Cyberpunk 2077 Phantom Liberty kommt morgen: Release-Uhrzeiten für PS5 und Xbox Series X/S, Inhalte und mehr

Hier sind alle Infos zu Phantom Liberty.

Nachdem in der letzten Woche bereits Update 2.0 für Cyberpunk 2077 erschienen ist, steht schon morgen mit Phantom Liberty die einzige (kostenpflichtige) Story-Erweiterung für das düstere Action-RPG von CD Projekt RED an. Hier erfahrt ihr noch einmal alles zu den Release-Zeiten, Inhalten des DLCs und mehr.

Phantom Liberty - Release und Release-Uhrzeit des DLCs

Release-Uhrzeiten:

PS5- und Xbox Series X/S-Version: Am 26. September um 0:00 Uhr deutscher Zeit

Am 26. September um deutscher Zeit PC-Version: am 26. September 2023 um 1 Uhr morgens deutscher Zeit

Für welche Plattformen erscheint Phantom Liberty? Die Erweiterung kommt für PS5, Xbox Series X/S und den PC, eine Version für PS4 und Xbox One wird es hingegen nicht geben.

Preis von Phantom Liberty:

29,99 Euro

Schaut euch hier den Trailer zu Phantom Liberty an:

3:28 Cyberpunk 2077 - Der Cinematic Trailer zu Phantom Liberty sieht fantastisch aus

Phantom Liberty - Alle Inhalte auf einen Blick

Neuer Distrikt "Dogtown"

Neue Storyline und Charaktere

Neue Quests, Gigs, Bosskämpfe und mehr

Vehikel-Missionen und Airdrops - "endlose dynamische Events"

Komplett neuer Relic-Skilltree und Abilities

Über 100 neue Items - Waffen, Cyberware, Fahrzeuge, Klamotten

Fahrzeug-Raketenwerfer

Level-Cap erhöht auf 60

Und was steckt in Update 2.0? Alle Inhalte, die euch im kostenlosen Update 2.0 erwarten haben wir in dieser Übersicht noch einmal für euch aufgeführt:

Story - Worum geht es in Phantom Liberty?

Neue Story, neue Charaktere: In Phantom Liberty verwickelt uns NUSA-Präsidentin Rosalind Myers in eine heikle Spionagemission, bei der wir es mit politischen Machtspielen zu tun bekommen. Dabei schlüpfen wir erneut in die Rolle von V, natürlich ebenfalls wieder in (Zwangs-)Begleitung von Johnny Silverhand, der im Kopf unserer Spielfigur haust.

Mit dabei sind außerdem neue spannende Charaktere, unter anderem der von Idris Elba gespielte und verkörperte Privatdetektiv Solomon Reed, der sich auch im weiter oben eingebundenen Trailer zeigt.

Mehr zum Thema Cyberpunk 2077 Phantom Liberty im Test: Noch besser als das fantastische Hauptspiel von Stephan Zielke

Das Test-Embargo für Phantom Liberty fiel bereits in der letzten Woche. Im GamePro-Review schneidet die Story-Erweiterung sehr gut ab und konnte uns nicht nur spielerisch, sondern vor allem erzählerisch deutlich mehr überzeugen als das Hauptspiel. Besagten Test haben wir weiter oben für euch verlinkt.

Werdet ihr Phantom Liberty zocken?