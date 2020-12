Cyberpunk 2077: Eine Katze bekommen? So adoptiert ihr Nibbles

Genau wie in dem Roman "Träumen Androiden von elektrischen Schafen?" von Philip K. Dick aus dem Jahre 1968, bei uns eher unter dem Namen Blade Runner bekannt, sind Tiere in der Zukunft eine echte Seltenheit. In einer Welt aus Beton, Neon und atomarer Wüste scheint kein Platz mehr für flauschige Mitbewohner zu sein.

Mit Flausch können wir zwar nicht dienen, aber wohl mit einem tierischen Freund. Denn die kleine Nacktkatze namens Nibbles wartet nur darauf in euer Apartment einzuziehen. Alles, was ihr braucht, ist ein Napf, etwas Katzenfutter und ein klein wenig Geduld, damit ihr einen felinen Freund eurer Eigen nennen könnt.

So adoptiert ihr Nibbles

Wie so häufig in Cyberpunk 2077 müsst ihr in der Hauptgeschichte weit genug voran geschritten sein, damit ihr diese Nebenaktivität startet könnt. In diesem Fall wäre das die Hauptquest "Playing for Time", mit der ihr den zweiten Akt des Spiels einleitet. Erst danach könnt ihr euch frei genug in der Stadt bewegen, um alles für eure zukünftige Fellnase zu besorgen.

Hier findet ihr den Napf

Die Futterschüssel ist im wahrsten Sinne des Wortes direkt um die Ecke. Verlasst Vs Wohnung und wendet euch nach links. Geht bei der nächsten Gelegenheit nach rechts und ihr seht auf der rechten Seite zwei volle Müllcontainer. Darunter steht eine kleine Schale auf dem Boden, und in einer Tonne links daneben findet ihr einen Datensplitter. Lest "kater füttern". Hier erhaltet ihr einen Tipp, was Nibbles gern frisst. Nun müsst ihr nur noch herausfinden, wo ihr das Futter herbekommt.

So bekommt ihr das Futter

Es gibt zwei Möglichkeiten, um an Katzenfutter zu kommen. Ihr könnt ziellos durch die Stadt fahren und hoffen, dass einer der Händler zufällig Tiernahrung im Angebot hat. Oder ihr macht euch auf zum Arasaka Industriepark in Santo Domingo. Diesen besucht ihr während der Hauptquest "Gimme Danger". Falls ihr vergessen haben solltet, wo er sich befindet, schaut auf unsere Karte.

Vom Schnellreisepunkt aus lauft durch das linke Tor.

Geht geradeaus, bis ihr Slow auf dem Boden lesen könnt.

Steigt dort die Treppen hinunter und links durch eine Tür.

Wieder direkt links steht eine rote Arasaka Kiste. Darauf liegt Katzenfutter.

Füttert Nibbles

Geht nun zurück zum Schnellreisepunkt und von dort aus direkt zu Vs Apartment. Lauft dann wieder zum Futternapf und füllt ihn auf. Nibbles lässt allerdings etwas auf sich warten. Haltet daher in der Wohnung ein Nickerchen.

Nach einem ausgiebigen Schläfchen solltet ihr den Futternapf in Augenschein nehmen. Nibbles wird glücklich futtern, direkt unter den Augen eines außergewöhnlich fröhlichen Johnny Silverhand. Nehmt nun die Katze hoch. Nach einem Schnitt findet ihr euch samt Nibbles in eurem Apartment, wo der kleine Streuner ab sofort in einem Wäschekorb wohnt.

Die Katze kenn ich doch

Falls euch Nibbles übrigens bekannt vorkommen sollte, irrt ihr euch nicht. Die Katze begegnet euch schon vorher mehrmals. Einmal, als ihr das erste Mal Viktor aufgesucht habt, sowie auf dem Dach, während der Mission "Gimme Danger".

Falls ihr euch trotz Katze in Night City noch immer einsam fühlt, solltet ihr vielleicht nach einer Beziehung Ausschau halten.

Hättet ihr euch vielleicht noch mehr Möglichkeiten gewünscht Vs Wohnung zu verändern?