Cyberpunk 2077: Update 2.0 ist da, das sind die offiziellen Patch Notes

Ab sofort könnt ihr Update 2.0 für Cyberpunk 2077 herunterladen.

Update 2.0 ist ohne Frage das bislang wichtigste und größte Update für Cyberpunk 2077. Jetzt hat CD Projekt Red den Patch veröffentlicht. Ihr könnt Update 02.000.200 – so die genaue Bezeichnung – also ab sofort offiziell herunterladen.

Systeme: PS5, Xbox Series X/S, PC

PS5, Xbox Series X/S, PC Größe: 17,6 GB (PS5)

Kommt Update 2.0 auch für die Last-Gen? Den Patch gibt es ausschließlich für die Current Gen-Versionen des Spiels, PS4 und Xbox One gehen leer aus.

Die wichtigsten Änderungen von Patch 2.0 in der Übersicht

Update 2.0 fasst etliche Elemente des Spiels an und verändert sie – so stark sogar, dass Cyberpunk dadurch in vielen Punkten wie ein neues Spiel wirkt. Zu den neuen Features zählen unter anderem:

überarbeitete Skilltrees und Fähigkeiten

überarbeitete Cyberware

modifiziertes Kapazitäts-System

Loot, Items und Crafting komplett neu designt

neues Polizeisystem

überarbeitete Kampf-KI

überarbeitete UI

Neue Radiostationen

Eine Einschätzung und weitere Infos findet ihr im Test von Kollege Stephan:

CD Projekt Red hat pünktlich zum Launch des Updates auch die offiziellen Patch Notes veröffentlicht. Hier sind detailliert alle Änderungen und Anpassungen aufgelistet.

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler KAMPF Neues Polizeisystem Die Gesetzeshüter verfolgt euch jetzt, wenn ihr ein Verbrechen begeht, entweder zu Fuß oder in einem Fahrzeug.

Welche Einheiten euch verfolgen und wie sie dabei vorgehen, hängt von eurer NCPD-Fahndungsstufe ab. Zu diesen Verfolgungsjagden gehören verschiedene NCPD-Fahrzeuge, Straßensperren und MaxTac-Truppen, die euch mit AVs das Leben schwer machen.

Das NCPD ist jetzt aktiver in der Spielwelt und patrouilliert auf den Straßen von Night City. Polizisten, die an Tatorten arbeiten, beteiligen sich jetzt auch an Verfolgungsjagden.

Ihr könnt jetzt übers Radio den NCPD-Funk hören.

Ihr könnt Quickhacks jetzt gegen NCPD-Polizisten einsetzen. Fahrzeugkampf Es ist ab sofort möglich, beim Fahren eines Fahrzeugs in der Ego- oder der Third-Person-Perspektive gegen Gegner zu kämpfen. Beim Fahren könnt ihr Pistolen, Maschinenpistolen und Gesundheits-Items verwenden. Manche Fahrzeuge haben integrierte Waffen. Auf Motorrädern ist auch Nahkampf möglich.

Fahrzeugräder können mit Schüssen oder Klingenwaffen zerstört werden.

Neue Vorteile wurden eingeführt, die verschiedene Fähigkeiten für den Fahrzeugkampf freischalten, wie das Quickhacken von Fahrzeugen, höheren Kollisionsschaden, verbesserte Fahrzeugwaffen, die Benutzung der Sandevistan- und Kerenzikov-Cyberware und die Möglichkeit, schnell und stylish aus/von fahrenden Fahrzeugen zu steigen.

Fahrzeuge sind nicht alle gleich stabil. Fahrzeuge mit der CrystalDome-Technologie sind besser geschützt.

In verschiedenen Bezirken trefft ihr auch auf KI-gesteuerte, zufällige Verfolgungsjagden zwischen verschiedenen Fraktionen. Verbesserungen der Kampf-KI Wir haben zahlreiche Verbesserungen an der Kampf-KI durchgeführt, darunter: Verschiedene Verbesserungen der gegnerischen Netrunner-KI.

Verbesserte NPC-Reaktionen auf Granaten sowie verbesserte Benutzung von Granaten.

