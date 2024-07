Cyberpunk 2077-Spieler findet geheimen Knopf in Night City und knipst mit ihm alle Straßenlichter aus

Wenn ihr Night City schon immer in einem anderen Licht erleben wolltet, dann solltet ihr nach dem roten Knopf in Westbrook Ausschau halten.

Eins der schönsten Dinge in Open-World-Spielen sind die vielen versteckten Details, die ihr bei einem normalen Spieldurchlauf ganz einfach übersehen könnt. Das macht die Funde und die daraus resultierenden Effekte nochmals ein bisschen aufregender. In Cyberpunk 2077 ist das nicht anders.

Roter Knopf hüllt Night City in Dunkelheit

Auf Reddit teilt User Aggressive_Seacock den Fund eines ominösen roten Knopfes, der die Straßenlichter von Night City ausschaltet:

Ganz dunkel wird es in Night City durch die vielen beleuchteten Werbetafeln zwar nicht, doch im direkten Vergleich machen sich die Unterschiede durchaus bemerkbar. So könnt ihr die große Stadt, in der ihr vorher schon zig Stunden verbracht habt, mal ganz anders erleben.

Wo befindet sich der rote Knopf? Ihr findet den Knopf auf einem Bürgersteig in Westbrook auf einem gelben Kasten, über dem eine der drei folgenden Nachrichten stehen kann: „Turn out the lights, the party's over“, „Baby when the lights go out“ oder „Press me after dark!“.

Ziemlich offensichtlich, aber doch irgendwie auch versteckt.

Ein Teil der Community zeigt sich begeistert auf Reddit, weil sie zum ersten Mal von dem Fund hören. Andere User stellen berechtigte Fragen. So erfahren wir zum Beispiel durch die Frage von Von_Uber, dass die Lichter scheinbar in ganz Night City ausgehen.

User GreenMolly1 denkt hingegen, dass die nächtlichen Schleichmissionen nun deutlich interessanter werden könnten, auch wenn die NPCs von der Dunkelheit nicht betroffen zu sein scheinen.

An anderer Stelle freut sich Thread-Ersteller*in Aggressive_Seacock zusammen mit VastAmoeba über den hohen Detailgrad von Cyberpunk 2077. Während die vielen Easter Eggs das Lieblingselement von Aggressive_Seacock sind, denkt VastAmoeba darüber nach, einen dritten Spieldurchlauf zu starten und sich erneut auf die Suche zu begeben.

Habt ihr andere Easter Eggs in Cyberpunk 2077 gefunden, die euch besonders in Erinnerung geblieben sind?