Cyberpunk 2077 - Legendäre Cyberware: Hier gibt's die besten Implantate

Die Suche nach legendärer Cyberware kann einen schnell in den Wahnsinn treiben. Da hat man endlich genug Eddies zusammen, und muss nun stundenlang durch Night City fahren, weil man vergessen hat, welcher Ripperdoc die passende Ausrüstung verkauft. Damit ihr euch dies sparen könnt, haben wir allen Ärzten in Cyberpunk 2077 einen Besuch abgestattet, um euch einen Überblick zu verschaffen.

Ein Hinweis: Nicht jedes Stück Cyberware lässt sich auf legendär erwerben. Dennoch solltet ihr diese Teile nicht ignorieren, da sie für viele Builds dennoch praktisch sind. Bei allen Teilen, die nicht legendär sein können, haben wir die Beschreibung der maximalen Stufe übernommen. Beachtet dabei auch, dass im Code bestimmte Cyberware existiert, diese aber im Spiel nicht gefunden werden kann. Ob das ein Bug ist oder beabsichtigt, lässt sich leider nicht sagen.

So findet ihr alle Ripperdocs

Damit ihr euch auch garantiert nicht auf dem Weg zum nächsten Ripper verlauft, haben wir für euch alle 15 in unserer Übersichtskarte markiert. Habt ihr eure gewünschte Cyberware gefunden, achtet auf die Nummer hinter dem gesuchten Arzt. Sie entspricht der Position auf der Karte.

Frontalkortex

Die drei Steckplätze in eurem Kopf sind vor allem für intelligenz- und reflexbasierte Cyberware reserviert.

Camillo-Speichermanager

Fundort: Ripperdoc in West Wind Estate (14)

Voraussetzung: 16 Intelligenz

Preis: 14.000

Effekt: Stellt sofort 30% des RAM's wieder her, wenn ihr unter 2 Einheiten fallt. 4 Minuten Abklingzeit.

Ex-Disk

Fundort: Ripperdoc in West Wind Estate (14)

Voraussetzung: 18 Intelligenz

Preis: 28.000

Effekt: Erhöht euren RAM um 5.

Heal-on-Kill

Fundort: Ripperdoc in Northside (1)

Voraussetzung: 18 Reflex

Preis: 35.000

Effekt: Jeder getötete Gegner stellt 10% Gesundheit wieder her.

Mechatronischer Kern

Fundort: Ripperdoc in Northside (1)

Voraussetzung: 16 Technische Fähigkeiten

Preis: 21.000

Effekt: Erhöht den Schaden an allen Drohnen, Robotern und Mechs um 50%.

Persönliches Eis

Fundort: Ripperdocs in Northside (1) oder West Wind Estate (14)

Voraussetzung: 10 Intelligenz

Preis: 9.000

Effekt: Verhindert das Hacken durch andere Netrunner. 45 Sekunden Abklingzeit.

Maximalstufe: Selten

Speicherboost

Fundort: Ripperdocs in Downtown (8), West Wind Estate (14) und Wellsprings (9)

Voraussetzung: 12 Intelligenz

Preis: 3.000

Effekt: Erhöht die RAM Regeneration um 0.15 pro Sekunde.

Maximalstufe: Selten.

Verbessertes Limbisches System

Fundort: Ripperdoc in Japantown (6)

Voraussetzung: 15 Intelligenz

Preis: 21.000

Effekt: Erhöht eure kritische Trefferchance um 25%.

Visuelle Kortexunterstützung

Fundort: Ripperdoc in West Wind Estate (14)

Voraussetzung: 16 Intelligenz

Preis: 21.000

Effekt: Kritischer Schaden erhöht sich um 45%.

Okularsystem

Eure Augen könnt ihr leider nur mit einem einzigen System verbessern und es gibt keinerlei legendäre Version. Ab Qualitätsstufe Episch ist Schluss. Alle Okularsysteme erhaltet ihr von Viktor.

Kiroshi Optik MK 3

Fundort: Victor in Little China (5)

Voraussetzung: -

Preis: 5.000

Effekt: Nichts gegenüber euren normalen Kiroshis verändert sich. Aber ihr habt drei Mod-Slots.

Maximalstufe: Episch

Kreislaufsystem

Hier braucht ihr vor allem einen hohen Konstitutionswert um Cyberware zu verbauen.

Adrenalin Booster

Fundort: Ripperdoc in Kabuki Nord (2)

Voraussetzung: 18 Konstitution

Preis: 28.000

Effekt: Regeneriert 50% Ausdauer bei einem Kill.