Verbesserte Reaktionszeit, wenn NPCs flankiert werden.

Schnellere Entdeckung durch Gegner, wenn ihr geht oder sprintet.

Gegner, die mit der Sandevistan-Cyberware ausgestattet sind, aktivieren sie jetzt, wenn der Spieler auch Sandevistan benutzt.

Gegner, die eine schallgedämpfte Waffe nicht hören, aber den Einschlag der Kugel bemerken, suchen jetzt wie vorgesehen nach der Herkunft des Schusses.

Verbesserungen wurden umgesetzt für Szenarien, in denen eine Gruppe von NPCs eine andere Gruppe im Kampf gegen euch unterstützt. Veränderungen am Netrunning Vorteile wurden hinzugefügt, um deine Netrunning-Fähigkeiten zu erweitern. Der neue Übertakten-Modus erlaubt es euch beispielsweise, eure Gesundheit zu verbrauchen, um Quickhacks hochzuladen, wenn ihr nicht genug Speicherpunkte habt. Außerdem könnt ihr die Fähigkeit freischalten, mehrere Quickhacks nacheinander bei einem einzelnen Gegner hochzuladen.

Speicherkosten wurden neu ausbalanciert.

Schaden und Upload-Dauer wurden neu ausbalanciert. Die Effekte mancher Quickhacks wurden geändert.

Die Option, das Breach-Protokoll gegen Gegner einzusetzen, wurde entfernt. Sonstiges Gesundheits-Items haben jetzt eine begrenzte Anzahl an Ladungen, die sich nach Benutzung allmählich wieder aufladen.

Ausdauer wird außerhalb von Kämpfen nicht mehr für Aktionen wie Sprinten, Rutschen oder Springen verbraucht. Ausdauer wird beim Schießen von Fernkampfwaffen oder Angreifen mit Nahkampfwaffen verbraucht. Die Ausdauerkosten hängen von der jeweiligen Waffe ab.

Die Zielhilfe wurde verbessert.

Die wichtigsten Bosskämpfe im Hauptspiel wurden neu ausbalanciert.

Panzerdurchdringung wurde für die wichtigsten Bosskämpfe im Hauptspiel eingeführt.

Zivilisten sind jetzt nicht mehr davor geschützt, mit einem Treffer getötet zu werden. VORTEILE & FERTIGKEITEN Die Vorteilsbäume wurden komplett neugestaltet. Diese Bäume enthalten jetzt weniger Vorteile, haben dafür aber einen größeren Einfluss auf das Gameplay. Der Fortschritt in einem bestimmten Vorteilsbaum schaltet besondere Fähigkeiten frei wie den Übertakten-Modus für Netrunner, Blitzschlag-Schüsse für Tech-Waffen, die Fähigkeit „Adrenalinschub“ für Charaktere mit hoher Konstitution usw. Weil wir das Vorteilssystem grundlegend überarbeitet haben, werden eure Vorteilspunkte in bestehenden Spieldurchgängen zurückerstattet . Ihr könnt auch eure Attribute einmalig zurücksetzen. Vor dem Weiterspielen könnt ihr diese Vorteils- und Attributspunkte passend zu eurem bevorzugten Spielstil neu verteilen.

. Vor dem Weiterspielen könnt ihr diese Vorteils- und Attributspunkte passend zu eurem bevorzugten Spielstil neu verteilen. Die bisherigen Fertigkeiten wurden in fünf neue zusammengefasst: Assassine, Netrunner, Shinobi, Solo, Techie. Diese Fertigkeiten sind nicht vom entsprechenden Attribut abhängig. Bei bestehenden Spieldurchgängen wurde euer Fortschritt in den alten Fertigkeiten auf die neuen übertragen. Fertigkeiten schalten alle 5 Level neue passive Buffs frei und können bis max. Level 60 gesteigert werden.

Die Option, alle Vorteile gleichzeitig zurückzusetzen, wurde entfernt. Stattdessen könnt ihr jetzt jeden einzelnen Vorteil kostenlos zurücksetzen.

