Cyberpunk 2077: Metacritic & Tests versprechen den erhofften RPG-Hit

Nach den ganzen Verschiebungen zahlt sich die Geduld nun endlich aus. Die ersten Tests von Cyberpunk 2077 bestätigen, was sich viele erhofft haben: CD Projekt Red hat nach dem großartigen The Witcher 3: Wild Hunt wieder ein Meisterwerk gezaubert. Ganz ohne Kritik kommt aber auch der neue Action-Rollenspiel-Hit nicht aus, wie der internationale Wertungsspiegel zeigt.

Durchschnitts-Scores von Cyberpunk 2077

Metacritic: 91 (bei 44 Kritiken der PC-Version)*

OpenCritic: 91 (bei 45 Kritiken)*

*Zum jetzigen Zeitpunkt waren nur Tests der PC-Version möglich. Stand: 08. Dezember 2020, 9:53 Uhr

Erste internationale Wertungen

Magazin Wertung GameStar 91/100 Areajugones 9,5/10 Digital Spy 5/5 Eurogamer Italy 9/10 Game Informer 9/10 GameMAG 9/10 GamesBeat 3/5 GameSpot 7/10 GamesRadar+ 5/5 GameStar 91/100 God is a Geek 10/10 IGN 9/10 IGN Japan 10/10 MGG Spain 94/100 PC Gamer 78/100 PC Games 10/10 VG247 5/5 VGC 5/5

Was wird gelobt, was kritisiert?

Während die Kritiken zu Cyberpunk 2077 unterm Strich sehr positiv ausfallen, hat das Spiel dennoch seine Schwachpunkte.

Das Positive an Cyberpunk 2077

fesselnde Kampagne

spannende Nebenmissionen

glaubhafte Charaktere

atmosphärische Open World voller Details

keine sinnlose Spielstreckung

gutes Charaktersystem

viel Freiheit durch verschiedene Spielstile

beispielhafte Vertonung

"Cyberpunk 2077 ist ein Inbegriff für Open-World-Spiele und bietet die Freiheit, Ihren Charakter zu erforschen und zu definieren, was einen neuen Höhepunkt für das Genre darstellt. Es hat alles, was wir bei Open-World-Spiele feiern, und lernt daraus, indem es erstklassige Variationen davon in einer Welt implementiert, die so dicht und detailliert ist. Fügen Sie das menschenähnliche Maß an Reaktivität und emotionaler Tiefe hinzu, das es in seine Erzählung einbringt und alles kombiniert bietet diese spektakulärste Erfahrung. Machen Sie sofort einen Ausflug nach Night City."

GamesRadar spricht eine klare Spielempfehlung für Cyberpunk 2077 aus:

IGN bemängelt zwar die kleinen Bugs, ist aber sehr angetan vom Spiel:

"Cyberpunk 2077 versetzt Sie mit wenigen Einschränkungen in das wunderschöne und dichte Stadtbild. Es bietet eine erstaunliche Auswahl an Möglichkeiten, wie Sie Ihren Charakter aufbauen, sich Quests nähern und Feinden begegnen können, und Ihre Entscheidungen können einen spürbaren und natürlichen Einfluss auf die Welt um Sie herum und die Geschichten der Menschen haben, die darin leben. Diese Geschichten können emotional, lustig, dunkel, aufregend und manchmal all diese Dinge gleichzeitig sein. "

Das Negative an Cyberpunk 2077

Zahlreiche kleine Bugs

Loot- & Crafting-System ist chaotisch

Schwierigkeitsgrade sind nicht gut ausbalanciert

verschiedene Spielstile sind unterschiedlich stark

"Ein Großteil des Spiels ist nur dazu da um gut auszusehen. Und das ist in Ordnung - aber es bedeutet, dass ich nicht viel Zeit damit verbringen möchte, um in der Welt umherzuwandern. Wenn die Umgebung hauptsächlich dazu dient, während der Quests im Hintergrund zu wirken, werde ich mich wahrscheinlich hauptsächlich an die Hauptgeschichte halten, sehen, was passiert, und dann gehts weiter."

Jeff Grubb von GamesBeat gehört zu den kritischeren Testern und sieht Night City zu sehr als Kulisse:

GamesSpot nach verschenkt Cyberpunk 2077 Potential, da es an einigen Stellen kränkelt:

"So viel davon ist oberflächliches Set-Dekoration und überall um dich herum passiert so viel - Werbung wird geschaltet, auf den Straßen kommt es zu Schießereien, Texte über Autos die du nicht kaufen wirst - das fühlt sich im Spiel sehr überflüssig an. Die Nebenquests und die Charaktere, die sie präsentieren, sind das Leuchtfeuer in der neongetränkten Trostlosigkeit von Night City und geben Ihnen Raum, um das Beste der Kern-RPG-Mechanik zu entdecken, die es zu bieten hat. Das führte mich durch eine ansonsten enttäuschende Erfahrung."

Cyberpunk 2077 im GamePro-Test

Auch wir haben uns natürlich bereits nach Night City und in die Badlands. Dabei kam ein umfangsreicher Test von Dennis heraus, der mit dem Spiel lange noch nicht fertig ist:

Release & Plattformen: Cyberpunk 2077 erscheint am 10. Dezember 2020 für PS4, Xbox One, Google Stadia und PC. Es ist auch über Abwärtskompatibilität auf der PS5 und Xbox Series X/S spielbar. Die umfangreichen optimierten Versionen für die neuen Konsolen erscheinen aber erst irgendwann 2021.

Wie steht ihr zu der Kritik? Ist Cyberpunk 2077 für euch das erhoffte Spiel geworden, sofern es sich bisher durch die Tests alleine sagen lässt?