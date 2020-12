Cyberpunk 2077-Fans machen sich über nutzlosen Perk lustig

In Cyberpunk 2077 können wir uns frei entscheiden, wie wir V skillen. Einige Perks sind dabei mal mehr und mal weniger nützlich. Der Perk "Commando" ist aber wohl der nutzloseste unter ihnen. Es klingt zwar eigentlich ganz praktisch, dass wir mit dem Perk nicht unter Wasser entdeckt werden können, allerdings bringt uns das recht wenig, da wir mit V nur äußerst selten mal auf Tauchstation gehen.

"Commando"-Perk könnt ihr euch sparen

Unter Wasser nicht entdeckt werden zu können, das kann in vielen Spielen hilfreich sein. Cyberpunk 2077 gehört allerdings nicht dazu - zumindest aktuell nicht. Dafür kommt es einfach zu selten vor, dass wir ein Gewässer in der Nähe haben, geschweige denn, dass wir es im Kampf zu unserem Vorteil nutzen können. Immerhin ist Night City nicht gerade als Badeparadis bekannt.

Falls man doch mal mit dem kühlen Nass in Kontakt kommt, dann dürfte es wie bei Reddit-User PretzelsThirst eher aus Versehen sein:

"Ich bin zweimal versehentlich in einen Fluss gefahren. Das war das einzige Mal, dass ich mit Wasser in Berührung kam."

Den Vorteilspunkt für den passiven "Commando"-Perk, der im Attribut "Coolness" unter "Stealth" zu finden ist, können wir uns also erst einmal sparen.

Meme macht sich über Perk lustig

Die daraus resultierende Nutzlosigkeit des Perks wird nicht nur von Spieler*innen diskutiert, sondern fand seinen Weg auch in ein Meme des Reddit-User BilboSwagginsDaGawd:

Link zum Reddit-Inhalt

"Fall du dich jemals nutzlos fühlst, erinnere dich daran, dass dieser Perk existiert." - Wie gut, dass Perks keine Gefühle haben.

User chet_brosley meint daraufhin scherzhaft:

"Du wirst dich ziemlich lächerlich fühlen, wenn der CyberAtlantis-DLC erscheint."

Idonoteatass hat durchaus Verwendung für den Perk:

"Es ist sehr nützlich für meinen Frosch-Build."

Vielleicht wird der Perk in Zukunft nützlicher

Stellt sich die Frage, was sich CD Projekt Red genau bei dem Perk gedacht hat. Vielleicht waren ja ursprünglich mehr Abschnitte mit Gewässern geplant, aber am Ende wurde die Zeit zu knapp? Oder bekommen wir vielleicht in Zukunft mehr Inhalte, die den Perk relevanter machen? Eine Antwort darauf haben wir zwar nicht, aber die angekündigten DLCs wären eine Möglichkeit, hier nachzuliefern.

Perks in Cyberpunk 2077 richtig einsetzen

Mal abgesehen vom nutzlosen "Commando", gibt es im Spiel wirklich hilfreiche Perks. Welche ihr wählen solltet, um euren Spielstil ideal zu unterstützen, zeigen wir euch in unseren Build-Guides. Wer das Rollenspiel selbst auf höchster Schwierigkeitsstufe kinderleicht erleben will, der sollte sich stattdessen diese drei starken Builds anschauen:

Was haltet ihr von dem "Commando"-Perk? Wart ihr mit V schon im Wasser und habt es vielleicht sogar strategisch im Kampf genutzt? Und welche Perks sind eurer Meinung nach noch überflüssig?