Biokonduktor

Fundort: Ripperdoc in den Badlands (12)

Voraussetzung: 18 Konstitution

Preis: 14.000

Effekt: Cyberware Abklingzeit um 30% verringert.

Biomonitor

Fundort: Ripperdoc in den Badlands (12)

Voraussetzung: 18 Konstitution

Preis: 42.000

Effekt: Stellt 100% Lebensenergie wieder her, wenn ihr auf 15% fallt. 120 Sekunden Abklingzeit.

Bioplastische Blutgefäße

Fundort: Ripperdoc in Downtown (8)

Voraussetzung: 14 Konstitution

Preis: 35.000

Effekt: Lebensenergie regeneriert sich um 50% pro Sekunde außerhalb von Kämpfen.

Blutpumpe

Fundort: Ripperdoc in den Badlands (12)

Voraussetzung: 16 Konstitution

Preis: 35.000

Effekt: Stellt per Knopfdruck sofort 90% eurer Gesundheit her. 180 Sekunden Abklingzeit.

Mikrogenerator

Fundort: Ripperdoc in Rancho Coronado (15)

Voraussetzung: mind 16 Technische Fähigkeit

Preis: 7.000

Effekt: Fällt dein Leben auf 15% dann werden alle Gegner in Reichweite von einem EMP erfasst, der sie schockt und 50% der maximalen Lebenspunkte abzieht.

Rückkopplungsschalter

Fundort: Ripperdoc in Kabuki Nord (2)

Voraussetzung: 16 Technische Fähigkeit

Preis: 21.000

Effekt: Stellt sofort 10% Lebensenergie wieder her, wenn eine voll aufgeladene Waffe entladen wird.

Synlunge

Fundort: Ripperdoc in Wellsprings (9)

Voraussetzung: mind. 16 Konstitution

Preis: 7.000

Effekt: Erhöht Ausdauerregeneration um 25%

Tyrosine-Injektor

Fundort: Verschiedenste Ripperdocs

Voraussetzung: -

Preis: 1.500

Effekt: Erhöht den Breach-Protokoll-Timer um 100%.

Maximalstufe: Ungewöhnlich

Zweites Herz

Fundort: Ripperdoc in Wellsprings (9)

Voraussetzung: 16 Konstitution

Preis: 42.000

Effekt: Belebt dich wieder, wenn du stirbst. 120 Sekunden Abklingzeit.

Immunsystem

Hier braucht Cyberware vor allem Coolness.

Cataresist

Fundort: Fingers in Japantown (7)

Voraussetzung: 15 Coolness

Preis: 14.000

Effekt: Erhöht alle Resistenzen um 35%

Entgifter

Fundort: Fingers in Japantown (7)

Voraussetzung: 10 Konstitution

Preis: 12.000

Effekt: Du bist immun gegen Gift.

Maximalstufe: Selten

Induktor

Fundort: Fingers in Japantown (7) oder Ripperdoc in Downtown (8)

Voraussetzung: 12 Coolness

Preis: 20.000

Effekt: Schocks verursachen keinen Schaden, sondern erhöhen eure Rüstung.

Maximalstufe: Episch

Metabolistischer Editor

Fundort: Ripperdoc in Downtown (8)

Voraussetzung: 14 Coolness

Preis: 25.000

Effekt: Gift stellt 12% Leben pro Sekunde wieder her, statt dir zu schaden.

Maximalstufe: Episch

Schmerzeditor

Fundort: Fingers in Japantown (7)

Voraussetzung: 16 Coolness

Preis: 28.000

Effekt: Jeglicher Schaden ist um 10% reduziert.

Shock-N-Awe

Fundort: Ripperdoc in Downtown (8)

Voraussetzung: 15 Coolness

Preis: 7.000

Effekt: Wenn du getroffen wirst, hast du eine Chance von 10% Gegner in der Nähe zu schocken und ihnen 20% der maximalen Lebenspunkte als Schaden zuzufügen.

Nervensystem

Hier sind vor allem eure Reflexe gefragt.

Kerenzikov

Fundort: Ripperdoc in Arroyo (13)

Voraussetzung: 18 Reflexe

Preis: 35.000

Effekt: Ausweichen beim Angreifen, Zielen oder Blocken verlangsamt die Zeit um 90% für 3.5 Sekunden.

Manövriersystem

Fundort: Ripperdoc in Arroyo (13)

Voraussetzung: 14 Reflexe

Preis: 3.000

Effekt: Du kannst in der Luft ausweichen.

