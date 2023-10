Cyberpunk 2077 bekommt wie The Witcher eine Live-Action-Serie – und zwar vom Studio hinter True Detective!

Ob Idris Elba seine Rolle als Salomon Reed auch in der Serie verkörpert?

Nach der Netflix-Adaption von The Witcher ist nun Cyberpunk 2077 an der Reihe. Laut einer offiziellen Pressemitteilung von Entwickler CD Projekt RED sind mittlerweile die Vorbereitungen an einer neuen Live Action-Serie zum Action-Rollenspiel gestartet, die in Zusammenarbeit mit der US-amerikanischen Filmproduktionsgesellschaft Anonymus Content entstehen soll.

Live Action-Serie der True Detective-Schmiede angekündigt

Bei Anonymus Content handelt es sich um eine unabhängige Filmproduktion für Filme, Serien, Werbespots und Musikvideos, die bereits in der Vergangenheit einige erstklassige Titel veröffentlicht hat.

Darunter die Serien True Detective und Mr. Robot, sowie die preisgekrönten Filme The Revenant und Spotlight.

Gibt es bereits einen Release-Zeitraum? Im Zuge des jüngsten Investorencalls von CD Projekt wurde lediglich die Arbeit an einer Live Action-Serie bekanntgegeben und gesagt, die Serie befinde sich in einer "frühen Entwicklungsphase"