Cyberpunk 2077: Neuer Patch 2.11 ist da, bringt haufenweise Bugfixes und eine Überraschung für Fahrzeug-Fans

Cyberpunk 2077 hat ein neues Update erhalten.

Cyberpunk 2077 hat ein neues Update erhalten. Dies kündigte CD Projekt RED bereits im Vorfeld an. Im Gegensatz zum letzten großen Content-Update 2.1 gibt es diesmal allerdings keine großen neuen Inhalte, sondern in erster Linie Bugfixes. Eine Mini-Überraschung in Form eines kleinen neuen Fahrzeug-Features gibt's aber dennoch.

Alle Inhalte und Änderungen, die Update 2.1 mit sich brachte findet ihr hier noch einmal im Überblick:

Was steckt im neuen Patch 2.11?

Überblick:

Versionsnummer: 2.11

2.11 Verfügbar: ab sofort

ab sofort Plattformen: PS5, Xbox Series X/S und PC

Die kurze Antwort: Hauptsächlich Bugfixes. Das aktuelle Update behebt einige Fehler, die der letzte Patch mit sich brachte. Unter anderem werden Nahkampf-Finisher jetzt wieder richtig dargestellt. Die komplette Liste der Änderungen findet ihr unten.

Als kleine Überraschung hat der Patch das neue CrystalCoat-Feature im Gepäck. Dieses erlaubt es euch, die Farbe von Fahrzeugen zu verändern, was allerdings nur für Rayfield-Vehikel möglich ist.

Gameplay

Nahkampf-Finisher funktionieren jetzt wie vorgesehen.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Gesundheits-Items nach Benutzung von Verbrauchsgütern aus dem Schnellzugriff-Slot entfernt wurden.

Auf AZERTY-Tastaturen können die Tastenbelegungen für Z und W jetzt wie vorgesehen vertauscht werden.

Bei der klassischen Tastenbelegung führt Stürmen nicht mehr dazu, dass V sich duckt.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem für die Interaktion immer noch die F-Taste (Standard) benutzt werden musste, obwohl die Tastenbelegung geändert wurde.

Wenn die rechte Maustaste für eine andere Aktion als das Zielen eingestellt wird, führt dies jetzt nicht mehr dazu, dass gleichzeitig gezielt und die andere Aktion durchgeführt wird.

Die Cyberware Axolotl verringert jetzt auch die Abklingzeit, wenn ein Gegner auf nichttödliche Weise neutralisiert wird.

Der ikonische Quickhack Verseuchung löst jetzt wie vorgesehen eine Explosion aus, wenn er mit dem Quickhack Überhitzen kombiniert wird.

Die Schemata für Psalm 11:6 und Buzzsaw wurden für Spieler freigeschaltet, die die erforderlichen Aktivitäten abgeschlossen aber die Schemata nicht erhalten haben.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Spieler auf Xbox keine Items auf Kategorie 5++ upgraden konnten.

Cyberware für das Skelett wird jetzt nicht mehr verschlechtert, wenn Level 3 des Vorteils „Lizenz zum Verchromen“ freigeschaltet wird.

Die Malorian Arms 3516 hat jetzt ihre einzigartige Rückstoßanimation beim Zielen.

Es werden keine Fertigkeitssplitter für Fertigkeiten mehr gespawnt, die bereits das max. Level erreicht haben.

Die Speicherkosten für den Quickhack Cyberpsychose werden jetzt wie vorgesehen verringert, wenn Cyberwarestörung oder ein EMP-Effekt eingesetzt werden.

Wenn man NPCs tötet, die betrunken sind oder einen Braindance erleben, wird das Polizeisystem jetzt wie vorgesehen aktiviert.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Cyberware Speicherwiederherstellung weniger Speicher wiederherstellt, als in der Beschreibung angegeben wurde.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Fäuste nach Erreichen von Level 20 der Solo-Fertigkeit keine Chance auf Bluten hatten.

Die Beschreibung der Cyberware Biomonitor wurde korrigiert und gibt jetzt korrekterweise an, dass sie V heilt, wenn die Gesundheit unter 50 % und nicht unter 35 % sinkt.

