'Kann nicht glauben, wie furchtbar das Original war': Cyberpunk 2077 hat das schlimmste Foto im Spiel endlich geupdated

Leb wohl, Alptraum-Bild aus Cyberpunk 2077!

Nach einem mehr als holprigem Start ist Cyberpunk 2077 dank zahlreicher Updates inzwischen auch technisch zu einem richtig guten Spiel geworden. Besonders das letzte große Update 2.0 hat noch einmal ordentlich draufgelegt und vieles aufpoliert. Neben größeren Neuerungen wie einem überarbeiteten Polizeisystem, Skilltree und Cyberware wurde aber auch an kleineren Details geschraubt.

Dazu zählt auch eines der bekanntesten Fotos aus dem Spiel – das gerade deshalb so berühmt war, weil es so schlecht war und jetzt komplett ausgetauscht wurde.

Cyberpunk 2077 tauscht das grauenvollste Foto im Spiel aus

Darum geht's: Habt ihr die Questline von River abgeschlossen, bekommt ihr ein Foto des Detectives von seiner Schwester zugeschickt. Darin ist er im Krankenhausbett mit seiner ganzen Familie zu sehen – soweit, so ungewöhnlich.

Allerdings sah das Originalfoto bestenfalls bizarr aus: Die versammelten Personen standen steif in der Gegend rum und starrten in komplett unterschiedliche Richtungen. Aus unerklärlichen Gründen war ein fotorealistischer Teddybär dabei, der arg danach aussieht, als wäre er mit einem Bildbearbeitungsprogramm eingefügt worden.

Wie Fans jetzt entdeckt haben, wurde das Foto mit Update 2.0 aber endlich ausgetauscht. Hier könnt ihr euch das Glow-up ansehen:

Statt steifer Schaufensterpuppen bekommen wir jetzt tatsächlich eine realistische Szene einer Familie zu sehen: Die anwesenden Personen reden miteinander oder gehen anderen Aktivitäten nach. Das ganze sieht jetzt endlich nicht mehr aus, als hätte man den Leuten eine Pistole vorgehalten, um sie zum Posieren zu bringen, stattdessen wirkt es wie ein natürlicher Schappschuss.

Habt ihr den Cyberpunk-DLC Phantom Liberty noch nicht gespielt, gibt's hier das Test-Video:

16:38 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ist eine fantastische Story-Erweiterung

In den Kommentaren findet das neue Foto bei vielen Fans Anklang. Manche vermissen das Meme-würdige Original aber auch, wie etwa User Curlyhead-homie: "Definitiv eine Verbesserung. River starrt nicht mehr einfach in die Leere. Ich werde das Meme-Bild vermissen, aber vielleicht packen sie es noch als Easter Egg in das Haus von Joss." AcceptableDoggo fügt hinzu: "Sie haben Perfektion ruiniert."

Die Frage danach, was mit dem ominösen Photoshop-Teddybären des Originals passiert ist, bleibt dagegen offen. Immerhin, ein Fan hat eine Theorie: "Er schießt ganz klar das Foto!"

Wie findet ihr das neue Bild? Hättet ihr lieber das Original behalten?