Maximalstufe: Selten

Nanorelais

Fundort: Ripperdoc in Arroyo (13)

Voraussetzung: 18 Reflexe

Preis: 20.000

Effekt: Erhöht die Zeit von Sandevistan und Kerenzikov um 2 Sekunden.

Maximalstufe: Episch

Neofiber

Fundort: Ripperdoc in Arroyo (13)

Voraussetzung: 18 Reflexe

Preis: 7.000

Effekt: Erhöht Ausweichen um 15%.

Reflexmodulator

Fundort: Ripperdoc in Japantown (6)

Voraussetzung: 18 Reflexe

Preis: 17.500

Effekt: 80% Zeitverlangsamung für 4 Sekunden, wenn du unter 25% Lebensenergie fällst. 40 Sekunden Abklingzeit.

Synapsenbeschleuniger

Fundort: Ripperdoc in Japantown (6)

Voraussetzung: 20 Reflexe

Preis: 35.000

Effekt: 50% Zeitverlangsamung für 4 Sekunden, wenn du von einem Gegner entdeckt wirst.

Integumensystem

Hier könnt ihr Immunitäten und Rüstung erhöhen. Alle Cyberware bis auf die Subdermale Panzerung sind übrigens nicht in Legendär verfügbar.

Erdungsüberzug

Fundort: Ripperdoc in Kabuki (3)

Voraussetzung: 12 Technische Fähigkeiten

Preis: 12.000

Effekt: Immun gegen Schock.

Maximalstufe: Selten

Fireproofcoating

Fundort: Ripperdoc in Kabuki (3)

Voraussetzung: 12 Konstitution

Preis: 12.000

Effekt: Immun gegen Brennen.

Maximalstufe: Selten

Hitzekonverter

Fundort: Ripperdoc in Kabuki (3)

Voraussetzung: 14 Coolness

Preis: 25.000

Effekt: Zu brennen erhöht euren Schaden um 10% anstatt euch zu verletzen.

Maximalstufe: Episch

Subdermale Panzerung

Fundort: Ripperdoc in Kabuki (3)

Voraussetzung: -

Preis: 14.000

Effekt: Erhöht die Rüstung um 200.

Subradermales Gewebe

Fundort: Ripperdoc in Kabuki (3)

Voraussetzung: 12 Konstitution

Preis: 12.000

Effekt: Immun gegen Blutung.

Maximalstufe: Selten

Betriebssystem

Zu Betriebssystemen gehören die Berserk und Sandevistan Mods, als auch die Cyberdecks zum Hacken. Hier erwähnen wir wirklich nur die legendären Verbesserungen, da sie den anderen vollkommen überlegen sind.

Biodyne Berserk MK 4

Fundort: Ripperdoc in Japantown (6)

Voraussetzung: 16 Konstitution

Preis: 35.000

Effekt: -25% Waffenrückstoß, +25% Nahkampfschaden, +20% Fernkampfschaden, +5% Rüstung und Resistenzen und +4% Lebensenergie pro getötetem Gegner.

Dauer: 30 Sekunden

Abklingzeit: 60 Sekunden

Militech Berserk MK 5

Fundort: Ripperdoc in Charter Hill (11) oder gratis, wenn ihr das Spiel einmal beendet habt.

Voraussetzung: 18 Konstitution

Preis: 43.750

Effekt: -15% Waffenrückstoß, +15% Nahkampfschaden, +10% Rüstung, +40% Maximale Lebensenergie und Ausdauer und +5% Lebensenergie pro getötetem Gegner.

Dauer: 60 Sekunden

Abklingzeit: 60 Sekunden

Zetatech Berserk MK 5

Fundort: Ripperdoc in Kabuki (3)

Voraussetzung: 18 Konstitution

Preis: 43.750

Effekt: -20% Waffenrückstoß, +20% Nahkampfschaden, +20% Rüstung und Resistenzen und +5% Lebensenergie pro getötetem Gegner. Von hohen Positionen zu springen erzeugt eine Schockwelle.

Dauer: 10 Sekunden

Abklingzeit: 30 Sekunden

Dynalar Sandevistan MK 4

Fundort: Viktor in Little China (5)

Voraussetzung: 15 Reflexe

Preis: 43.750

Effekt: Verringert die Zeit auf 25%, +15% Kritische Trefferchance, + 15% Schaden.

