie ein "vollständiges Spiel" wirken. Angedachte Inhalte werden nicht für etwaige Erweiterungen zurückgehalten.

Zuletzt gab es im Night City Wire-Livestream mehr über die RPG-Systeme von Cyberpunk 2077 zu erfahren:

30 1 Mehr zum Thema Cyberpunk 2077 - Alle Infos zum RPG-System: Charaktere, Skills & Waffen

Hättet ihr schon Ideen für mögliche Gratis-DLCs in Cyberpunk 2077?