Neue Verbesserungssplitter wurden eingeführt: Attributssplitter, Tragekapazität-Splitter und Cyberware-Kapazität-Splitter. CYBERWARE Panzerung erhaltet ihr ab sofort vor allem über Cyberware. Daher ist der Hauptzweck von Kleidung rein ästhetisch. Kleidungsstücke haben keine Modslots mehr und nur einige wenige verleihen Boni. Die Anzahl der Cyberware-Implantate, die Vs Körper bewältigen kann, hängt jetzt von der Cyberware-Kapazität ab. Cyberware-Implantate erhalten jetzt Boni durch bestimmte Attribute – je höher das entsprechende Attribut, desto höher ist der Bonus. Ihr könnt Cyberware jetzt beim Ripperdoc upgraden. Manche Cyberware-Slots können durch bestimmte Vorteile freigeschaltet werden. Mehrere neue Arten von Cyberware wurden hinzugefügt. Der Besuch bei einem Ripperdoc fühlt sich nun immersiver an. Wenn ihr euch Cyberware installieren lasst, sitzt ihr auf einem Operationsstuhl und seht abhängig vom Implantat unterschiedliche Animationen. Eine Nebenquest wurde hinzugefügt, die das neue Cyberware-System für Spieler einführt, die einen älteren Spielstand nach dem Update 2.0 laden.WAFFEN Die einzigartigen Effekte einiger ikonischer Waffen wurden geändert, um besser zu ihren Eigenarten zu passen.

Die Animation vom ersten Ausrüsten kann jetzt jederzeit ausgelöst werden. - PC: B halten oder Alt doppeltippen, während die Waffe weggesteckt ist. - PlayStation: △ doppeltippen, während die Waffe weggesteckt ist. - Xbox: Ⓨ doppeltippen, während die Waffe weggesteckt ist. Rauchgranaten wurden hinzugefügt.

Neue Finisher für Nahkampfwaffen wurden hinzugefügt.

Ihr könnt jetzt ein Thermal-Katana im Spiel finden.

Neue Waffen-Mods wurden hinzugefügt und einige bestehende Mods wurden überarbeitet. Nachdem Mods in einer Waffe installiert wurden, können sie nicht mehr ersetzt werden.

Alle veralteten Waffen-Mods werden aus dem Spiel entfernt. Stattdessen findet ihr neue, zufällig bestimmte Waffen-Mods in Vs Rucksack. Die Qualität der auf diese Weise hinzugefügten Mods hängt von eurem Level ab.

Der Schalldämpfer-Slot wurde bei Revolvern entfernt.

Der Zielfernrohr-Slot wurde bei LMGs entfernt.

Eine neue Herstellungsart für Waffen-Mods wurde hinzugefügt. Um eine Mod herzustellen, braucht ihr 2 Mods von niedrigerer Qualität.

Die Wand im Lager von Vs Apartment wurde erweitert, damit Platz für alle ikonischen Waffen aus dem Hauptspiel ist. FAHRZEUGE Verkehr NPC-Fahrzeuge können jetzt die Fahrspur wechseln, um Hindernissen auszuweichen.

Fußgänger versuchen jetzt, nicht vor fahrende Fahrzeuge zu laufen.

NPC-Fahrer sind jetzt besser darin, euch auszuweichen, wenn ihr zu Fuß unterwegs seid.

Verbessertes Bremsen und Beschleunigen sowie verbesserte Aufhängung von Autos im Verkehr.

Manche NPCs werden jetzt aggressiv, wenn ihr ihr Fahrzeug übernehmt.

Verschiedene Verbesserungen an der Verkehrsdichte abhängig von der Tages- und Nachtzeit, was für realistischeres Verhalten im Verkehr sorgt.

Das Fahren mit einem NPC in eurem Fahrzeug für eine Quest schaltet jetzt nicht mehr den Verkehr auf der verwendeten Fahrspur aus, wodurch die Stadt geschäftiger und voller wirkt. Sonstiges Fixer schicken euch jetzt keine Nachrichten mehr über Fahrzeuge, die zum Verkauf stehen. Stattdessen könnt ihr Fahrzeuge über die AUTOFIXER-Netpage auf Vs Computer oder an Terminals in Tankstellen und Werkstätten in Night City kaufen. Nutzt den neuen Autofixer-Filter auf der Karte, um diese Terminals zu finden. Fahrzeuge werden nach Hersteller sortiert. Fahrzeuge mit eingebauten Waffen sind auf den Fotos mit einem eigenen Symbol markiert. Je mehr Street Cred ihr verdient, desto mehr Fahrzeuge werden für den Verkauf freigeschaltet.

