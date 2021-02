Vor einigen Tagen wollte GamePro von euch wissen, welcher Charakter (abseits von V) eurer absoluter Liebling aus dem düsteren Universum von Cyberpunk 2077 ist. Im Laufe unserer (mittlerweile geschlossenen) Umfrage lieferten sich zwei Figuren einen unerbittlichen Zweikampf, der jetzt eine Siegerin gefunden hat: Judy Alvarez. Das allerdings sehr, sehr knapp gegen Panam Palmer, weshalb wir letztendlich beiden den ersten Platz gönnen.

Die beliebtesten Cyberpunk 2077-Charaktere der GamePro-Community

Judy Alvarez - 336 Stimmen

Panam Palmer - 333 Stimmen

Johnny Silverhand - 206 Stimmen

Jackie Welles - 111 Stimmen

Goro Takemura - 35 Stimmen

Delamain - 27 Stimmen

Kerry Eurodyne - 19 Stimmen

Rogue Amendiares - 16 Stimmen

River Ward - 15 Stimmen

Meredith Stout - 13 Stimmen

Viktor Vektor - 12 Stimmen

Evelyn Parker - 9 Stimmen

Misty Olszewski - 6 Stimmen

Gesamtzahl der Teilnehmenden: 1138

Stand: 04. Februar, 18 Uhr

Stimmen aus der GamePro-Community

Erayzor: "Klingt vielleicht komisch und schräg, aber CP2077 hat mir in dieser schweren Zeit gerade wahnsinnig geholfen. Die Interaktionen mit den Figuren, die tollen Geschichten und Quests. Auch abseits des Hauptweges. Das alles half mir wahnsinnig gut in dieser Zeit fast ohne soziale Kontakte. Die Clubs im Spiel fand ich richtig klasse. Im Totentanz hab ich mal 2 h nur getanzt und dort die Musik gehört... Weil mir das so fehlt momentan... Und die Geschichte/Romanze mit Panam hat mich total begeistert und angesprochen. Ich bin echt kein Freak der Bits und Bytes nicht vom realen Leben unterscheiden kann, aber in so einer schwierigen Phase in meinem Leben (nicht nur wegen Corona) hat mir CP2077 wahnsinnig gut geholfen über manches hinweg zu kommen. Weil auch vieles im Spiel zum Nachdenken anregt. [...]"

"Habe da so einige Lieblingscharaktere, Jackie, Johnny, Takemura, Judy und River, am besten gefiel mir aber die Questreihe von River, dicht gefolgt von Judy, eine Romanze ging mein männlicher V nur mit Panam ein, bei Judy Stößt man da ja auf Ablehnung." BiBaButzemann: "oh das ist schwer. Ich habe zwar Kerry angekreuzt aber könnte genauso gut zig andere ankreuzen die mich echt bewegt haben [...]. So hätte ich eigentlich Judy eher ankreuzen müssen... ich fand den Automaten Brendan auch krass! Ach so viele... tolles Spiel!"

Falls ihr V oder andere Charaktere vermisst: Bei unserer Auswahl haben wir den Hauptcharakter absichtlich ausgeklammert, weil wir zu spielbaren Figuren in der Regel eine andere Art der Beziehung aufbauen als zu NPCs. Zudem haben wir uns hierbei lediglich auf wichtige Figuren beschränkt, die V im Laufe des Spiels trifft und mit denen unser Hauptcharakter länger zu tun hat. Seid also nicht traurig, wenn wir euren Liebling nicht aufgeführt haben, den könnt ihr uns immer noch in den Kommentaren verraten!

Zwei kleine Shoutouts übrigens an Skippy, die sprechende Waffe und Brendan, den Automaten, die bei euch ebenfalls großen Zuspruch finden, es aber nicht in unsere Umfrage geschafft haben. Vielleicht müssen wir bald eine weitere aufsetzen...

Vielen Dank an die GamePro-Community für die Teilnahme!