Dauer: 16 Sekunden

Abklingzeit: 30 Sekunden

Militech "Falcon" Sandevistan MK 5

Fundort: Ripperdoc in Wellsprings (9)

Voraussetzung: 20 Reflexe

Preis: 43.750

Effekt: Verringert die Zeit auf 30%, +20% Kritische Trefferchance, + 15% Schaden, 35% kritischer Trefferschaden.

Dauer: 18 Sekunden

Abklingzeit: 60 Sekunden

Qiant "Warp Dancer" Sandevistan MK 5

Fundort: Ripperdoc in Downtown (8)

Voraussetzung: 18 Reflexe

Preis: 43.750

Effekt: Verringert die Zeit auf 10%, +15% Kritische Trefferchance, + 15% Schaden, +50% Kritischer Trefferschaden.

Dauer: 8 Sekunden

Abklingzeit: 30 Sekunden

Arasaka MK 4

Fundort: Ripperdoc in Downtown (8)

Voraussetzung: 50 Street Creed

Preis: 35.000

RAM: 10

Buffer: 8

Slots: 6

Spezialeffekt: Schleich-Quickhacks kosten 2 RAM weniger. Kampf-Quickhacks halten 40% länger. Ein Quickhack auf einem Gegner mit aktiven Ping setzt die Zeit des Pings zurück.

Fuyutsui MK 3

Fundort: Ripperdoc in West Wind Estate (14)

Voraussetzung: 37 Street Creed

Preis: 35.000

RAM: 8

Buffer: 7

Slots: 6

Spezialeffekt: Erhöht die Regeneration von RAM um 9 alle 60 Sekunden. Erhöht die Reichweite, mit der Quickhacks sich verbreiten, um 40%. Kampf-Quickhacks halten 50% länger.

Netwatch Netdriver MK 5

Fundort: Ripperdoc in Wellsprings (9)

Voraussetzung: 49 Street Creed

Preis: 43.750

RAM: 11

Buffer: 8

Slots: 6

Spezialeffekt: Erhöht die Regeneration von RAM um 9 alle 60 Sekunden. Erhöht die Reichweite, mit der Quickhacks sich verbreiten, um 60%. Kampf-Quickhacks werden auf bis zu 3 Ziele in einem 6 Meter Radius hochgeladen. Quickhacks verursachen 30% mehr Schaden.

Raven Microcyber MK 4

Fundort: Ripperdoc in Kabuki (3)

Voraussetzung: 14 Street Creed

Preis: 35.000

RAM: 10

Buffer: 8

Slots: 6

Spezialeffekt: Erhöht die Regeneration von RAM um 6 alle 60 Sekunden. Erhöht die Reichweite, mit der Quickhacks sich verbreiten, um 60%. Gegnerische Netrunner brauchen doppelt so lange dich zu hacken.

Stephenson Tech MK 4

Fundort: Ripperdoc in West Wind Estate (14)

Voraussetzung: 37 Street Creed

Preis: 35.000

RAM: 10

Buffer: 8

Slots: 6

Spezialeffekt: Alle Kampf-Quickhacks halten 50% länger. Alle Quickhacks werden 25% schneller hochgeladen. Die Abklingzeit aller Quickhacks ist 45% kürzer.

Tetratronic Rippler MK 4

Fundort: Ripperdoc in Charter Hill (11)

Voraussetzung: 29 Street Creed

Preis: 35.000

RAM: 10

Buffer: 8

Slots: 6

Spezialeffekt: Ultimative Quickhacks verbreiten sich ein Mal. Ultimative Quickhacks kosten 3 RAM weniger. Alle Quickhacks haben eine 45% niedrigere Abklingzeit. Uploadzeit um 75% verringert.

Skelett

Konstitution und Reflexe ermöglichen euch hier viel Auswahl.

Bionische Gelenke

Fundort: Ripperdoc in Wellsprings (9)

Voraussetzung: -

Preis: 6.000

Effekt: Rückstoß durch Fernkampfwaffen um 12% verringert.

Maximalstufe: Selten

Bionische Lunge

Fundort: Ripperdoc in Charter Hill (11)

Voraussetzung: 18 Konstitution

Preis: 7.000

Effekt: Erhöht Ausdauer um 60%.

Kompaktes Knochenmark

Fundort: Verschiedene Ripperdocs, z.B. in Charter Hill (11)

Voraussetzung: -

Preis: 6.000

Effekt: Waffenschaden um 15% erhöht, aber der Ausdauerverbrauch um 10% erhöht.