Neue Benutzereinstellungen wurden hinzugefügt, mit denen ihr die Fahrzeugkamera und -steuerung anpassen könnt. Außerdem könnt ihr jetzt beim Fahren eines Fahrzeugs in Third-Person-Perspektive zwischen drei Kamera-Entfernungen wählen. Wir haben verschiedene Änderungen und Anpassungen an der Leistung und Handhabung der Fahrzeuge durchgeführt: Die meisten Fahrzeuge haben jetzt eine geschwindigkeitsabhängige Steuerung. Maximale Drehgeschwindigkeit und -radius passen sich jetzt besser als zuvor an unterschiedliche Fahrgeschwindigkeiten an.

Alle Motoren haben jetzt eine Drehmomentkurve, die die Eigenheiten sowie Leistungsmodifikatoren (z. B. Supercharger, Turbo, Hybrid) des jeweiligen Motors darstellt. Die Fahrzeugbeschleunigung und die Höchstgeschwindigkeiten wurden angepasst und neu ausbalanciert.

Die Bremskraft wurde durchgehend angepasst. Bei langsameren Fahrzeugen wurde sie erheblich erhöht und alle Bremswege wurden entsprechend ausgemessen und angepasst.

Alle Fahrzeuge reagieren jetzt besser auf unebenes Gelände sowie auf Zusammenstöße mit Bordsteinkanten etc. Fahrzeuge fühlen sich jetzt „schwerer“ an, da wir die Wirkung der Schwerkraft auf die Bewegung der Aufhängung verbessert haben.

Viele Fahrzeuge wurden komplett neu getunt oder ihr Tuning wurde weitgehend überarbeitet.

Zahlreiche kleinere Verbesserungen.

In der Datenbank wurden eine neue Kategorie „Fahren“ sowie ein Fahrhandbuch hinzugefügt. BALANCE & WIRTSCHAFT NPCs Alle NPCs passen sich jetzt an Vs Level an. Die Stärke von Gegnern hängt nicht mehr davon ab, in welchem Teil von Night City ihr seid.

Gegner haben abhängig von ihrer Fraktion unterschiedliche Kategorien.

Manche NPC-Archetypen haben niedrige, mittlere oder hohe Panzerung.

Bei normalen NPCs wurden alle Resistenzen entfernt.

Die Schwierigkeit des Spiels wurde angepasst, um höhere Schwierigkeitsgrade herausfordernder zu machen. Waffen Der Schaden von Waffen steigt jetzt abhängig von ihrer Kategorie.

Der Schaden von Smart-Waffen wurde verringert, aber dafür erhalten sie durch die entsprechenden Vorteile Boni. Beute Beute wird jetzt an Vs Level angepasst.

Überschüssige Beute wurde aus dem Spiel entfernt, wie z. B. Beute, die in bestimmten Szenen oder bei Quests vom Geschehen ablenkt.

NPCs lassen keine Kleidung mehr als Beute fallen. Herstellung & Upgrades Für Herstellung und Upgrades wird jetzt nur noch eine Art von Komponenten benötigt und nicht mehr unterschiedliche.

Die alten Seltenheitsstufen (Gewöhnlich, Ungewöhnlich, Selten, Episch, Legendär) wurden durch Kategorien ersetzt (von Kategorie 1 bis 5++).

Abgesehen von Cyberware können ab sofort nur noch ikonische Waffen upgegradet werden. Jedes Upgrade erhöht ihre Kategorie. Verkäufer Ihr könnt jetzt bei Kleidungsverkäufern auf das Kleiderschrank-Feature zugreifen.

Die Auswahl bei Verkäufern steigt abhängig von Vs Level und wird erweitert, wenn ihr eine neue Kategorie erreicht.