Sandevistan kann jetzt bei laufenden Holo-Anrufen benutzt werden, wenn V sich im Kampf befindet.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem V von einem Quickhack getötet werden konnte, während Berserk aktiv war, obwohl Berserk dafür sorgt, dass die Gesundheit nicht unter 25 % sinken kann.

Die Cyberware-Kapazität kann künftig nicht über 450 steigen. Cyberware, die diese Obergrenze übersteigt, wird entfernt.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Beute in der Luft schweben oder nach dem Aufheben erneut an derselben Stelle auftauchen konnte.

Quests & Open World

Verfolgungsjagden wurden angepasst, damit sie nicht zu oft stattfinden und nicht überlappen.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Fahrzeuge, die auf der AUTOFIXER-Netpage gekauft wurden, nicht zur Liste der Fahrzeuge im Besitz hinzugefügt wurden, obwohl das Geld ausgegeben wurde.

Es ist jetzt möglich, die ikonische Waffe BFC 9000 zu erhalten, auch wenn Spieler den abgestürzten AV in Rancho Coronado verpasst haben.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Animation, in der V sich den NCART City Pass ansieht, im Aufzug ausgelöst wurde, wodurch V durch den Aufzug fiel.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Nachricht vom NCART-Kundendienst, durch die die Metro freigeschaltet wird, nicht ankam, obwohl die Voraussetzungen erfüllt waren.

Mehrere Fehler wurden behoben, bei denen Aufträge als unvollständig ohne Ziel im Journal stecken bleiben konnten.

A Day In The Life – Ein Fehler wurde behoben, bei dem Darrell Zhou sofort starb, nachdem V sich den Quest-Symbol genähert und mit ihm gesprochen hatte. Hinweis: Diese Fehlerbehebung ist nicht rückwirkend. Das heißt, ihr müsst einen Spielstand laden, bevor ihr mit Darrell gesprochen habt, um die Quest abschließen zu können.

Belly of the Beast – Ein Fehler wurde behoben, bei dem man nicht aus dem Basilisk aussteigen konnte, wenn man im Tunnel war.

Cyberpsycho-Attacke: Auf taube Ohren stoßen – Ein Fehler wurde behoben, bei dem es nicht möglich war, die erforderlichen Informationen für die Quest zu finden, weil der Splitter nicht vorhanden war.

Don’t Lose Your Mind – Ein Fehler wurde behoben, bei dem man nicht über das Ziel „Nähere dich dem Wagen.“ hinaus kam, nachdem die Delamains verschmolzen wurden, weil das Fahrzeug nicht spawnte.

Down on the Street – Ein Fehler wurde behoben, bei dem Takemura nicht da war, wenn man bei Wakakos Pachinko-Laden ankam.

Auftrag: Bring mir den Kopf von Gustavo Orta – Ein Fehler wurde behoben, bei dem Gustavo sofort feindselig wurde, sobald man sein Büro betrat.

Auftrag: Bring mir den Kopf von Gustavo Orta – Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Wachen V sofort angriffen, wenn der Spieler die friedliche Streetkid-Dialogoption auswählte.

I Really Want to Stay at Your House – Ein Fehler wurde behoben, bei dem man nicht in Vs Apartment im Bett schlafen konnte, solange die Quest aktiv war.

Psycho Killer, qu’est-ce que c’est ? – Die Belohnung für das Neutralisieren aller Cyberpsychos wurde verbessert. Spieler, die ihre Belohnung bereits erhalten haben, können die neue Belohnung bei Regina abholen und aus der Waffenkiste nehmen.

Verbrechensmeldung: Ans Tageslicht – Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Spur, die für den Quest-Fortschritt gescannt werden musste, nicht vorhanden war.

Spellbound – Ein Fehler wurde behoben, bei dem der reduzierte Preis für das Grimoire höher sein konnte als der reguläre Preis.

Für Phantom Liberty

Black Steel in the Hour of Chaos – Ein Fehler wurde behoben, bei dem es im Journal kein Ziel gab, weil das Ziel, Reed im verlassenen Hotel zu treffen, nicht angezeigt wurde.