Maximalstufe: Selten

Mikrorotoren

Fundort: Ripperdoc in Kabuki Süd (4)

Voraussetzung: 18 Reflexe

Preis: 14.000

Effekt: Geschwindigkeit von Nahkampfangriffen um 25% erhöht.

Mikrovibrationsgenerator

Fundort: Ripperdoc in Charter Hill (11)

Voraussetzung: 12 Reflexe

Preis: 15.000

Effekt: Erhöht Angriff mit Nahkampfwaffen um 10%

Maximalstufe: Selten

Synaptischer Signaloptimierer

Fundort: Ripperdoc in Charter Hill (11)

Voraussetzung: 20 Konstitution

Preis: 28.000

Effekt: Erhöht die Lebensenergie um 60%.

Titaniumknochen

Fundort: Ripperdoc in Downtown (8)

Voraussetzung: 13 Konstitution

Preis: 3.000

Effekt: Erhöht Tragekraft um 60%

Maximalstufe: Selten

Hände

Nur mit den Handimplantaten könnt ihr bestimmte Waffen richtig nutzen.

Ballistischer Coprozessor

Fundort: Ripperdoc in Kabuki Süd (4)

Voraussetzung: -

Preis: 21.000

Effekt: Erhöht die Chance, dass Kugeln abprallen. Sie können 2 zusätzliche Male abprallen.

Smart-Link

Fundort: Viktor in Little China (5)

Voraussetzung: -

Preis: 21.000

Effekt: Ermöglicht die Nutzung von Smart-Waffen. 15% bessere Trefferrate und 25% erhöhter kritischer Schaden.

Arme

Hier könnt ihr eine zusätzliche Waffe installieren.

Gorilla Arme

Fundort: Ripperdoc in Downtown (8) oder Wellsprings (9). Bekommt ihr gratis, wenn ihr das Spiel durchspielt.

Voraussetzung: -

Preis: 100.250

Effekt: 3 Mod-Slots

Mantis Klingen

Fundort: Ripperdoc in Downtown (8) oder Wellsprings (9). Bekommt ihr gratis, wenn ihr eine Kiste am Corpo Plaza plündert, nahe des Cyberpsychos.

Voraussetzung: -

Preis: 100.350

Effekt: 3 Mod-Slots

Monowire

Fundort: Ripperdoc in Downtown (8) oder Wellsprings (9). Bekommt ihr gratis, wenn ihr eines der Garagentore bei Gig: Shark in the Water öffnet.

Voraussetzung: -

Preis: 100.450

Effekt: 3 Mod-Slots

Raketen-Abschuss-System

Fundort: Ripperdoc in Downtown (8) oder Wellsprings (9)

Voraussetzung: -

Preis: 100.450

Effekt: 3 Mod-Slots

Beine

Eure Beweglichkeit erhöht sich durch diese Cyberware massiv. Auch unterstützt sie euch beim Schleichen.

Luchspfoten

Fundort: Ripperdoc in Kabuki Süd (4) oder Fingers in Japantown (7)

Voraussetzung: -

Preis: 85.000

Effekt: Verursacht 50% weniger Geräusche beim Bewegen.

Maximalstufe: Episch

Verstärkte Sehnen

Fundort: Verschiedenste Rippedocs

Voraussetzung: -

Preis: 45.000

Effekt: Drückt die Sprungtaste in der Luft für einen Doppelsprung

Maximalstufe: Selten

Verstärkte Sprunggelenke

Fundort: Fingers in Japantown (7)

Voraussetzung: -

Preis: 75.000

Effekt: Haltet die Sprungtaste gedrückt, um einen höheren Sprung auszuführen. Reduziert den Fallschaden um 15%.

Maximalstufe: Episch

Wenn ihr auf der Suche nach Builds seid, mit denen ihr das Maximum aus eurer Cyberware herausholen wollt, dann empfehlen wir euch diesen Artikel:

Cyberpunk 2077 - Die besten Builds für V im Überblick

Cyberware kann ganz schön teuer werden

Wenn ihr euren Charakter vollständig mit legendärer Cyberware ausstatten möchtet, dann wird das euer Portemonnaie ordentlich ins Schwitzen bringen. Besonders, wenn ihr euch auch noch ein paar schicke Autos zulegen wollt. Wenn ihr also noch ein paar Tricks braucht, mit denen euch garantiert nicht die Eddies ausgehen, dann schaut in dem diesem Artikel vorbei.

Mit welcher Cyberware hattet ihr den meisten Spielspaß?