Die Auswahl bei Verkäufern wurde angepasst, sodass jeder von ihnen eine eigene Spezialisierung und einen eigenen Stil hat.

Verkäufer bieten keine Quickhack- und Herstellungskomponenten mehr an.

Die Preise von Waffen, Cyberware, Apartments, Kleidung und noch mehr wurden angepasst. AUDIO Neue Radiosender 89.7 GROWL FM spielt Songs, die von unserer Community gemacht wurden. Der DJ, Ash, wird von Sasha Grey gesprochen (auch in der deutschen Version des Spiels, mit eingeblendeten deutschen Untertiteln).

Impulse 99.9 bietet euch ein komplett neues Set von Songs, allesamt Remixe von Idris Elba.

107.5 Dark Star ist ein neuer Sender mit elektronischer Musik. BENUTZEROBERFLÄCHE Das Quest-Journal hat jetzt ein neues, übersichtlicheres Design. Missionen sind nun je nach Typ in verschiedene Tabs sortiert. Die Entfernung zu jedem Quest-Symbol wird ab sofort im Journal angezeigt.

Es ist jetzt möglich, im Journal die Verfolgung für eine Quest auszustellen.

Die Benutzeroberfläche für das Telefon wurde überarbeitet und ist künftig intuitiver.

Die Menüs für Vorteile und Cyberware wurden neu gestaltet.

Die Tooltips für Items wurden vereinfacht. Die wichtigsten Werte werden neuerdings durch Balken dargestellt, damit man sie leichter vergleichen kann.

Die Minimap zoomt jetzt abhängig von eurer Geschwindigkeit dynamisch heraus.

Die Minimap wurde aktualisiert und passt sich jetzt besser an die aktuelle Situation an. Das Blickfeld von NPCs wird nicht mehr angezeigt, solange ein NPC nicht auf euer Verhalten reagiert oder in den Kampfmodus übergeht.

Die Navigation mit dem Steuerkreuz in Menüs wurde verbessert.

Die sichere Zone im HUD kann jetzt geändert werden. Diese Option ist verfügbar unter Einstellungen → Benutzeroberfläche.

Verschiedene Fehlerbehebungen für die Benutzeroberfläche auf Widescreens.

Ihr könnt euch jetzt nicht nur bei Verkäufern, sondern auch in eurem Inventar eine Vorschau auf Kleidung und Waffen anzeigen lassen.

Im HUD werden nun Anzeigen eingeblendet, die den Status von aktiver Cyberware ausdrücken. FEHLERBEHEBUNGEN FÜR QUESTS Beat on the Brat: The Glen – Ein Fehler wurde behoben, bei dem Spieler bei Kampfbeginn nicht die Fäuste heben konnten.

Blistering Love – Ein Fehler wurde behoben, bei dem das geparkte Auto despawnte, nachdem man vor dem Afterlife mit Rogue gesprochen hatte.

Cyberpsycho-Attacke: Blutritual – Ein Fehler wurde behoben, bei dem Zaria unter der Erde stecken bleiben konnte, nachdem man sie besiegt hatte.

Forward to Death – Die Truppen, die das Tor an der Baustelle bewachen, greifen V jetzt wie vorgesehen an.

Auftrag: Ernsthafte Nebenwirkungen – Ein Fehler wurde behoben, bei dem man die Beta-Säure nicht am Übergabepunkt abgeben konnte.

I Fought the Law – Ein Fehler wurde behoben, bei dem man nach Abschluss der Quest im Red Queen’s Race stecken bleiben konnte.

Queen of the Highway – Ein Fehler wurde behoben, bei dem Spieler in älteren Speicherständen nicht das Ziel „Sprich mit Panam.“ abschließen konnten.

Spellbound – Es ist jetzt auch ohne Cyberdeck möglich, die Daten von R3n0s Computer zu stehlen.

We Gotta Live Together – Ein Fehler wurde behoben, bei dem eine unsichtbare Wand es unmöglich machte, im Basilisk ins Lager zurückzukehren. STABILITÄT UND PERFORMANCE Verschiedene Fehlerbehebungen und Verbesserungen der Stabilität zur allgemeinen Optimierung. SONSTIGES Trauma Drama wurde hinzugefügt, ein Arcade-Minispiel, bei dem Spieler besondere Belohnungen gewinnen können.