Black Steel in the Hour of Chaos – Ein Fehler wurde behoben, bei dem es keine Dialogoptionen gab, um die Quest im Gespräch mit Yoko fortzusetzen.

Firestarter – Ein Fehler wurde behoben, bei dem Waffen als Quest-Items markiert wurden, nachdem sie aus dem Spind genommen wurden.

Hi Ho Silver Lining – Ein Fehler wurde behoben, bei dem V nicht mit Mr. Hands im Heavy Hearts sprechen konnte, weil er nicht spawnte oder man nicht mit ihm interagieren konnte (für Spieler, die in Version 2.1 auf diesen Fehler gestoßen sind).

Just Another Story – Ein Fehler wurde behoben, bei dem Fahrzeugaufträge in manchen Fällen nicht spawnten.

Things Done Changed – Ein Fehler wurde behoben, bei dem bei manchen Spielern nach Patch 2.1 der Bildschirm schwarz werden konnte, nachdem sie die Krankenschwester gerufen hatten.

Es gibt jetzt auch für andere Enden als Der Turm eine Nachricht von Reed in den Credits am Ende des Spiels.

Es können jetzt keine Aufsätze mehr an der ikonischen Pistole Catahoula angebracht werden.

Die Beschreibung der Cyberware BioDyne Berserk wurde angepasst und verdeutlicht jetzt, dass der Attributsbonus nur angewendet wird, wenn Berserk aktiv ist.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem der Vorteil Wahrnehmungsprotokoll aktiviert werden konnte, obwohl er sich gerade in der Abklingzeit befand.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Cyberware Synapsenbeschleuniger aktiviert werden konnte, obwohl sie sich gerade in der Abklingzeit befand.

Man benötigt jetzt ein installiertes Cyberdeck, um die Cyberware Cogito Lattice nutzen zu können.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem der Buff, nachdem ein Gegner mit dem Quickhack Granatenzündung in die Luft gejagt wurde, nicht der Beschreibung entsprach.

Benutzeroberfläche

Unter Einstellungen → Gameplay wurde eine Kategorie „Radioport“ hinzugefügt, um den Radioport anzupassen. Aktiviere „Mit Fahrzeugradio synchronisieren“, damit die Musik weiterläuft, wenn V ein Fahrzeug verlässt. Mit „Sender per Tastendruck wechseln“ kann man mühelos zwischen Radiosendern wechseln, indem man einfach die Radioport-Taste drückt, ohne das Radiomenü zu öffnen. Aktiviere „Aktuellen Sender speichern“, damit der Radioport beim Laden eines Speicherstands sofort wieder diesen Sender abspielt.

Das Datenfenster, das beim Scannen geöffnet wird, zeigt standardmäßig nicht mehr den Tab „Hacking“ statt „Daten“ an. Stattdessen wird der Tab angezeigt, der zuletzt geöffnet war.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Spieler beim Ripperdoc keine Cyberware austauschen und die Anzeige für die Cyberware-Kapazität nicht sehen konnten.

Wenn Sandevistan bei einem laufenden Holo-Anruf nicht aktiviert werden kann, erscheint jetzt eine Pop-up-Nachricht.

Bei ikonischen Quickhacks wird jetzt ebenso wie bei den nicht ikonischen Varianten nicht mehr die Dauer in der Beschreibung angezeigt.

Einige Details am Aussehen von Netpages wurden verbessert.

Grafik

Arm-Cyberware und Waffen sind jetzt nicht mehr sichtbar, wenn V in den Spiegel sieht.

Die Neonfelgen der Yaiba Kusanagi CT-3X leuchten jetzt wie vorgesehen.

Die Schatten an Vs Oberkörper beim Tragen von Tanktops wurden korrigiert.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem dunkle Schatten auf Vs Händen erschienen, wenn er/sie bei aktiviertem Raytracing bestimmte Waffen benutzte

Verschiedene Fehlerbehebungen und Verbesserungen an der Beleuchtung.

