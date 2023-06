Cyberpunk 2077: Der Phantom Liberty-Preis ist bereits geleakt und es wird wohl nicht billig

So viel könnte euch der Cyberpunk-DLC kosten.

Zum Auftakt-Livestream des Summer Game Fest 2023 soll die große Story-Erweiterung zu Cyberpunk 2077 endlich richtig enthüllt werden. Noch bevor es aber soweit ist, könnten wir bereits den Preis des Phantom Liberty-DLCs erfahren haben. Der tauchte jetzt nämlich bereits in einer Auflistung der Vertriebsplattform GOG.com auf. Warum das so besonders ist? GOG gehört dem Cyperpunk 2077-Entwicklerstudio CD Projekt selbst.

Das könnte der Preis von Phantom Liberty sein

Die Preorder-Auflistung wurde von aufmerksamen Fans entdeckt und via Reddit geteilt. Demnach sieht es ganz so aus, als wäre sie einfach verfrüht live gegangen, denn bislang ist es nicht möglich, auf die Store-Seite mit Phantom Liberty zu klicken. Trotzdem lassen sich bereits einige Informationen daraus ziehen. Da wäre zum einen der Preis für die Erweiterung. Wie es aussieht, müsst ihr etwas tiefer in die Tasche greifen.

So viel kostet die Phantom Liberty-Erweiterung laut Leak: 29,99 Euro

Zum Vergleich: Die beiden The Witcher 3-DLCs Heart of Stone und Blood and Wine kosteten zu Release zusammen ebenfalls 30 Euro, oder 24,99 Euro mit dem Expansion Pass. Die Spielzeit für die beiden Erweiterungen zusammen beträgt zwischen 30 und 40 Stunden. Es bleibt also zu hoffen, dass Phantom Liberty für den Preis ähnlich viele Inhalte bietet – vorausgesetzt natürlich, dass die Auflistung so stimmt.

Weitere Infos schon heute Abend

Viel länger müssen wir uns vermutlich ohnehin nicht gedulden, bis wir Gewissheit haben. Beim Summer Game Fest-Showcase soll der DLC nämlich genauer vorgestellt werden. Dann bekommen wir vermutlich nicht nur mehr Gameplay zu sehen, sondern könnten gleich dazu ein Releasedatum und den Preis erfahren.

Wie ihr das Summer Game Fest selbst schauen könnt und welche Spiele bereits bekannt sind, lest ihr hier:

Mehr zum Thema Summer Game Fest 2023 Showcase sehen: Livestream, Uhrzeit und alle bekannten Infos von Eleen Reinke

Das wissen wir zum Phantom Liberty-DLC

1:32 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty zeigt sich erneut im Game Awards-Trailer

Bislang gibt es noch nicht allzu viele Informationen zum DLC. Wir wissen allerdings, dass wir erneut in die Rolle von V schlüpfen und einen Spionageauftrag für die Regierung erledigen sollen. Auch Johnny Silverhand (Keanu Reeves) ist wieder mit dabei und mit Solomon Reed (Idris Elba) bekommen wir einen verbündeten FIA-Agenten zur Seite. Der Phantom Liberty-DLC erscheint ausschließlich für PSs5, Xbox Series X/S und PC.

Jetzt seid ihr gefragt: Wie viel seid ihr bereit für einen Story-DLC auszugeben?