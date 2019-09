Das ambitionierte Rollenspiel Cyberpunk 2077 wird von den Fans vor allem für den umfangreichen Singleplayer-Part sehnlichst erwartet. Die Entwickler haben in der Vergangenheit aber bereits angekündigt, über einen Multiplayer-Modus nachzudenken, der dann nach dem Release mit einem Update nachgereicht wird. So wird es nun auch definitiv kommen.

Auf Twitter hat CD Projekt Red bekannt gegeben, dass ab sofort am Multiplayer von Cyberpunk 2077 gearbeitet wird. Dieser wird allerdings nicht zur Veröffentlichung im April dabei sein. Stattdessen wird es ein Update geben, mit der die Online-Inhalte hinzugefügt werden.

1/2 Until now, the only thing we said about multi was that it was in R&D. As we’re getting closer to launching ‘single player’ Cyberpunk 2077 in Apr. 2020, we’d like to confirm that multiplayer's in the works! If you feel like lending us your skills apply: https://t.co/QQV6qsuvhk pic.twitter.com/GHbiS5N3DT