Die Tarot-Karten Der Teufel und Das Gericht werden jetzt richtig auf dem Belohnungsbildschirm am Ende des Spiels angezeigt.

Fahrzeuge

Reifenspuren erscheinen jetzt an den Stellen, an denen die Reifen den Boden berührt haben.

Die Bewegungen der Aufhängung von manchen Fahrzeugen im Verkehr wurde angepasst, damit sie besser aussehen.

Die Aufhängung von Motorrädern wurde verbessert, um Clipping mit Straßen und Bordsteinkanten zu minimieren. Die Bremsen wurden ebenfalls verbessert. Manche Fahrzeuge, darunter Autos und Trucks, landen jetzt besser nach großen Sprüngen.

Die Drehmomentverteilung der Bremsen wurde in der Fahrmodus-Simulation hinzugefügt. Diese Änderung reduziert das Untersteuern von Fahrzeugen, die davon bislang zu stark betroffen waren, wenn man in einer Kurve zu plötzlich abbremste (vor allem bei Fahrzeugen mit Frontantrieben und Heck- oder Mittelmotor).

"Verschiedene kleine Änderungen, um das Driften bei den meisten Fahrzeugen zu verbessern:

- Fahrzeuge mit Allradantrieb verteilen die Energie jetzt gleichmäßiger über das vordere Differentialgetriebe, wenn sie aus Drifts im „Burn Out“-Modus herauskommen (mehr Informationen dazu sind im Fahrhandbuch in der Datenbank zu finden).

- Das dynamische Stabilitätsmanagement wurde angepasst, damit es nach Drifts im „Burn Out“-Modus gleichmäßiger läuft.

- Die Umsetzung des „Burn Out“-Modus wurde für die meisten Wagen mit Mittelmotor verbessert, um jetzt leichter und besser nutzbar zu sein, u.a. für den Rayfield Caliburn, Quadra Turbo R, Herrera Riptide."

Verbessertes oder geändertes Tuning für verschiedene Fahrzeuge. Dazu gehören: Mizutani Hozuki MH1, MH2 and „Hoseki“, Villefort Deleon V400, V410 Coupe and „Vindicator“, Thorton Colby CST40, Mahir Supron FS3-T, Chevillon Centurion 1000, Quadra Type 66 „Hoon“ und mehr.

Auf PC

Eine neue Einstellung für die hybride Prozessornutzung wurde eingeführt, die sich unter Gameplay → Performance befindet. Sie kann auf „Automatisch“ (das Betriebssystem entscheidet automatisch, wie die Threads zwischen den Kernen aufgeteilt werden) und „P-Kerne priorisieren“ (Performance-Kerne werden priorisiert) gestellt werden. Standardmäßig ist „Automatisch“ eingestellt.

Die Performance wurde verbessert, vor allem für „AMD RX Vega“-Grafikkarten.

Sonstiges

Das neue CrystalCoat-Feature erlaubt es Spielern, die Farbe von Fahrzeugen zu verändern. Da diese Technologie exklusiv von Rayfield entwickelt wurde, ist sie derzeit nur für die Rayfield-Fahrzeuge in eurem Besitz verfügbar.

Die innere Nullzone von Controllern wurde auf neue Standardwerte gesetzt für Spieler, die sie nicht angepasst hatten, da die alten Standardwerte zum Abdriften des Sticks führen konnten.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Tür des Apartments im Megagebäude H10 sich manchmal nicht automatisch schloss.

REDmod: Die Adressliste für Modder wurde aktualisiert.

Cyberpunk 2077 wurde zuletzt im September mit Update 2.0 erweitert, wodurch das Polizeisystem, Skilltree, Cyberware und Loot im Vergleich zum Release-Zustand massiv verbessert wurden.

Im gleichen Zug erschien die Phantom Liberty-Erweiterung, die im GamePro-Test stolze 94 Punkte abstauben konnte. Im Dezember 2.1 kam ein weiteres überraschendes Update hinterher, das unter anderem weitere Romanzen-Interaktionen und die Metro mit sich brachte.