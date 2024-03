Cyberpunk 2077: Judys 13-Tattoo hat wahrscheinlich einen sehr traurigen Hintergrund und das könnte er sein

Cyberpunks Judy trägt neben vielen Rosen auch eine große 13 auf der Haut, aber was bedeutet das?

Judy zählt zu den wichtigsten Persönlichkeiten in Cyberpunk 2077. Die Braindance-Editorin trägt haufenweise Tattoos auf der Haut, deren Bedeutungen überwiegend klar sind, da sie im Spiel erwähnt werden. Bei der Nummer 13 sieht die Sache aber ein bisschen anders aus. Dementsprechend suchen viele Fans nach einer Antwort auf die Frage, was es wohl mit der Tätowierung auf sich hat. Wir legen euch hier die Theorie vor, die am einleuchtesten klingt.

Cyberpunk 2077-Fans haben eine Theorie, was Judys 13-Tattoo bedeutet

Darum geht's: In Cyberpunk 2077 treffen wir nicht nur auf Judy Alvarez, sie stellt auch eine der möglichen Romanzen dar. Die Hintergrundgeschichte der Figur gehört zu den am besten inszenierten Geschichten des RPGs. Viele Fans haben den Charakter in ihr Herz geschlossen und interessieren sich demnach sehr für sie. Dazu zählt auch, was das 13-Tattoo eigentlich für einen Hintergrund hat.

Einleuchtende Theorie: Die 13 hat mit Lizzie zu tun. Damit meinen wir aber Elizabeth "Lizzie" Borden und nicht den durchgeknallten Mega-Celebrity Elisabeth "Lizzy Wizzy" Wissenfurth. Die Lizzie mit "ie" besaß Lizzie's Bar, bevor sie durch die Hand der Tyger Claws gestorben ist. Ihr Todestag ist der 13. Mai, an dem auch die Mox-Gang gegründet wurde.

Da außerdem eine weitere Person, die in der Bar arbeitet, ein entsprechendes Tattoo mit der Nummer 13 hat, erscheint es noch wahrscheinlicher, dass es als Hommage an die ursprüngliche Besitzerin der Bar dient. Die Moxes wollen Lizzie damit in Ehren halten.

2:11 Cyberpunk 2077 - Im Launch-Trailer versteckt sich eine spannende DLC-Info - Im Launch-Trailer versteckt sich eine spannende DLC-Info

Das passt auch zu den The Mox-Klamotten der "The Bitch"-Marke, auf denen regelmäßig die Zahl 13 und ein V zu sehen ist. Letzteres dürfte als römische Zahl 5 für den Monat Mai stehen. Gleichzeitig ist der dreizehnte Buchstabe im Alphabet auch noch das M, was für Mox, den Mai und Lizzie selbst stehen könnte (via: Reddit und Reddit).

Andere Theorien wirken weniger einleuchtend, aber nicht komplett unrealistisch. Beispielsweise bringen einige Fans die Zahl 13 auch noch mit den vielen Rosentattoos in Verbindung: Es könnte sich theoretisch auch um eine Anspielung auf die sogenannten Trece Rosas, also 13 Rosen handeln – eine Gruppe junger Antifaschistinnen, die 1939 in Spanien von den Nazis getötet wurden. Das würde auch recht gut zu Judys Hintergründen passen.

Wieder andere amüsieren sich einfach nur in den Kommentaren und merken humorvoll an, dass Judy sich wahrscheinlich eigentlich eine 31 tätowieren lassen wollte. Dabei handelt es sich um eine Anspielung auf den The Offspring-Song "Pretty Fly (For A White Guy)". Darin wird unter anderem darüber gesungen, wie sich jemand eine 13 tätowieren lassen wollte, aber eine 31 dabei rauskam: "Now he's getting a tattoo yeah, he's getting ink done. He asked for a 13, but they drew a 31.".

Was habt ihr bisher immer hinter dem Tattoo vermutet? Was haltet ihr von der Erklärung?