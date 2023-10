Größter Cyberpunk 2077-Tollpatsch ever will sich in Basis schleichen, fliegt in den Elektrozaun, jagt Fass in die Luft – alles in 10 Sekunden

In Cyberpunk 2077 kann einiges daneben gehen und da hilft dann manchmal selbst der beste Körperpanzer nichts.

Ihr kennt das wahrscheinlich aus allen möglichen Spielen, in Cyberpunk 2077 passiert es aber natürlich auch: wenn Schleichen optional ist und ihr es wirklich versucht, aber letzten Endes alles im Chaos versinkt. So eine Stealth-Mission kann aber auch direkt von Anfang an gleich ganz gehörig schieflaufen und wie glorreich witzig das aussieht, zeigt uns dieses Video.

Cyberpunk 2077-Fan versucht, leise zu agieren und das geht richtig nach hinten los

Das Wichtigste in Kürze Ein Video zeigt die lustige Eskalation einer Stealth-Mission in Cyberpunk 2077.

Der Spieler bleibt am Zaun hängen und löst eine Explosion aus.

Kommentare zeigen, dass viele Spieler*innen ähnliche Erfahrungen mit Stacheldraht gemacht haben.

Es gibt einen Perk, der Immunität gegen Bewegungs-Einschränkungen verleiht.

Darum geht's: In diesem Video sehen wir, wie Redditor Clay_Road eine Basis auskundschaftet. Der normale Eingang scheint durch eine pöbelnde Wache versperrt, also versucht er es mit einem beherzten Sprung über den Zaun. Was eigentlich eine Infiltration auf Samtpfoten werden sollte, eskaliert aber sofort – und zwar gleich richtig extrem.

Alles geht schief: Der Zaun ist Schuld, das dürfte klar sein. V bleibt jedenfalls darin hängen, und weil es sich nicht nur um Stacheldraht, sondern auch noch um einen Elektrozaun handelt, geht das nicht gut aus. Dummerweise landet die Spielfigur dann gleich neben einer hoch entzündlichen Gefahrenquelle, die selbstverständlich ebenfalls in die Luft geht.

Hier könnt ihr euch das fantastische Chaos ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Hier fehlt nur noch, dass es zu einer Kettenreaktion kommt und auch noch sämtliche Autos auf dem Parkplatz in die Luft fliegen. Das bleibt uns aber zum Glück erspart und die Stealth-Mission kann ohne größere Komplikationen weitergehen. Das war selbstverständlich so geplant! So läuft das doch immer ab, wenn man sich irgendwo einschleicht, oder?

Stacheldraht ist der Endboss

In den Kommentaren gibt es dann auch gleich sehr viel amüsierte Zustimmung. Vor allem mit Stacheldraht haben viele Cyberpunk 2077-Fans wohl schon sehr ähnliche Erfahrungen sammeln müssen. Kommt V damit in Berührung, nimmt das Chaos und Verderben wohl einfach unweigerlich seinen Lauf, so will es das Schicksal.

16:38 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ist eine fantastische Story-Erweiterung

Aber es gibt auch ein Gegenmittel: Wenn ihr 15 Körperpunkte investiert und den Adrenalinrausch freigeschaltet habt, verleiht euch der Unstoppable Force-Perk auch Immunität gegen sämtliche Bewegungs-Einschränkungen und Status-Effekte. Das ist dann zwar auch nicht unbedingt Stealth, aber wenigstens lässt sich V eben nicht mehr von einem schnöden Stacheldraht-Zaun aufhalten.

Wie gut klappen Stealth und Schleichen bei euch immer so – egal, ob in Cyberpunk 2077 oder anderswo?