In Night City wurden mehr neue Geheimnisse hinzugefügt, die Spieler jetzt entdecken können.

Mehrere kleine Szenen wurden hinzugefügt, wie ein paar Gespräche mit Johnny Silverhand in Vs Apartment im Megagebäude H10.

Ihr könnt jetzt bei Ripperdocs eure Tattoos ändern lassen.

Ihr könnt ab sofort aus drei Tastenbelegungen für Controller auswählen: klassisch, dynamisch und alternativ.

Apartments verleihen V jetzt geringere Buffs.

Der Tab „Charaktere“ in der Datenbank enthält nun Einträge für mehr Nebenfiguren.

Im Kolumbarium wurden neue Nischen hinzugefügt.

Das Spiel ist jetzt in ukrainischer Lokalisierung (nur Text) verfügbar. AUF PC Die PC-Systemanforderungen wurden aktualisiert. Für das Spiel wird ab sofort eine SSD benötigt.

Support für NVIDIA DLSS 3.5 wurde hinzugefügt, was DLSS Ray Reconstruction ermöglicht – ein Feature, dass die Effektqualität beim Raytracing verbessert. Dafür wird eine „GeForce RTX“-Grafikkarte benötigt. Diese Option ist verfügbar im Abschnitt „NVIDIA DLSS“ unter Einstellungen → Grafik. DLSS 3.5 ist nur verfügbar, wenn Path Tracing aktiviert ist. Damit DLSS Ray Reconstruction auf eurem PC wie vorgesehen funktioniert, aktualisiert euren „NVIDIA Game Ready“-Treiber mindestens auf Version 537.42.

[AMD SMT] Ein neuer Schalter würde für AMD Simultaneous Multithreading (SMT) hinzugefügt unter Einstellungen → Gameplay → Performance. Dies ermöglicht es euch, SMT auf Aus (nur physische Kerne), Ein (alle logischen Kerne) oder Automatisch (sodass die durchschnittliche Performance in allen Situationen und an allen Orten im Spiel optimal ist) zu stellen. Diese Änderung wurde in Zusammenarbeit mit AMD umgesetzt und beruht auf Tests, die von beiden Parteien durchgeführt wurden.

(nur physische Kerne), (alle logischen Kerne) oder (sodass die durchschnittliche Performance in allen Situationen und an allen Orten im Spiel optimal ist) zu stellen. Diese Änderung wurde in Zusammenarbeit mit AMD umgesetzt und beruht auf Tests, die von beiden Parteien durchgeführt wurden. Die Einstellung „Mengendichte“ wurde vom Tab „Gameplay“ in den Tab „Grafik“ verschoben. Außerdem hängt die Mengendichte jetzt von den schnellen Voreinstellungen der Grafik ab und ändert sich abhängig von der ausgewählten Voreinstellung; sie kann bei Bedarf aber auch unabhängig davon angepasst werden.

Um das Spiel auf einem Steam Deck spielen zu können, wird jetzt eine SSD benötigt.

Das Steam Deck Grafik-Profil wurde verbessert für eine höhere Stabilität der Framerate. AUF KONSOLEN Die angepeilte Auflösung bei der Hochskalierung auf Xbox Series X und PlayStation®5 im Performance-Modus wurde von dynamischen 4k auf dynamische 1800p geändert, um die Performance und die Bildqualität zu verbessern.

Cyberpunk 2077 erschien ursprünglich Ende 2020, konnte die hohen Erwartungen allerdings schon aufgrund zahlreicher technischer Probleme und Bugs nicht erfüllen. Im Gegenteil, gerade auf den Last-Gen-Konsolen PS4 und Xbox One präsentierte sich das Spiel in einem kaputten und nahezu unspielbaren Zustand, der dazu führte, dass Sony das Spiel aus dem PSN Store warf.

In den fast 3 Jahren seit Release hat CD Projekt den Titel aber kontinuierlich verbessert und im September 2023 ist Cyberpunk 2077 so gut wie noch nie – auch dank der Anpassungen von Update 2.0.