Neue Cyberpunk 2077-Artworks zeigen, wie stylish das Spiel wird

Dass Cyberpunk 2077 nach der Bestätigung von Keanu Reeves als Johnny Silverhand verdammt cool wird, das steht für die meisten Fans wohl außer Frage. Jetzt haben die Entwickler auf Twitter in Sachen Style nachgelegt und insgesamt vier neue Artworks zum Action-RPG veröffentlicht.

Cyberpunk 2077 zeigt sich in neuen Artworks

Was ist zu sehen: Auf den Bildern befinden sich je zwei Charaktere aus dem Spiel die CD Projekt Red in eigene Stil-Kategorien unterteilt. Alle Figuren haben ihren eigenen Look und nutzen Cyberware auf verschiedenste Art und Weise.

Durch die Artworks bekommen wir einen guten Eindruck von der Stimmung im Spiel, das teils verspielt, teils sehr düster und teils komplett verrückt erscheint.

>ENTROPISM



The look of poverty that derives from humans grappling with and struggling against technology and its unforgiving advance. It denotes a lack of design blending with a general poverty of means and ideas.#Cyberpunk2077 #NecessityOverStyle pic.twitter.com/nvBNTkpGg2 — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 14, 2019

>NEOMILITARISM



The look of global conflict and corporations jockeying for power. Cold, sharp and modern. Making everyone look as if they are ready to drop out of an AV’s cargo door and head straight into combat.#Cyberpunk2077 #SubstanceOverStyle pic.twitter.com/liEGuCd0v1 — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 16, 2019

>NEOKITSCH



The look of infinite wealth and vanity. Synonymous with luxury, it has been blossoming among Night City’s wealthiest elites – those who can afford to buy anything, who can afford to be anything they want to be.#Cyberpunk2077 #SubstanceAndStyle pic.twitter.com/ZHS1En45qD — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 17, 2019

>KITSCH



The look of a long lost golden age on people entirely unwilling or unable to forget it. It’s flashy, bold and usually cheap – filled with gold-plated cyberware, implants encased in brightly colored plastic and larger-than-life makeup.#Cyberpunk2077 #StyleOverSubstance pic.twitter.com/vzTjbGYdkT — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 15, 2019

Wie gefallen euch die Artworks?

Cyberpunk 2077 erscheint am 16. April 2020 für PS4, Xbox One und PC. Ein späterer Release für PS5 und Xbox Scarlett ist laut Entwickler nicht ausgeschlossen.