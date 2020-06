Cyberpunk 2077 lässt sich wie GTA spielen, aber dann macht's keinen Spaß

Während der Autofahrten durch Night City erweckt CD Projekt Reds Cyberpunk 2077 schon etwas den Eindruck eines GTA. Und wie die Entwickler bestätigen, dürft ihr auch andere Autos klauen. Es gibt kein Moralsystem, über das ihr schlechtes Karma sammelt. Wer also ein Auto stehlen möchte, der kann das tun. Dazu erklärt Max Pears, Level Designer von Cyberpunk 2077 gegenüber PCGamesN:

"Wenn ihr randalieren wollt und keine Reue empfindet, dann habt ihr die Möglichkeit dazu, und das ist für uns in Ordnung."

Ihr wollt gar keine Autos in Cyberpunk 2077 stehlen

Max Pears erklärt aber auch, dass ihr das mit fortschreitendem Spiel vermutlich gar nicht mehr machen möchtet:

"Wenn ihr jedoch damit beginnt, die Missionen zu spielen und seht, wie viele Optionen ihr habt, dann werdet ihr meiner Meinung nach innehalten und ein wenig nachdenken, bevor ihr etwas Leichtfertiges tut. Wir haben viele Leute gesehen, die standardmäßig in diesen "GTA-Modus" wechseln, und nach einer Weile merken sie dann, wie viele Dinge anders sind und passen ihre Spielweise an."

Die Option ist da: Es ist also absolut möglich, einen Kriminellen zu spielen, der sich einfach die Fahrzeuge nimmt, die er gerade braucht und haben will. Doch laut Max Pears rückt dies irgendwann aufgrund der Fülle an sonstigen Spielmöglichkeiten so weit in den Hintergrund, dass euch dies vermutlich überhaupt nicht mehr interessiert. Welche Möglichkeiten das sind, wollte er aber nicht verraten.

Werdet ihr Cyberpunk 2077 wie GTA spielen und Autos stehlen? Oder seid ihr eher der brave Held, der nur das nutzt, was ihm auch gehört?