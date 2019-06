Cyberpunk 2077 für PS5 & Xbox Scarlett? Das sagen die Entwickler jetzt

Cyberpunk 2077 soll am 16. April 2020 für PS4, Xbox One und PC erscheinen, das haben uns die Entwickler von CD Projekt Red auf der diesjährigen E3 verraten. Das Spiel macht in ersten Trailern und Gameplay-Demos optisch einen mehr als imposanten Eindruck, was selbstverständlich eine Frage ganz automatisch hervorbringt:

Werden wir Cyberpunk 2077 auch auf der kommenden Konsolengeneration erleben?

In einem Interview mit GameHubTV ist Entwickler Miles Tost auf die Frage eingegangen und sagt, dass man sich aktuell voll und ganz auf den Release für die jetzige Generation konzentriert, zu einem späteren Zeitpunkt aber darüber nachdenken möchte.

"Natürlich schauen wir uns an, was gerade in der Gaming-Branche passiert, schließlich sind wir ein Teil davon und müssen stets nach vorne blicken. Zeitgleich sind wir aber auch ein Studio, das sich stark auf die aktuelle Arbeit fokussiert. Unsere ganze Aufmerksamkeit gilt daher der aktuellen Konsolengeneration und dem PC. "

Tost weiter:

"Wer weiß, wenn die Zeit reif ist, werden wir vielleicht die Next-Gen unterstützen. Bis Cyberpunk 2077 im April 2020 erscheint, haben wir jedoch andere Dinge zu tun. Und nachdem was ich gehört habe, hat Microsoft seine neue Konsole für Ende kommenden Jahres angekündigt. Daher ist das Thema für uns aktuell kein Thema, da sich der Zeitpunkt weit hinter unserer Veröffentlichung befindet. "

Zur Erinnerung: Für beide Next-Gen-Konsolen wurde bereits eine jeweilige Abwärtskompatibilität zur PS4/Xbox One bestätigt. Welche Daten noch für die "PS5" und die Xbox Scarlett bislang kommuniziert wurden, könnt ihr in unserem ausführlichen Vergleich der beiden Konsolen sehen.

Spekuliert ihr auf einen Next-Gen-Release und zockt es nicht auf PS4/Xbox One?