Cyberpunk 2077-Fan entdeckt nach 3 Jahren eine versteckte Botschaft im Spiel – und zwar auf Lateinisch

Hier seht ihr einen Ausschnitt des Schriftzugs in Cyberpunk 2077, um den es geht (Bildquelle: Reddit).

Die englische Redewendung "hidden in plain sight", also in etwa: "versteckt, wo es eigentlich alle sehen können", trifft es bei dieser Geheimbotschaft ziemlich gut. Einem Cyberpunk 2077-Fan ist aufgefallen, dass hinter der Leuchtreklame für die Grand Imperial Mall noch etwas ganz anderes stecken könnte. Dafür müsst ihr allerdings Lateinisch verstehen – oder auf einen Übersetzer zurückgreifen.

Diese Geheimbotschaft sieht der Fan in einem Schriftzug

Das Wichtigste in Kürze Ein Cyberpunk 2077-Fan entdeckt eine geheime Botschaft in der Leuchtreklame der Grand Imperial Mall.

Weil manche Buchstaben fehlen, ergibt sich daraus etwas Neues.

Der Schriftzug enthält eine lateinische Botschaft, die der Fan automatisch übersetzen lässt.

Die Botschaft variiert, je nachdem, ob bestimmte Buchstaben weggelassen weren.

Reddit-User CommericalLeg2439 war nachts in Pacifica unterwegs und hat dabei entdeckt, dass der beleuchtete Schriftzug der Grand Imperial Mall verdächtig nach einer lateinischen Botschaft aussieht. Zwischendrin fehlen nämlich Buchstaben, sodasss sich neue Wörter ergeben:

GRA D IMPERI L MALI

Hier könnt ihr euch auf dem mitgelieferten Screenshot selbst noch mal davon überzeugen:

Der Reddit-User versteht vermutlich selbst kein Lateinisch und hat Übersetzer rangelassen. Ohne das etwas verloren wirkende "L" spuckten die Übersetzer "Degree of Evil" oder "Degree of Evil Government" aus. Auf Deutsch kann das ungefähr mit "Maß/Grad des Bösen" oder "Maß/Grad der bösen Regierung" übersetzt werden.

Community diskutiert alternative Übersetzungen und Interpretationen

Nutzen wir selbst den Google-Übersetzer und lassen direkt auf Deutsch übersetzen, kommt dabei "Absolvent des Reiches des Bösen" heraus.

"Wenn du das D und das L rausstreichst, wird es mit 'Dank der bösen Regierung' übersetzt, was meiner Meinung nach die genauere Bedeutung trifft", merkt ein weiterer Fan an.

Ein anderer User schlägt vor, das L als römische Zahl 50 zu lesen und mutmaßt, ob hier wohl die Staaten der Nusa gemeint sein könnten, falls diese immer noch 50 Staaten wie die echte USA habe.

Welche ganz genaue Aussage hier gemeint sein könnte – nun, darüber lässt sich streiten; beziehungsweise kommt es darauf an, welcher Übersetzer gewählt wird, was ausgelassen und in welche Sprache übersetzt wird. Aber jedenfalls ist es durchaus möglich, dass hier wirklich eine Botschaft versteckt wurde.

"Böse Regierung" passt natürlich allgemein ziemlich gut zu Cyberpunk 2077, wie einige User bemerken. Viele freuen sich über den Fund. So schreibt beispielsweise eine Person: "Habe das nie beachtet. Das ist ziemlich cool."

Was denkt ihr über diese Geheimbotschaft? Ist sie wirklich da oder lesen die Fans hier zu viel rein? Und was denkt ihr, haben die Entwickler*innen gemeint?