Cyberpunk 2077 hat weniger Trophäen als Witcher 3, ist aber nicht kleiner

Cyberpunk 2077 steuert allmählich auf seinen Release am 19. November entgegen. Der Termin ist laut Entwickler CD Projekt Red fix und ein neuer Entwickler-Tweet macht auch nochmal deutlich, das Spiel kann komplett durchgespielt werden. Auf Twitter wurde nämlich von QA Lead Lukasz Babiel ein Bild der PS4-Trophäen gepostet. Zwar sind die einzelnen Erfolge noch nicht zu sehen, dennoch wissen wir jetzt, wie viele Herausforderungen auf uns warten.

Hier der Tweet von Babiel:

Link zum Twitter-Inhalt

Wer sich auf der PS4 oder später auf der PS5 die Platin sichern will, muss zuvor 44 Trophäen einheimsen. Das Gleiche gilt natürlich für die Achievements auf der Xbox.

26x Bronze

17x Silber

1x Gold

1x Platin

Anzahl der Trophäen kein Indikator für den Umfang

Schauen wir auf The Witcher 3 (Hauptspiel), gilt es hier ganze 52 Trophäen-Herausforderungen zu meistern, bis die Platin winkt. Wer jetzt allerdings weniger Inhalte oder gar einen geringeren Umfang befürchtet, den können wir beruhigen. Die Anzahl der Pokale ist kein Indikator für die Zeit, die wir mit einem Spiel verbringen können.

Ein The Last of Us: Part 2 hat beispielsweise lediglich 26 Trophäen, ein God of War 37 und ein Destiny 2 kommt nur auf magere 24 Trophäen. CD Projekt hat zudem mehrfach betont, dass das Action-Rollenspiel in Sachen Umfang der Hauptstory die Geschichte rund um Hexer Geralt überbietet.

Die Befürchtung vieler Spieler*Innen geht auch eher in die Richtung, dass das schiere Ausmaß der Spielwelt sie überfordern könnte. Von daher ist es vielleicht eher eine Erleichterung, dass es keine riesige Anzahl an Trophäen zu meistern gilt, so zumindest die Achievements überschaubar bleiben.

Neue Infos zu Cyberpunk 2077 in Kürze

Vergangene Woche haben die Entwickler einen neuen Night City Wire-Stream für diese Woche angekündigt, der unter anderem einen weiteren Einblick in die Spielwelt und die rivalisierenden Banden gewähren soll. Alle Infos zum Event findet ihr hier:

8 0 Mehr zum Thema Cyberpunk 2077 - Neuer Night City Wire-Livestream angekündigt

Cyberpunk 2077 erscheint am 19. November 2020 für PS4, Xbox One und PC. Auch ist das Action-RPG zum Start der Next-Gen auf PS5 und Xbox Series X/S spielbar.

Ist Cyberpunk 2077 eines der Spiele, in denen ihr wahrscheinlich auf Trophäen-Jagd geht?